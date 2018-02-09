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ASELSAN'dan tanklara çelik kalkan: PULAT

ASELSAN, tank ve zırhlı araçlar için aktif koruma sistemi PULAT projesini tanıttı. PULAT, modüler yapısı sayesinde farklı araçlara uygulanabilecek ve tehditleri imha edecek.
1 yıl
9,8b
1
27
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ASELSAN'dan tanklara çelik kalkan: PULAT
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ASELSAN, tank ve zırhlı araçlar için koruma sağlayacak PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesini başlattı. Muharebe tanklarının ve zırhlı araçların muharebe sahasındaki güvenliğini arttıracak.

Çelik anlamına gelen PULAT isimli koruma sistemi ile radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edecek, ardından tehdit platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden tehdidi etkisiz hale getirecek.

Platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlayacak. Hem yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine hem de uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelerine karşı koruma kalkanı görevi görecek.

PULAT,  radar üzerinden tehdit tespiti yaptığı için toz, çamur, kar, yağmur gibi zorlu fiziksel koşullar altında da etkin bir şekilde çalışacak. Dağıtık ve modüler mimarisi sayesinde birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilecek.


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ürüng ayıg toyon 1 yıl en beğenilen
Ukrayna'dan tedarik edilen sistemi hemen yerelleştirmiş Aselsan,saygı duydum.Çok kısa sürede yaptılar bunu.Umarım en kısa sürede tanklara entegre edilir.
2 Yanıt Yanıtla +43
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TheCaliph_ 1 yıl YoldaşNapolyon
YoldaşNapolyon
Ahmet'in Akkor haberinin yanlış olduğu aşikardı lakin adamın yandaş olduğunu nereden biliyorsun?
Öfkenin sebebi Savunma Sanayiinde yaşanan gelişmeler mi?
Zira senin bütün yorumların olumsuz da

Ahmet e yandas degil diyorsan konusacak bir sey yok.
YoldaşNapolyonAhmet'in Akkor haberinin yanlış olduğu aşikardı lakin adamın yandaş olduğunu nereden biliyorsun?Öfkenin sebebi Savunma Sa...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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sosisvesalam 1 yıl
zihniyet bu

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homebird 1 yıl
Savunma sanayindaki gelişmeleri hazmedemeyenler, hıncını sağa sola sataşarak çıkarmaya çalışıyor. Umarım içinizdeki "kin" sizi yer bitirir!
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murat204 1 yıl
Projenin tahmini bitiş tarihi ne zaman?
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Tensi 1 yıl
Akkor da milli tank gibi oldu desenize, adi var kendi yok. Simdi onu unutup baska proje mi baslatiliyor nedir?
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sosisvesalam 1 yıl
zihniyet bu

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6.cadde 1 yıl
Zaslon L sistemi Pulat olmuş.
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MMistanbul 1 yıl
Ahmet hoşgeldin, pardon selamın aleyküm mü demeliydim. Bir ara Aselsan hisselerinin nasıl hiç edildiğini de anlatır mısın?
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9600_G_T 1 yıl
dun akordu bugun pulat yarın ne olcak yalancı ahmet
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KaleyDeskop 1 yıl
geçen afrin harekatında kullanılıyor denmişti ancak hiç inanmamıştım ki kaldıki kullanılmamış. bu teknoloji öyle kolay geliştirilen bir teknoloji değil. Ha bir ülkeden teknolojisin alıp geliştirirsen tamam, sonunda tüm teknolojiye hakim olup daha iyisini geliştiririz. Buraya gelip daha ekran kartını anakarta monte edemeyen adam aselsanı eleştiriyor, hey Allahım...
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YoldaşNapolyon 1 yıl KaleyDeskop
Savunma sanayisi ile alakalı forumda uzman bir kişi (Harzemşah nickli arkadaş Sadfor) Zaslon sistemine Aselsan'ın Akkor'undan kabiliyet eklendiğini belirtmiş.
Ortaya çıkan Pulat'ın Zaslon'dan ileride Akkor'dan aşağıda bir sistem olduğunu not olarak düşmüş.
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Muhafız. 1 yıl
Şuna Aselsan'dan demeyin.
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stalker(1979) 1 yıl
Valla tanklarımızı korusunda isterse ermenistandan veya yunanistandan tedarik edilsin. Yerli yerli bıdı bıdıcılarından değilim. Biz üretmeyi başaralım da kimden aldığımız önemli değil.
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