ASELSAN'dan tanklara çelik kalkan: PULAT

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ASELSAN, tank ve zırhlı araçlar için koruma sağlayacak PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesini başlattı. Muharebe tanklarının ve zırhlı araçların muharebe sahasındaki güvenliğini arttıracak.

Çelik anlamına gelen PULAT isimli koruma sistemi ile radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit edecek, ardından tehdit platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden tehdidi etkisiz hale getirecek.

Platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlayacak. Hem yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine hem de uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelerine karşı koruma kalkanı görevi görecek.

PULAT, radar üzerinden tehdit tespiti yaptığı için toz, çamur, kar, yağmur gibi zorlu fiziksel koşullar altında da etkin bir şekilde çalışacak. Dağıtık ve modüler mimarisi sayesinde birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilecek.