AT&T, 4.5-inç AH-IPS HD ekranlı LG Nitro HD'nin satışlarına başladı

LG Mobile'ın, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AH-IPS ekranıyla ön plana çıkan akıllı telefonu Nitro HD'nin AT&T aracılığıyla satışlarına başlandı.



2-yıllık sözleşme karşılığında 149.99$'a (100$'lık indirimle), sözleşmesiz olarak ise 599.99$'a satılan Nitro HD, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemciden, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 (Gingerbread) sürümünü kullanıyor. Akıllı telefonun ileri vadede Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtiliyor.



LG Nitro HD'nin göze çarpan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde;

Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (21 Mbps HSDPA, 5.76 Mbsp HSUPA) desteği

LTE (4G) desteği

3.5 mm kulaklık girişi

4 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart girişi (Kutu içeriğinde 16 GB kart mevcut)



8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş

1.3 MP ön kamera

1080p video kaydı

Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, DLNA

Bluetooth 3.0

GPS

MHL bağlantısı

1830 mAh batarya



http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/cell-phone-details/index.jsp?device=LG+Nitro+%28TM%29+HD+-+Black&q_sku=sku5450223&_requestid=21917#fbid=sfOVcrY1stw