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ASUS, yaklaşık iki ayda bir milyona yakın PadFone 2 satışı gerçekleştirdi

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, yaklaşık iki ayda bir milyona yakın PadFone 2 satışı gerçekleştirdi
Akıllı telefon ve tablet bilgisayar deneyimini bir araya getirerek yenilikçi bir ürün ortaya çıkarmak için bir süredir PadFone adı altında çalışmalarını sürdüren ASUS, geçen yıl bu seriye mensup ilk modelini gecikmeli olarak satmaya başlamış, ancak gerek operatörler gerekse tüketicilerden beklediği ilgiyi görememişti. Zaman kaybetmeden ikinci bir ürününü endüstriyle buluşturmaya karar vererek sonbaharda ikinci bir melez mobil cihazla basının karşısına çıkan üretici, kısa süre önce az sayıda ülkede tüketicinin beğenisine sunulan PadFone 2 ile ciddi bir başarı elde etmiş gibi görünüyor. Digitimes'ın Tayvanlı tedarik zincirinden kaynaklarına göre; Aralık 2012'den beri bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde satılan A68 model numaralı akıllı telefon - tablet karması, 1 milyona yakın bir satış rakamına ulaşmış.
Telefon ve tablet aparatı arasındaki geçişi çok daha hızlı hale getiren, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB sistem belleği, 16/32/64GB dahili hafıza, 13MP arka kamera, 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksellik Super IPS+ ekran, Bluetooth 4.0, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, NFC, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,140 mAh Lityum Polimer pil gibi halen iddialı bir konumda yer almasını sağlayan donanım elemanları tercih eden tecrübeli firma, tasarım anlamında da birinci nesil PadFone için yapılan eleştirilerinden ders çıkararak taşınabilirliği daha yüksek bir ürün ortaya koymuştu. Bu gibi unsurlar uzak doğulu tüketicilerin ilgisini çekmiş olacak ki ortaya satış anlamında iyi bir tablo çıkmış. Resmi satış faaliyetlerinin yeni pazarlara taşınmasıyla en azından ASUS'u tatmin edecek rakamlara ulaşılması gayet mümkün görünüyor. 
Tablet sektöründe geçen yıla oranla %400'ün üzerinde bir artış yaşayarak önceki yılın son çeyreğinde 3.1 milyon cihaz satışı gerçekleştiren ASUS, ay sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil tablet bilgisayarlarının yanı sıra güncellenmiş bir PadFone modeli ve yeni akıllı telefonlarını da gün yüzüne çıkarabilir. Uzun bir sürenin ardından PadFone serisi ile telefon sektörüne tek başına geri dönen üreticinin 2013'te bu segmentteki çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130131PD219.html Yorum Yaz
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ALTINBAŞAK 6 yıl
her sey iyi hos da servisi asus tr olunca insan bi dusunuyor...
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anarchistdoomer 6 yıl
cihaz cok iyi bence. turkiye fiyatı ortalama ne kadar olur ? tabi turkiye pazarına surulurse
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ReNeCaN 6 yıl
hb de padfone 1 2binliradan satılırken bu telefonun fiyatı 3000-3,500lira olur türkiyede
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Hypnotica 6 yıl
Buna verilecek parayla üst düzey bir android telefon + ipad alınır. Ki ikisini aynı anda kullanabilirsiniz bunda öyle bir şans da yok. Güzel ürün ama fiyatı ürünü gereksiz yapabilecek kadar yüksek tutulmuş.
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by__metallica 6 yıl
şu sıralar sahip olmak istediğim ürün. Gel gelelim çok pahalı..
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Mr.Legend 6 yıl
Telefon mükemmel. Fiyatı çok fazla ama
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yatalak supermen 6 yıl
çok baba telefon ama çok para
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bozkurt35 6 yıl
çok güzel bir alet ama fiyat çok düşündürüyor insanı bu kadar pahalı olmamalı..
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KalemKolik 6 yıl
Patent asusta çin malı hariç zor görürüz bu konseplerden ama az satmasını dilerdim çünkü asus çok para istiyor bu cihazlar için. 3. Versiyonu için çalışmalara başlanmış bile bakalım o nasıl olacak.
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ProfXavier 6 yıl
İnsanlarin ne istedigini cok iyi okuyan ve bunu urun kalitesile birlikte fiyata yansitan sirket.
Tebikler
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memolika 6 yıl
Asus konsepti tutturdu gibi gelecekte diğer üreticilerden de bu konsepte uygun ürünler görebiliriz.
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ombudsmen 6 yıl memolika
memolika

Asus konsepti tutturdu gibi gelecekte diğer üreticilerden de bu konsepte uygun ürünler görebiliriz.

Apple yaklaşımıyla her açıdan patentini aldıysa Asus'dan başka ancak markasız çin klonlarını görürüz.
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