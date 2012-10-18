ASUS, PadFone 2 için yeni bir klavye standı geliştiriyor





Yenilikçi telefon-tablet melezi PadFone'un ikinci sürümünü birkaç gün önce Milan şehrinde tanıtan ASUS, A68 model numaralı cihazı Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuyla satışa sunacağını açıklamış ve birçok ek fonksiyon sağlayan önceki klavye standlarıyla uyumlu olup olmadığı konusunda bilgi vermemişti. Bugün bir firma temsilcisinden edindiği verileri haberine taşıyan GSMArena, son sürüm Android ve klavye aksesuarıyla ilgili müjdeyi verdi.

Android 4.1 Jelly Bean güncellemesinin Kasım'a kadar hazır olacağını bildiren ASUS yetkilisi, PadFone 2'nin yeniden dizayn edilen tablet istasyonu için özel olarak yeni bir klavye aparatı geliştirdiklerini aktardı. Şuan için ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmeyen klavye, akıllı telefon ve tablet bilgisayar olarak kullanılabilen PadFone 2'nin dizüstü bilgisayar formunda tecrübe edilebilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu aksesuarın microSD kart slotu ile ek pile sahip olması ve Bluetooth teknolojisini kullanan önceki nesil PadFone'dakine benzer bir stylus kalemini beraberinde getirmesi bekleniyor.

Aralık ayında satışa sunulacağı bilinen ASUS PadFone 2'nin 2013'ün ilk haftalarında İngiltere'ye de geleceği doğrulandı. Şimdilik cihazın önümüzdeki yıl başka hangi ülkelerde tüketiciyle buluşacağı bilinmiyor.

http://www.gsmarena.com/asus_to_update_padfone_2_in_next_month_is_working_on_a_keyboard-news-4965.php