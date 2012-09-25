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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS PadFone 2, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,9b
1
15
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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16 Ekim'de resmen tanıtılacak olan Padfone 2'nin Android 4.1 işletim sistemine sahip olacağı doğrulandı. Digitimes'ın haberine göre; ASUS'un yeni telefon-tablet-dizüstü konsepti, Jelly Bean kod adlı sürümü yapısında barındıracak ve TSMC'nin şu sıralar 28nm üretim teknolojisindeki verim oranını arttırmasıyla çip tedariğindeki problemleri gidermeyi başaran Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon yongasından gücünü olacak.
Yakın zamanda internette yayınlanan bir kutu görseli sayesinde teknik özelliklerinin neredeyse tamamı gün yüzüne çıkan A68 model numaralı cihazın hangi Android versiyonuyla yüklü olarak geleceği bilinmiyordu. Fakat Google ile olan ilişkilerini Nexus 7'de bir adım öteye taşıyarak en yeni işletim sistemi üzerinde erkenden çalışma fırsatı yakalayan ve yazılım konusunda müşterilerine güven veren Tayvanlı üreticinin güncelleme geçmişini de göz önünde bulundurduğumuzda Ekim ayının ortasında resmiyet kazanacak bu aygıtın Jelly Bean sürümüne sahip olmasına zaten kesin gözüyle bakılıyordu. Digitimes'ın açıklamasıyla bunun tasdiklendiğini söyleyebiliriz.
4.7 inç HD Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli, Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP arka kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, MHL portu, 2140mAh pillin eşlik ettiği PadFone 2'de, birinci nesil Padfone'da tercih edilen Pegatron Technology yerine ODM olarak Wistron ile işbirliğine gidilmiş. Bunun sonucunda pil miktarı ve diğer detaylarında önemli artışlar yaşanan ve ölçülerinde ciddi iyileştirmeleri beraberinde getiren bir yapı ortaya çıkmış. PadFone'un Transformer serisine oranla dizayn anlamında geri kalmasının birincil nedeni, tablet istasyonunun oldukça kalın ve kaba olan görünüşüydü. 
İlk PadFone cihazında yaşadığı sorunları tekrar etmemek için önlemler alan, cihazın tüketici ve teknoloji dünyası tarafından eleştirilen neredeyse tüm kısımlarında değişikliklerde bulunan ASUS, yenilikçi konseptini mobil sektöre benimsetmekte kararlı görünüyor. Öte yandan son dönemde akıllı telefonlar konusundaki kararlarını yeniden değerlendiren uzak doğulu teknoloji firması, yeni telefonlar piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Tedarik zincirinden kaynakların bildirdiği verilere göre; ASUS'un üst düzeyde konumlanacak yeni akıllı telefonları 2013 ikinci çeyreğinde tüketiciyle buluşacak. PadFone 2'nin en üst segmentte yer alması sebebiyle büyük bir sipariş trafiği yaşanmasını beklemeyen üreticinin gelecek telefon projelerine hız vererek önümüzdeki yıl Google'dan edindiği tecrübeyle yazılımsal anlamda sektör devleriyle rekabet edebilecek bir amiral gemi çıkarması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120924PD224.html Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen JohnLord
JohnLord

13 mp kamera 1.2 arka kamera derken ?

bu kadar yazıyosunuz eyvallah ama yazılanlara dikkat etseniz ne güzel olcak yazmaya yazıyosunuzda önemseseniz birde.

Yazı yayınlamadan önce genelde iki kez baştan sona okuyorum istisnalar dışında. Bu tür sorunlar her zaman oluyor, gazeteler de bile. Dikkatle okumama rağmen, yazım yanlışlıklarına odaklandığım için kelimelerin yanlış yerde kullanıldığını görmemiş olabilirim. İnan fazlasıyla önem gösteriyorum.
JohnLord13 mp kamera 1.2 arka kamera derken ?bu kadar yazıyosunuz eyvallah ama yazılanlara dikkat etseniz ne güzel olcak yaz...
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selomax 7 yıl
Arkadaş kimse donanımla ilgilenenmemis. 28 nm işlemci güçlü batarya öncelikle fazlasıyla geçer notu hak ediyor
4.7 inç HD Super IPS+ ekran, yok efendim çok büyük diye sallamazsaniz süper seçim ekranı
1.5GHz dört çekirdekli, hem psikolojik fizyolojik olarak üstün
Hala 2 çekirdek mi kaldı diyenlere
Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset,zaten 320 konsol grafiği vaad ediyor
2GB RAM, de fazla fazla
13MP arka kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası,
Eğer kamera Sony ise zaten eminim iyi performans vericektir artı Bluetooth 4.0, nfc de. Eksik kalabilir bence
S3 kullanıcısıyim şuanda tek rakibi Optimus g. Birinci nesil tasarım anlamında kötü ve fiyati yüksekti fakat güzel bir tasarım ve makul bir fiyat ile gelirse 10/9. 6 hakeden bir cihaz. Asus bu yenilikçi tasarımlara çok begeni çekiyor Transformers serisi de infinity ile iPad in tek rakibi hala. Asus cok sağlam hareket ediyor yazılım desteği ile de güven veren firma. Daha sonraki cihazım, asus olması muhtemel
Arkadaş kimse donanımla ilgilenenmemis. 28 nm işlemci güçlü batarya öncelikle fazlasıyla geçer notu hak ediyor4.7 inç HD Super IPS+ ekran, yok efendim çok...
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Kasatka 7 yıl
eeee bi zahmet jb ile gelsin yani
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hidrojennn 7 yıl
Bilal Akgündüz arkadaşımızı eleştriye açık oluşu, sakin ve terbiyeli cevaplarından dolayı kutluyorum
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Bilal Akgündüz 7 yıl
JohnLord
Bilal Akgündüz
JohnLord 13 mp kamera 1.2 arka kamera derken ? bu kadar yazıyosunuz eyvallah ama yazılanlara dikkat etseniz ne güzel olcak yazmaya yazıyosunuzda önemseseniz birde.
Yazı yayınlamadan önce genelde iki kez baştan sona okuyorum istisnalar dışında. Bu tür sorunlar her zaman oluyor, gazeteler de bile. Dikkatle okumama rağmen, yazım yanlışlıklarına odaklandığım için kelimelerin yanlış yerde kullanıldığını görmemiş olabilirim. İnan fazlasıyla önem gösteriyorum.
Hocam konuyu açana dikkat etmemişim k.bakma
Seni iyi biliyorum hocam rahat ol sen kusuruma bakma küçük hatalara takılmam normalde, konuyu ekrem çukurca açtı sandım da antipati oluşturdu kendisi

Sorun değil tabi ki eleştireceksiniz, hatalarımızı söyleyeceksiniz. Uyarılarınızı bekliyorum, sonuçta bu işin üstadı değiliz öğreniyoruz.
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JoeyBane 7 yıl
Adamlar manyak cihaz yapmışlar. Asus mobil pazarı zorlamaya devam ediyor
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selomax 7 yıl
Arkadaş kimse donanımla ilgilenenmemis. 28 nm işlemci güçlü batarya öncelikle fazlasıyla geçer notu hak ediyor
4.7 inç HD Super IPS+ ekran, yok efendim çok büyük diye sallamazsaniz süper seçim ekranı
1.5GHz dört çekirdekli, hem psikolojik fizyolojik olarak üstün
Hala 2 çekirdek mi kaldı diyenlere
Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset,zaten 320 konsol grafiği vaad ediyor
2GB RAM, de fazla fazla
13MP arka kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası,
Eğer kamera Sony ise zaten eminim iyi performans vericektir artı Bluetooth 4.0, nfc de. Eksik kalabilir bence
S3 kullanıcısıyim şuanda tek rakibi Optimus g. Birinci nesil tasarım anlamında kötü ve fiyati yüksekti fakat güzel bir tasarım ve makul bir fiyat ile gelirse 10/9. 6 hakeden bir cihaz. Asus bu yenilikçi tasarımlara çok begeni çekiyor Transformers serisi de infinity ile iPad in tek rakibi hala. Asus cok sağlam hareket ediyor yazılım desteği ile de güven veren firma. Daha sonraki cihazım, asus olması muhtemel
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Raikirin 7 yıl
Tasarım da önemli.En azından alınabilir düzeyde olmalı donanım iyi dersin çok takılmazsın.İlkinin tasarımı hiç iyi değilmiş.
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the_alien89 7 yıl
Bilal Akgündüz
Yazı yayınlamadan önce genelde iki kez baştan sona okuyorum istisnalar dışında. Bu tür sorunlar her zaman oluyor, gazeteler de bile. Dikkatle okumama rağmen, yazım yanlışlıklarına odaklandığım için kelimelerin yanlış yerde kullanıldığını görmemiş olabilirim. İnan fazlasıyla önem gösteriyorum.

hocam insan beynin işleyişinden dolayı fark etmemeniz çok doğal. siz yazını yazdıktan sonra bir başkasına da okutun o kişi yanlışlarınızı sizden daha çabuk bulacaktır :)
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Amras 7 yıl
NFC olmayacak mı özeliklerde belirtilmemiş ?
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Bilal Akgündüz 7 yıl Amras
intelligenc

Türkiye'de de satışı olacak mı acaba? bir bilgi var mı bu konuda? Padphone 1 i yurtdışında bile bulmakta güçlük çekip almaktan vazgeçmiştim çünkü..


Amras

NFC olmayacak mı özeliklerde belirtilmemiş ?
Resmen tanıtılmadığı için satışı ve belirtilmeyen diğer özellikleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum yıl sonunda ancak basın açıklamasını beklememiz gerekecek. NFC ise muhtemelen bulunmayacak.
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intelligenc 7 yıl
Türkiye'de de satışı olacak mı acaba? bir bilgi var mı bu konuda? Padphone 1 i yurtdışında bile bulmakta güçlük çekip almaktan vazgeçmiştim çünkü..
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danGerfuLL 7 yıl
Asus güncelleme desteği vereceğinden değerlendirmeye alınabilir cihaz tabi Türkiye'ye gelirse.
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Kasatka 7 yıl
eeee bi zahmet jb ile gelsin yani
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JohnLord 7 yıl
13 mp kamera 1.2 arka kamera derken ?
bu kadar yazıyosunuz eyvallah ama yazılanlara dikkat etseniz ne güzel olcak yazmaya yazıyosunuzda önemseseniz birde.
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Bilal Akgündüz 7 yıl JohnLord
JohnLord

13 mp kamera 1.2 arka kamera derken ?

bu kadar yazıyosunuz eyvallah ama yazılanlara dikkat etseniz ne güzel olcak yazmaya yazıyosunuzda önemseseniz birde.

Yazı yayınlamadan önce genelde iki kez baştan sona okuyorum istisnalar dışında. Bu tür sorunlar her zaman oluyor, gazeteler de bile. Dikkatle okumama rağmen, yazım yanlışlıklarına odaklandığım için kelimelerin yanlış yerde kullanıldığını görmemiş olabilirim. İnan fazlasıyla önem gösteriyorum.
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