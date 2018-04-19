ASELSAN tarafından geliştirilen 4G baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatı yapıldı

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ASELSAN tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK göreve başlıyor. ULAK’ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. 4G/4.5G teknolojisine sahip baz istasyonu, üç operatör tarafından da kullanılacak. Bu sayede haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılık azalacak.

ULAK, sahadaki ilk sınavını Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında verecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen bu projeyle nüfusu 500’ün altında olan ve şebeke çekmeyen yerlere 4G şebekesi iletilmesi amaçlanıyor.

5G teknolojisini destekleyen versiyonu üretilecek

Ülke ekonomisine 5 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilen ULAK, haberleşme güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Projenin Faz-1 bölümünün teslimatları Haziran ayına kadar tamamlanmış olacak. Bu süreçte 489 baz istasyonunun teslimatı tamamlanacak. Operatörlerin 625 adetlik siparişlerinin teslimatına Ağustos ayında başlanacak.

ULAK’ın Faz-2 aşamasının da tamamlanmasının ardından yeni Ar-Ge çalışmaları yürütülecek ve 5G teknolojisine sahip yeni ULAK modelinin üretilmesi için altyapı oluşturulacak.

https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-baz-istasyonu-goreve-basliyor/1121458