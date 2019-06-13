ASUS ROG Phone 2, 120 Hz'lik ekranla gelecek

ASUS, ROG Phone olarak adlandırdığı oyuncu telefonunu 2018 yılının sonlarında çıkarmıştı. Cihazın gösterdiği başarı kullanıcılarda ASUS ROG Phone 2'nin piyasaya sürülmesine yönelik bir beklenti oluşturdu. Söylentilere bakılırsa akıllı telefon önümüzdeki Temmuz ayında piyasaya sürülecek.

Ayrıca Bkz.

"Müthiş iddia: Huawei'nin HongMeng işletim sistemi Android'den %60 daha hızlı"

Tayvanlı şirket de bu konudaki sessizliğini bozarak ASUS ROG Phone 2 hakkında bazı detayları paylaşmaya başladı. Akıllı telefonun öne çıkan özelliklerinden biri 120 Hz yenileme oranına sahip bir ekrana taşıması olacak. Piyasaya sürülen ilk ROG Phone, 90 Hz'lik bir ekranla gelmişti. Yeni telefon ise daha pürüzsüz bir oyun deneyimi sunacak.

120 Hz ekranlı üçüncü telefon olacak

ASUS ROG Phone 2, 120 Hz yenileme oranına sahip ekranla piyasaya sürülen üçüncü akıllı telefon olacak. Diğer iki model de bildiğiniz üzere Razer Phone ve Razer Phone 2 olarak sıralanıyor. Ne yazık ki, akıllı telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak Snapdragon 855 yonga seti ve 12 GB RAM ile güçlendirileceğine yönelik bilgiler var.

https://www.weibo.com/rogfan?is_hot=1