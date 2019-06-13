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ASUS ROG Phone 2, 120 Hz'lik ekranla gelecek

ASUS geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü ROG Phone adlı oyuncu telefonunun yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. ASUS ROG Phone 2'yi bekleyenlere 120 Hz'lik ekran müjdesi geldi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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ASUS, ROG Phone olarak adlandırdığı oyuncu telefonunu 2018 yılının sonlarında çıkarmıştı. Cihazın gösterdiği başarı kullanıcılarda ASUS ROG Phone 2'nin piyasaya sürülmesine yönelik bir beklenti oluşturdu. Söylentilere bakılırsa akıllı telefon önümüzdeki Temmuz ayında piyasaya sürülecek.
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Tayvanlı şirket de bu konudaki sessizliğini bozarak ASUS ROG Phone 2 hakkında bazı detayları paylaşmaya başladı. Akıllı telefonun öne çıkan özelliklerinden biri 120 Hz yenileme oranına sahip bir ekrana taşıması olacak. Piyasaya sürülen ilk ROG Phone, 90 Hz'lik bir ekranla gelmişti. Yeni telefon ise daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sunacak.

120 Hz ekranlı üçüncü telefon olacak

ASUS ROG Phone 2, 120 Hz yenileme oranına sahip ekranla piyasaya sürülen üçüncü akıllı telefon olacak. Diğer iki model de bildiğiniz üzere Razer Phone ve Razer Phone 2 olarak sıralanıyor. Ne yazık ki, akıllı telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirileceğine yönelik bilgiler var.

https://www.weibo.com/rogfan?is_hot=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 hf.
Telefonda ekran teknolojisinin gelişmesi güzel. Özellikle yenileme hızlarının yükselmesi gerekli.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Bloodin 1 hf. sniper23
Bunu destekleyecek şekilde batarya teknolojisinin de gelişmesi gerekli, 90 Hz'lık telefonda bile şarj ömrü %20 oranında azalıyor. Yeni bir batarya teknolojisi bularak çok daha az alana çok daha yüksek kapasiteli batarya sığdırmaları gerekiyor :)
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