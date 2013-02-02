ASUS, yaklaşık iki ayda bir milyona yakın PadFone 2 satışı gerçekleştirdi

Akıllı telefon ve tablet bilgisayar deneyimini bir araya getirerek yenilikçi bir ürün ortaya çıkarmak için bir süredir PadFone adı altında çalışmalarını sürdüren ASUS, geçen yıl bu seriye mensup ilk modelini gecikmeli olarak satmaya başlamış, ancak gerek operatörler gerekse tüketicilerden beklediği ilgiyi görememişti. Zaman kaybetmeden ikinci bir ürününü endüstriyle buluşturmaya karar vererek sonbaharda ikinci bir melez mobil cihazla basının karşısına çıkan üretici, kısa süre önce az sayıda ülkede tüketicinin beğenisine sunulan PadFone 2 ile ciddi bir başarı elde etmiş gibi görünüyor. Digitimes'ın Tayvanlı tedarik zincirinden kaynaklarına göre; Aralık 2012'den beri bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde satılan A68 model numaralı akıllı telefon - tablet karması, 1 milyona yakın bir satış rakamına ulaşmış.

Telefon ve tablet aparatı arasındaki geçişi çok daha hızlı hale getiren, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB sistem belleği, 16/32/64GB dahili hafıza, 13MP arka kamera, 4.7 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksellik Super IPS+ ekran, Bluetooth 4.0, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, NFC, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,140 mAh Lityum Polimer pil gibi halen iddialı bir konumda yer almasını sağlayan donanım elemanları tercih eden tecrübeli firma, tasarım anlamında da birinci nesil PadFone için yapılan eleştirilerinden ders çıkararak taşınabilirliği daha yüksek bir ürün ortaya koymuştu. Bu gibi unsurlar uzak doğulu tüketicilerin ilgisini çekmiş olacak ki ortaya satış anlamında iyi bir tablo çıkmış. Resmi satış faaliyetlerinin yeni pazarlara taşınmasıyla en azından ASUS'u tatmin edecek rakamlara ulaşılması gayet mümkün görünüyor.

Tablet sektöründe geçen yıla oranla %400'ün üzerinde bir artış yaşayarak önceki yılın son çeyreğinde 3.1 milyon cihaz satışı gerçekleştiren ASUS, ay sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde yeni nesil tablet bilgisayarlarının yanı sıra güncellenmiş bir PadFone modeli ve yeni akıllı telefonlarını da gün yüzüne çıkarabilir. Uzun bir sürenin ardından PadFone serisi ile telefon sektörüne tek başına geri dönen üreticinin 2013'te bu segmentteki çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130131PD219.html