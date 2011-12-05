AT&T, 4.5-inç AH-IPS HD ekranlı LG Nitro HD'nin satışlarına başladı

Haber Editörü
LG Mobile'ın, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AH-IPS ekranıyla ön plana çıkan akıllı telefonu Nitro HD'nin AT&T aracılığıyla satışlarına başlandı.
2-yıllık sözleşme karşılığında 149.99$'a (100$'lık indirimle), sözleşmesiz olarak ise 599.99$'a satılan Nitro HD, 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon işlemciden, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3.5 (Gingerbread) sürümünü kullanıyor. Akıllı telefonun ileri vadede Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtiliyor.
LG Nitro HD'nin göze çarpan diğer teknik özellikleri ise şu şekilde;
- Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ve HSPA (21 Mbps HSDPA, 5.76 Mbsp HSUPA) desteği
- LTE (4G) desteği
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 4 GB dahili flash bellek + 32 GB'a kadar microSD kart girişi (Kutu içeriğinde 16 GB kart mevcut)
- 8 MP kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 1.3 MP ön kamera
- 1080p video kaydı
- Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, DLNA
- Bluetooth 3.0
- GPS
- MHL bağlantısı
- 1830 mAh batarya
http://www.wireless.att.com/cell-phone-service/cell-phone-details/index.jsp?device=LG+Nitro+%28TM%29+HD+-+Black&q_sku=sku5450223&_requestid=21917#fbid=sfOVcrY1stw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kopya olacağını sanmıyorum ama çok benziyor :)
kur mahvediyor herşeyi.
2008 yazında 1.18di dolar hey gidi günler...
2000 senesindede 50 kuruştu 2 dolar 1 tl yapıodu valla şimdi 2 lira bir dolar batsınnn bu dünyaaa...
2008 yazında 1.18di dolar hey gidi günler...