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ATD: Facebook ve Yahoo, patent davalarıyla ilgili anlaşmaya vardı

6 yıl
3b
1
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Amerika’nın önemli teknoloji yayın organlarından AllThingsD, iternet dünyasının iki önemli ismi Facebook ve Yahoo’nun aralarındaki patent ihlal davalarıyla ilgili olarak anlaşma sağladıklarını iddia etti.
ATD, konuyla ilgili haberinde, iki firma arasında sağlanan anlaşmanın “kapsamlı ve stratejik” olduğunu ifade ederken; anlaşmanın çeşitli durumların reklam gruplarına satılmasını sağlayan ortak bir reklam düzenlemesini ve bazı patentlerin çapraz lisanslama anlaşmalarını içerdiğini dile getirdi.
Hatırlanacağı üzere Yahoo, geçtiğimiz Mart ayında Facebook’u kendilerine ait olan bir patenti ihlal ettiği gerekçesiyle patent ihlal davası açmış; karşı hamle olarak ise Nisan ayında Facebook, Yahoo’nun kendilerine ait 10 patenti ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. 


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