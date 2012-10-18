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ASUS, PadFone 2 için yeni bir klavye standı geliştiriyor

6 yıl
2,7b
1
30
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yenilikçi telefon-tablet melezi PadFone'un ikinci sürümünü birkaç gün önce Milan şehrinde tanıtan ASUS, A68 model numaralı cihazı Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuyla satışa sunacağını açıklamış ve birçok ek fonksiyon sağlayan önceki klavye standlarıyla uyumlu olup olmadığı konusunda bilgi vermemişti. Bugün bir firma temsilcisinden edindiği verileri haberine taşıyan GSMArena, son sürüm Android ve klavye aksesuarıyla ilgili müjdeyi verdi.
Android 4.1 Jelly Bean güncellemesinin Kasım'a kadar hazır olacağını bildiren ASUS yetkilisi, PadFone 2'nin yeniden dizayn edilen tablet istasyonu için özel olarak yeni bir klavye aparatı geliştirdiklerini aktardı. Şuan için ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmeyen klavye, akıllı telefon ve tablet bilgisayar olarak kullanılabilen PadFone 2'nin dizüstü bilgisayar formunda tecrübe edilebilmesine imkan tanıyacak. Ayrıca bu aksesuarın microSD kart slotu ile ek pile sahip olması ve Bluetooth teknolojisini kullanan önceki nesil PadFone'dakine benzer bir stylus kalemini beraberinde getirmesi bekleniyor.
Aralık ayında satışa sunulacağı bilinen ASUS PadFone 2'nin 2013'ün ilk haftalarında İngiltere'ye de geleceği doğrulandı. Şimdilik cihazın önümüzdeki yıl başka hangi ülkelerde tüketiciyle buluşacağı bilinmiyor.

http://www.gsmarena.com/asus_to_update_padfone_2_in_next_month_is_working_on_a_keyboard-news-4965.php Yorum Yaz
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pegasusxx1975 6 yıl
Sahibindene baktım. Göremedim. Linki var mı acaba?
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aet330 6 yıl
padfone 1 o baktığın kalvyesi olan, padfone 2 nini kalvyesi yok ortalıkta tasarım aşamasında henüz. ebayda padfone 2 var ama malum gümrük vs işleri sıkıntılı olacağından çok cazip değil malesef
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pergamonist 6 yıl
Asus gümbür gümbür geliyor bu cihazla. Tr fiyatının çok üst seviyelerde olacağını düşündüğümden burada satamaz gibi geliyor.
Klavye de olacaksa daha ne olsun bu cihaz için. Netbook + Tablet + Telefon = Padfone
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thorondor06 6 yıl
Note 2 ile bunun arasında kaldım. Note 2 ye avea kampanyası ile 24 ay 85 lira ödediğimde 2040 liraya geliyor. Bu kadar bayılmışken hem tablet hem telefon olan asusu mu beklesem? Performans olarak karşılaştırabilir miyiz bu iki telefonu?
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lyridder 6 yıl
Asus aüper çalışıyor.
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pegasusxx1975 6 yıl
Birisi beni bu rüyadan uyandırsın. Harika bir cihaz. Klavyesi ve staylusu ile 3000 vermeye bile raziyim. İki aylık maaşım bile olsa :))
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kralciplak1905 6 yıl
şu an uzakdoğu satış fiyatı 1.250tl civarı telefon+tablet olarak ayrıca merak edenler için tek telefon satışıda var onun fiyatı (uzakdoğu için) yaklaşık 900-1000tl civarı 16gb modeli için son olarak klavye yapıldı tablet için çok güzel duruyor herşey tam takır olmuş bu cihazda...
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sarahaten 6 yıl kralciplak1905
kralciplak1905
şu an uzakdoğu satış fiyatı 1.250tl civarı telefon+tablet olarak ayrıca merak edenler için tek telefon satışıda var onun fiyatı (uzakdoğu için) yaklaşık 900-1000tl civarı 16gb modeli için son olarak klavye yapıldı tablet için çok güzel duruyor herşey tam takır olmuş bu cihazda...

Link var mi acaba.
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Mucuklu Sucuk 6 yıl
Fiyat ne olur arkadaslar
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edi1907 6 yıl Mucuklu Sucuk
Mucuklu Sucuk

Fiyat ne olur arkadaslar

2
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mormic 6 yıl Mucuklu Sucuk
Mucuklu Sucuk
Fiyat ne olur arkadaslar

giriş fiyatı olarak tabii gelirse o da 2400 falan olur bence
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edi1907 6 yıl
Bir apple fanatiği olarak bu ürünü almak için inanılmaz sabırsızlanıyorum. İnşallah bizim ülkemize çok geç gelmez
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Paul Klee 6 yıl
Sharp müthiş bir ekran yapmış, parlaklığı ve kontrastı harika
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DH Misafiri 6 yıl
Ya arkadaşlar Benim anlamadığım şey şu Neden millet Logoya takıldınız ki. 10 numara bir ürün olmuş adamlar daha ne yapsınlar. SIII ü de gördük SII nin makyajlı hali. Kısacası Makyajlanmış bir telefına aşağı yukarı 2000 lira vermekten se böyle bir ürüne daha fazlasını seve seve veririm...
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AnGets 6 yıl
Çok iyi ya..Asus bu işi biliyor beyler..
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Zuko 6 yıl
Kart girişinin bunda olması saçma. Tablette olsaydı daha mantıklıydı be Asus.
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