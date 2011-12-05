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AT&T, 4.5-inç AH-IPS HD ekranlı LG Nitro HD'nin satışlarına başladı

7 yıl
15,3b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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AT&T, 4.5-inç AH-IPS HD ekranlı LG Nitro HD'nin satışlarına başladı
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LG Mobile'ın, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AH-IPS ekranıyla ön plana çıkan akıllı telefonu Nitro HD'nin AT&T aracılığıyla satışlarına başlandı.
2-yıllık sözleşme karşılığında 149.99$'a (100$'lık indirimle), sözleşmesiz olarak ise 599.99$'a satılan Nitro HD, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemciden, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 (Gingerbread) sürümünü kullanıyor. Akıllı telefonun ileri vadede Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtiliyor.
LG Nitro HD'nin göze çarpan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde;
  • Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (21 Mbps HSDPA, 5.76 Mbsp HSUPA) desteği
  • LTE (4G) desteği
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 4 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart girişi (Kutu içeriğinde 16 GB kart mevcut)
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 1.3 MP ön kamera
  • 1080p video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, DLNA
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • MHL bağlantısı
  • 1830 mAh batarya
AT&T, 4.5-inç AH-IPS HD ekranlı LG Nitro HD'nin satışlarına başladı
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http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/cell-phone-details/index.jsp?device=LG+Nitro+%28TM%29+HD+-+Black&q_sku=sku5450223&_requestid=21917#fbid=sfOVcrY1stw Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m@hm@ 7 yıl
Hmm ona bakarsan iphonede her gunu gosteriyor:) kopya diyosun yani
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mangdasire 7 yıl m@hm@
m@hm@

Hmm ona bakarsan iphonede her gunu gosteriyor:) kopya diyosun yani

kopya olacağını sanmıyorum ama çok benziyor :)
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m@hm@ 7 yıl
Dun kadikoyde gordum bi tane elime aldim fakat sanki biraz basit durdu yani o donanim ve ozelliklere azcik guzel tasarim eklenseydi mukemmel olurdu. Fiyatida 1.750 TL
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mangdasire 7 yıl
soldan üçüncü (ön profil) resimdeki takvim simgesi sizede birşeyi anımsattı mı?
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haymatloshan 7 yıl
Çok çabuk piyasaya çıktı hayret,biraz daha uygun olsa alınır aslında.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
mavizaman5 ;
kur mahvediyor herşeyi.
2008 yazında 1.18di dolar hey gidi günler...
2000 senesindede 50 kuruştu 2 dolar 1 tl yapıodu valla şimdi 2 lira bir dolar batsınnn bu dünyaaa...
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mavizaman 7 yıl
kur mahvediyor herşeyi.
2008 yazında 1.18di dolar hey gidi günler...
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Batuist 7 yıl
Yorumlar şaka gibi.. iphone 649$ pahalı oluyor 600dolarlık telefon için "çok iyi fiyat" deniyor.. seçmece yorum mu yapılıyor anlamadım!! pahalı denmesi için sadece "iphone" adını taşıması mı gerekiyor? Yeri gelmişken değinmeden edemicem. konu üzerinde iki laf daha edeyim. iphone çok pahalı deniyor 16GB "malum" sitelerden "garantili" (reklam yapmak istemedim) 1500TLye alınıyor. galaxy s2nin fiyatı 1700TL ama nedense ateş püskürtülüyor iphone'a çok pahalı forever samsung gibi çocukça sloganlarda hiç eksik olmuyor.. ucuz demiyorum bu fiyatlarına ama 650dolar telefon pahalıysa 600 dolar telefonada ucuz gözüyle bakılması anlaşılır bir durum değildir.. yorumları okuyanda adamların her çıkan telefonu aldığını zanneder..
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hattoriy 7 yıl
4g nin burada kullanılamıyo olması niye kötü olsun ki sonuçta ekstra bir özellik zaten 4g li telefonlar yaygınlaştıkça burdada kullanıma er ya da geç açılacaktır,ayrıca 600$ çok iyi bir fiyat burda ne kaadr olur onu bilemem
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Lepanto 7 yıl
Bu ne hız yahu? Cihaz duyurulalı ne kadar oldu ki, hızlı girdi piyasaya. LG hep erkenden giriyor piyasaya ama gerisini getiremiyor...
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OvernightSensation 7 yıl
Donanımsal olarak gerçekten harikulade bir telefon 329 ppi değeri de çok iyi tek kötü yanı 4G desteği ile gelmesi,Türkiye de kullanılamıyor olması (4G için söyledim)
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HRNclk777 7 yıl
beklediğim telefon şu an itibariyle
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ColDasHeLL 7 yıl
tasarım olmamışşşş
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omeeeeer 7 yıl
Yalnız bana mı öyle geliyor, bilmiyorum. Fakat arayüz olayını LG beceremiyor.
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