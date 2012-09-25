ASUS PadFone 2, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelecek





16 Ekim'de resmen tanıtılacak olan Padfone 2'nin Android 4.1 işletim sistemine sahip olacağı doğrulandı. Digitimes'ın haberine göre; ASUS'un yeni telefon-tablet-dizüstü konsepti, Jelly Bean kod adlı sürümü yapısında barındıracak ve TSMC'nin şu sıralar 28nm üretim teknolojisindeki verim oranını arttırmasıyla çip tedariğindeki problemleri gidermeyi başaran Qualcomm'un dört çekirdekli Snapdragon yongasından gücünü olacak.

Yakın zamanda internette yayınlanan bir kutu görseli sayesinde teknik özelliklerinin neredeyse tamamı gün yüzüne çıkan A68 model numaralı cihazın hangi Android versiyonuyla yüklü olarak geleceği bilinmiyordu. Fakat Google ile olan ilişkilerini Nexus 7'de bir adım öteye taşıyarak en yeni işletim sistemi üzerinde erkenden çalışma fırsatı yakalayan ve yazılım konusunda müşterilerine güven veren Tayvanlı üreticinin güncelleme geçmişini de göz önünde bulundurduğumuzda Ekim ayının ortasında resmiyet kazanacak bu aygıtın Jelly Bean sürümüne sahip olmasına zaten kesin gözüyle bakılıyordu. Digitimes'ın açıklamasıyla bunun tasdiklendiğini söyleyebiliriz.

4.7 inç HD Super IPS+ ekran, 1.5GHz dört çekirdekli, Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 13MP arka kamera, 1.2MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 4.0, MHL portu, 2140mAh pillin eşlik ettiği PadFone 2'de, birinci nesil Padfone'da tercih edilen Pegatron Technology yerine ODM olarak Wistron ile işbirliğine gidilmiş. Bunun sonucunda pil miktarı ve diğer detaylarında önemli artışlar yaşanan ve ölçülerinde ciddi iyileştirmeleri beraberinde getiren bir yapı ortaya çıkmış. PadFone'un Transformer serisine oranla dizayn anlamında geri kalmasının birincil nedeni, tablet istasyonunun oldukça kalın ve kaba olan görünüşüydü.

İlk PadFone cihazında yaşadığı sorunları tekrar etmemek için önlemler alan, cihazın tüketici ve teknoloji dünyası tarafından eleştirilen neredeyse tüm kısımlarında değişikliklerde bulunan ASUS, yenilikçi konseptini mobil sektöre benimsetmekte kararlı görünüyor. Öte yandan son dönemde akıllı telefonlar konusundaki kararlarını yeniden değerlendiren uzak doğulu teknoloji firması, yeni telefonlar piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Tedarik zincirinden kaynakların bildirdiği verilere göre; ASUS'un üst düzeyde konumlanacak yeni akıllı telefonları 2013 ikinci çeyreğinde tüketiciyle buluşacak. PadFone 2'nin en üst segmentte yer alması sebebiyle büyük bir sipariş trafiği yaşanmasını beklemeyen üreticinin gelecek telefon projelerine hız vererek önümüzdeki yıl Google'dan edindiği tecrübeyle yazılımsal anlamda sektör devleriyle rekabet edebilecek bir amiral gemi çıkarması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20120924PD224.html