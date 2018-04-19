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ASELSAN tarafından geliştirilen 4G baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatı yapıldı

ASELSAN'ın geliştirdiği yerli baz istasyonu ULAK'ın ilk teslimatı yapıldı. ULAK, sahadaki ilk görevinde ülkenin ücra köşelerini 4.5G teknolojisiyle buluşturacak.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN tarafından geliştirilen 4G baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatı yapıldı
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ASELSAN tarafından geliştirilen yerli baz istasyonu ULAK göreve başlıyor. ULAK’ın ilk teslimatları gerçekleştirildi. 4G/4.5G teknolojisine sahip baz istasyonu, üç operatör tarafından da kullanılacak. Bu sayede haberleşme teknolojilerinde dışa bağımlılık azalacak.
ULAK, sahadaki ilk sınavını Evrensel Mobil Kapsama Projesi kapsamında verecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen bu projeyle nüfusu 500’ün altında olan ve şebeke çekmeyen yerlere 4G şebekesi iletilmesi amaçlanıyor.

5G teknolojisini destekleyen versiyonu üretilecek

Ülke ekonomisine 5 milyar dolar katkı sağlayacağı tahmin edilen ULAK, haberleşme güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Projenin Faz-1 bölümünün teslimatları Haziran ayına kadar tamamlanmış olacak. Bu süreçte 489 baz istasyonunun teslimatı tamamlanacak. Operatörlerin 625 adetlik siparişlerinin teslimatına Ağustos ayında başlanacak.

ULAK’ın Faz-2 aşamasının da tamamlanmasının ardından yeni Ar-Ge çalışmaları yürütülecek ve 5G teknolojisine sahip yeni ULAK modelinin üretilmesi için altyapı oluşturulacak.



https://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-baz-istasyonu-goreve-basliyor/1121458 Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Maliyetler azalır fiyatlar sabit kalır. Bu ülkede en ufak maliyet artışında zam yapıldığını hep görüyoruz ama indirime denk geldiğimiz hiç olmadı.
Yanıtla +28
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ironman 1 yıl
Güzel haber için teşekkür ederiz...

Yerli BAZ istasyonu ile maliyet düşecek o zaman da
ben tarifelerde TÜRKCELL den 1000 dak. 1000 SMS MMS ve 30 GB isterim
fiatda 50 TL olsun
İndirim bekliyorum..
Güzel haber için teşekkür ederiz...Yerli BAZ istasyonu ile maliyet düşecek o zaman daben tarifelerde TÜRKCELL den 1000 dak. 1000 SMS...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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DH Misafiri 1 yıl
Vallahi İstanbul Pendik merkeze yakın bölgede oturuyorum.. 4.5g iki çizgi zor çekiyor... 5g tek bile çekmez zannımca..
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mserifoglu 1 yıl
İletişim ucuzlayacak mı? tabi ki hayır o yüzden boş işler. Teknoloji adına hiçbir üretimi olmayan bulgaristan da ki operatörler bile bedava veya çok uygun fiyatlara diğer ülkelerin ev ve cep telefonlarına konuşma, yine roamingte ücretsiz veya çok uzuca internet gibi imkanlar verirken bizdekiler, iyi bi tarifen veya paketin yoksa aynı operatörü aramak bile dünya para. Kısacası zihniyet değişmedikten sonra cihazlar yerli milli olmuş hiçbir önemi yok. Dışa bağımlılık azalacak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak gibi komik argümanlarla da ancak diriliş ertuğrul kitlesinin gazını alırlar.
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interwap 1 yıl
Maliyetlerin azaldığını sanmıyorum. Aselsan diğer firmalarla yakın belki aynı fiyata satıyordur. Nasıl olsa bu konuda yerli alma zorunluluğu var ve alternatif yok. Aselsan fiyatlarını 2 kat yapsa operatörler ne diyebilecek?
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hollowman_ 1 yıl
Yurtdışında özellikle bizim hedef ülkelerimiz olan Pakistan, Mısır, Irak, Endonezya, Bangladesh, Nijerya, Sudan, Libya, Cezayir, Bosna, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkelerin alt yapılarının oluşturulmasında da etkin rol alacağımızın göstergesi bu haber.
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El_domingo 1 yıl
yakında baz istasyonuna falan gerek kalmaz..uzaydan uydulardan iş cozulur..
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kkratoss 1 yıl
Birkaç yıl önce Erdoğan şöyle bir şey demişti. "4G trenini kaçırdık. Biraz daha bekleyelim ve 5G'ye geçiş yapalım. Gereksiz maliyetten de kurtulmuş oluruz." Bu sözü Erdoğan'a hak verdiğim ilk ve son andı galiba. 4G'ye geçmemeliydik. Hala dünyanın gerisinden gidiyoruz.
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FatihAsl 1 yıl
Miller Marsa gidiyor. biz 5G peşinde koşuyoruz
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isakoc 1 yıl FatihAsl
Sen koşma. Senin dediğine bakarsak başkaları da işi gücü bırakmış, 5Gyi bırakmış marsla uğraşıyor sanır.
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cronaldo2 1 yıl FatihAsl
CANCER
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majesturk 1 yıl
Allah Allah, bu haberi hala; millet marsa gidiyo deyip küçümseyenler, istemezükçüler ve ölümüne herşeyi eleştirip ölümüne muhalefet edenler görmemiş sanırım.
Ben Helal olsun diyorum, kimse emeklemeden, ara sıra sekip düşmeden yürümeyi ve koşmayı öğrenemez. Yeri gelince eleştireceksin, ama yıkıcı olarak değil yapıcı olarak ki daha güzeli çıksın ortaya. İnşallah daha iyi olacak...
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muroooo19 1 yıl
bi klişemi tekrarlıyorum.
ıstırırım seni aselsa.
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plusnettr 1 yıl
Azerbaycan da 75-100 GB data içeren mobil planlar var acaba bu ne zaman Türkiye de başlar. Gerçi bizde bu teknoloji bağımlılığı olduğu sürece bunun üzerinden sömürülmeye devam ederiz gibi geliyor.
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