Acarnet web tasarım ve dijital pazarlama alanında Türkiye’de liderliğini koruyor

Tamamı yerli sermaye olan, 10 seneyi aşkındır bilişim sektöründe faaliyet gösteren Acarnet Bilişim, yaklaşık 5.000’ine yakın müşteri portföyüyle, sektöründe her geçen gün daha da güçlenerek liderliğini korumaktadır.

Acarnet Bilişim Teknolojileri İstanbul merkezli bir firma olup, şirketlere web tasarım, seo, yazılım(erp, crm), eticaret, dijital reklamcılık hizmetleri vermektedir. Alanında yaklaşık 30 yakın uzman personeli bulunan firma; büyük, orta, küçük ölçekli diye firmaları ayırt etmeyip, birçok şirketlere faydalı hizmetler vermektedir.



Firmanın Ceo’su Sayın Alper Acarlı ile söyleşimizde Acarnet’in firmalara sağladığı faydaları bize kısaca anlatır mısınız? Diye sorduğumuzda;



Sayın Alper Acarlı şu şekilde cevaplamıştır;



“Acarnet firması olarak biz, Dijital platformları kullanarak, bir şirketin kar marjı nasıl artırılır, daha fazla nasıl müşteri portföyü nasıl oluşturulur, bu müşteriler daha sonra nasıl elde tutulur, verilecek hizmetlerin süreçleri nasıl takip edilir gibi süreç akışında ki tüm hizmetleri, bütünleşik olarak vermektedir.” diye belirtmiştir.

Acarnet firması profesyonel anlamada birçok hizmet vermektedir. Aşağıda verdiğimiz hizmetlerin ana başlıklarına değineceğiz.

Acarnet Firmasının Verdiği Hizmetler Ve Süreçleri Web Tasarım

Seo

Eticaret

Yazılım (Erp, Crm, Sigorta, Süreç Danışmanlığı)

Google, Facebook, İnstagram Gibi Dijital Ortamdaki Tüm Reklamlar WEB TASARIM firmaların, şahısların ve kurumların web ortamında tanıtıcı amaçlı hazırlattıkları sayfaları denir. Burada en önemli konu web tasarım hizmeti alınırken ne kadar profesyonel olduğudur. Çünkü kalitesiz ve arama motoruna uygun olmayan çalışmalar sizin hem imajınız zedeler. Hem de web sitesiyle tanıtım veya ürün satmak istiyorsanız başarısız olmanıza neden olur. Web tasarım firmaların, şahısların ve kurumların web ortamında tanıtıcı amaçlı hazırlattıkları sayfaları denir. Burada en önemli konu web tasarım hizmeti alınırken ne kadar profesyonel olduğudur. Çünkü kalitesiz ve arama motoruna uygun olmayan çalışmalar sizin hem imajınız zedeler. Hem de web sitesiyle tanıtım veya ürün satmak istiyorsanız başarısız olmanıza neden olur.

Web tasarım hizmeti alırken dikkat edeceğiniz yapılacak hizmette şu özelliklere dikkat ediniz;



Web Tasarım Hizmeti Alırken Dikkat Edilecek Hususlar -Türkiye’de bir web tasarım firması ve web tasarım firması olduğunu iddia eden kişi ve kurumlar vardır. Bu noktada hizmet alınacak yerin ciddi bir kurum olmasına dikkat ediniz. Şayet paranız çöpe gidebilir.

-Web tasarım yaptırırken amacınızı iyi belirlemeniz gerekmektedir. Site ile ürün mü? satmak istiyorum. Firmamı tanıtmak istiyorum? Yoksa sadece imajımı yükseltmek için mi yapmak istiyorum. İşte bu doğrultuda ona özgün tasarım ve arama motoru optimizasyonu yapılması gerekmektedir.

-Hazır web sitesi çalışmalarından uzak durun. Çünkü bu çalışmalar hem imajınızı tam olarak yansıtmaz. Hem de arama motoru dostu değildir. “Unutmayın ucuz etin yahnisi de ucuz olur.”

-Web tasarım ajansından tasarım hizmeti almadan önce arama motorunda hangi kelimelerde çıkmak istiyorsanız bunları ilk önce belirleyin ve site yapılırken buna göre kodlama yapılarak site tam anlamıyla arama motoruna optimize olacak şekilde hazırlansın.

-Günümüz dünyasında her gün yeni teknolojiler çıkmaktadır. Sitenizi yaptırırken site açılış hızına, sayfa geçişlerinin hızına çok dikkat ediniz. Çünkü siteniz yavaşsa kullanıcı sıkılıp çıkacaktır. Bununla ilgili “Amp” Mobil Hızlandırılmış Sayfalar teknolojisiyle ikinci bir tasarım çıkartılarak sitenizin daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.

İyi Bir Web Tasarım Firması Nasıl Olmalıdır? -Sektöründe ciddi referansları bulunan, yaklaşık 10 senedir hizmet veren.

-Kurumsal bir yapıda faaliyet gösteren.

-Uzman çalışma kadrosu bulunan.

-İş ahlakını tüm ekip benimsemiş olan.

-Sadece iş yapım sürecinde değil, iş bittikten sonrada sürekli destek veren.

-Konuyu web tasarımla sınırlandırmayıp, alanında tüm platformlara hakim olan.

-Web tasarımı sadece bir araç görüp, amaca sizi taşıyacak ve iş potansiyelinizi artıracak bütünleşik çözümler sunan.

-“Müşteri her zaman haklıdır.” İdeolojisiyle hareket eden.



Kötü Bir Web Tasarım Firması Nasıldır? -Sektöre yeni başlamış, ciddi anlamda çalışmaları bulunmayan.

-Tek kişi veya iki kişi olarak hizmet veren.

-Devletin kurumlarına kaydı olmayan.(Maliye, Sgk)

-Fiyat politikası çok ucuz olan. (Ucuz çalışmalar kalitesizdir)

-Çalışma ortamı olarak, doğru düzgün bir yeri olmayan.



Web Tasarım Süreçlerinde İzlenen Yollar -İşletmenin ne istediği ve ihtiyacının ne olduğu tam olarak tespit edilir.

-İstenen taleple, ulaşmak istenen sonuç aynı noktada kesişiyor mu?

-Firmanın bulunduğu sektör, sunduğu hizmet veya ürünler analiz edilir.

-Sektördeki diğer rakiplerin nasıl bir yol izlediği incelenir.

-Kullanılacak renkler, yazı karakterleri, şekiller, resimler belirlenir.

-İşletme için en uygun olabilecek örnek tasarımla çıkarılır.

-Örnek müşteriye hitap edebilecek tasarım örnekleri çıkarılır.

-Karşılıklı beğeni üzerine yürütülen süreçte tasarımın psd formatının onayı alınır.

-Psd formatı oluşturulan tasarım kod kısmına dökülür.

-Cms yazılımı entegre edilerek müşterinin sitesinin bir yönetim paneli aracılığıyla kullanması sağlanır.

-Test aşamaları bitirildikten sonra yayına alınır.

Profesyonel Bir Web Tasarım Nasıl Olmalıdır? Web sitesi hizmeti alırken, sitede olması gereken önemli unsurlar vardır. Bunlardan bazılarını aşağıda değineceğiz.

•Sayfa Açılış ve Sayfa Geçişleri Hızı: Web sitesinde olması gereken önemli özellik sitenin hızıdır. Çünkü kullanıcı bir siteden geç açılması ve sayfa geçişlerinin yavaş olmasından kaynaklı sıkılıp kapatabilir.

•Kullanıcı Dostu: Sitenin tasarımı yapılırken, tasarımını sitede kullanıcının çok rahat gezebileceği, menülere rahat ulaşabileceği, sıkılmayacağı şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.

•Dikkat Çekici Alanlar: Bir site kullanıcı tarafından ilk açıldığında, dikkat çekmek istediğimiz alanları belirgin ve büyük şekilde yapmamız gerekmektedir. “Hemen Arayın!” , “ Teklif İsteyin” gibi.

•Kullanıcıdan Önemli Bilgi Talebi: Kullanıcıdan güven olgusu verilmeden siteden onun kredi kartları bilgileri, detaylı kimlik bilgileri gibi şahsi bilgilerin istenememesi gerekmektedir. Bu kullanıcının güvenini sarsacak hareketlerdir.

•Tasarım ve Dizayn: Renkler, yazı karakterleri, menüler, dizayn hepsi birbiriyle uyum içinde olmalıdır.

•Özgün Kaliteli İçerik: Bir sitede arama motoru uyumu istiyorsa, kesinlikle sitedeki tüm içerikleri anahtar kelime uyumlu özgün içerik olması şarttır.

•Teknoloji: Web sitesi yaptırırken son teknolojileri firmaya sorun. (Amp, Cdn Vs.) Çünkü son teknolojiye uygun değilse arama motoruna da uyumlu değildir.



SEO Tanıtıcı veya ürün satışı odaklı bir web siteniz olabilir. Yalnız bu arama motorlarına uygun yapılmamışsa ve bir seo hizmeti almıyorsanız, kuyunun dibindeki bağıran adam misali kimse size ulaşamaz.



Seo aylık ve sonuç odaklı hizmet şeklinde iki verilmektedir.



Aylık Seo Danışmanlığı

Sitenin yükselmek istediği anahtar kelime rekabet düzeyine göre aylık danışmanlık verilir. Bu tarz çalışmada kolay kelimeler 3-4 ay arası, orta zor kelimeler 6-8 ay arası, zor kelimler 1-1.5 senesi arası ilk sayfaya çıkma süreleri değişmektedir.



Sonuç Odaklı Seo Hizmeti

Yükselmek istenen kelimeler belirlenir. Bu kelimelerin ilk sayfaya çıkma tahmini süreleri belirlenerek belli tutar üzerinden anlaşarak çalışma başlanılır.

Bir sitenin arama motorlarında yükselmesi için Google’ ele alırsak ortalama 200’e yakın kriter belirlemiştir. Bunlar site içi ve site dışı olarak ikiye ayrılmaktadır.



Site İçi Seo Çalışmaları •Meta Tagların Uygun Şekilde Düzenlenmesi: Bir insanın kimliğinde nasıl adı, soy adı, doğum yeri gibi bilgiler onu tanıcı bir kimlikse, aynı şekilde de bir sitede title(Başlık), desciription(Açıklama), keywords(Anahtar Kelimler) onu tanıtan bir kimlik gibidir. Bunlar doğru bir şekilde yazılmamışsa o sitenin yükselmek istediği kelimelerde çıkması çok zordur.

•Anahtar Kelime Yoğunluğu: Yükselmek istediğiniz anahtar kelimelerde, spama düşmeyecek şekilde ana sayfa da diğer kelimelerde bazı taglarla belirtmek optimizasyon için önemlidir.

•H1, H2, H3, H4…. Tagları: Arama motorunda yükselmek istediğimiz anahtar kelimeleri önem sırasına göre ana sayfa da ve iç sayfalarda yayınladığımız özgün içeriklerin en önemlisi h1 ikinci önemlisi h2 vs. gibi etiketlemek gerekir.

•Site Hızı: Web sitenizin masaüstü bilgisayarlardan, mobil cihazlardan açılma hızı ve sayfa geçiş hızları arama motorları için çok önemlidir.

•Mobil Uyumluluk: Siteniz responsive tasarım olmalı ve tüm mobil cihazlardan rahatlıkla giriş yapılıp kullanıcı dostu olması gerekmektedir.

•Css ve Js Sıkıştırma İşlemleri: Web sitemizin hızını yükseltmek için, sitede bulunan css ve javascirpt dosyalarını sıkıştırmamız ve optimizasyon yapmamız gerekmektedir.

•Özgün ve Yinelen İçerik: Web sitesinde olan tüm makaleler özgün, kaliteli içerik olmalıdır. Farklı bir yerden kopya içerik kesinlikle olmamalıdır. Buna ek olarak sitenin herhangi bir sayfasında paylaşılmış içerik kesinlikle başka bir sayfada paylaşılmamalıdır. Aksi takdirde yinelenen içeriğe girer ve arama motorunda spam cezası alabiliriz.

•Cache: Web sitenize daha önceden girmiş bir kullanıcıyı sistem ön belleğe alarak, başka bir zaman tekrar girdiği zaman site ön belleğe alındığı için sitenin açılma hızını olumlu yönde etkiler.

•Resimlerim Optimize Edilmesi: Resimler photoshop gibi tasarım programları tarafından ayarlanır. Burada verilen boyutlar çerçevesinde oluşur. Çok yüksek bir boyutta resminiz olursa bu sitenin geç açmasına neden olur. Bunun yanında resimlerinizi siteye yüklediğiniz zaman resim isimlerine ve alt etiketlerine dikkat ediniz.

•İçerik Kod Oranı: Sayfayı kasacak, yavaşlatacak yani olumsuz etkileyecek kodları kaldırınız.



-Dosyaların içinde yazılan boşluk ve gereksiz kod parçacıklarını kaldırınız.

-Kodları yazarken tablolar yerine divler kullanınız.

-Görünmeyen içerik varsa bunları kaldırınız.

-Web sayfanızın maksimum boyutu 300 Kb olsun.

-Anasayfa da en az 300 kelimelik özgün bir yazı olsun.

-Sitenizin footer yani en alt kısmında anahtar kelimelerinizle ilgili etiketler olsun.

•Amp Kullanımı: Google arama motorunun kullanıcılar sunduğu yeni bir özellik olan “ Mobil Hızlandırılmış Sayfalar” özelliği sayesinde siteler artık daha hızlı açılmaktadır. Bu teknolojide site Google kütüphaneleri kullanarak css ve javascript gibi hızı etkileyecek faktörlerden arındırılıp, yeniden ikinci bir tasarım yapılarak mobil aramalarda sitenin yanında bir şimşek işareti belirmesini sağlayarak, çok hızlı açılmasını ve sayfa geçişlerinin de hızlanmasını sağlamaktadır.

•Robots.txt: Bu dosya sayesinde arama motorlarının hangi url yapılı sayfaları taramasına erişim izni verdiğinizi veya vermediğinizi bu dosya tarafında yapabilirsiniz.

•Site İçi Link Yapıları: Web sitenize giriş oranlarını artırmak ve ziyaretçi fazlalığını çoğaltmak istiyorsanız Google’da sizinle ilgili aramalarda aratılan anahtar kelimelerle ilgili link yapılar oluşturun. Zamanla güzel inşa edilmiş link yapıları sayesinde arama motorlarında bazı kolay kelimelerde kendiliğinde çıktığını göreceksiniz.

•404 Hata Sayfaları: Erişimi kaldırılan ve ulaşılmayan sayfalara Google otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu sayfaları sitenizi oluştururken yapınız.

Site Dışı Seo Çalışmaları

•Tanıtım Yazıları: Google arama motoru için özgün içerik vazgeçilmezidir. Google 1 Ağustos 2018 tarihinde yeni algoritma güncellemesinde özgün içeriğin kalitesine çok değindi. Artık kaliteli olmayan, yazarı konuyla ilgili tanınmış bir kişinin yazmadığı yazıları çok da önemsemeyecektir. Seo çalışmasında tanıtım yazılarını sitemizin kendi bloğunda, paravan sitelerde veya backlink alacağımız sitelerde genellikle kullanırız. Bu yazılar ortalama 300-500-1000 kelimelik kaliteli içerik olması gerekmektedir.

•Footer Link: Bu linkleme çeşidi yükselmek isteğiniz anahtar kelime ile alakalı güçlü bir sitenin en alt kısmından link çıkışı yaparak sabit onu orda tutma yöntemiyle olmaktadır.

Footer backlink alacağımızda bazı dikkat etmemiz gereken konular vardır. Örneğin link alacağımız sitenin bizimle aynı türden hizmet veren bir site olması lazımdır. Bunun yanında link alacağımız sitenin trafik oranları yüksek olmalıdır. Çalışma 6 ayla 1 yıl en az olması gerekmektedir.

•Backlink Alımı: İki türlü backlink alımı vardır. Kaliteli baclink ve hacklink. Kaliteli backlink zamanla, birbiriyle aynı kategorideki sitelerden alınır ve faydası zamanla görülür. Hacklink ise yüksek trafikli bir siteden, alakasız bir kategoriden alınabilir, kısa vadeli bir istediğiniz kelimede yükseliş yaşansa da sonrasında düşüş gerçekleşir.

•Blog Link: Kendi sitenizde bir blog açarak ortalama minimum haftalık 300+500 kelime arası sektörünüzle ve aramalarda çıkmak istediğiniz konularla ilgili özgün içerik paylaşımları yapmanız Google arama motorunun gözünde değeriniz artmasına sebep olur.

•Sosyal Medya: Sosyal Medya mecralarının tümünde bu yaptığınız özgün içerikleri paylaşmanız size hem organik hit gelmesini hem de link çalışmasına faydası vardır.



ETİCARET Herhangi bir ürün veya bir hizmeti online ödeme alabilecek tarzda hazırlanmış bir siteden sipariş vererek alışveriş yapmanıza e-ticaret denir. E-ticaret sektörü Türkiye de hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Reel anlamda bütün ve hizmetlerini pazarlayan firmalar zamanla bu alana yatırım yapmazlarsa yarışta geride kalmaları kaçınılmazdır.



E- ticaret Faydaları -Ürün ve hizmetlerinizin satışını gece gündüz yirmi dört saat yayınlayabileceğiniz bir ortam size sunar.

-Müşteriye aynı anda ulaşabileceği ürün havuzunu rahatlıkla sunar.

-Depo maliyetleriniz düşer, her malı stok yapmanız gerekmez. Sattıkça alım gerçekleştirerek maliyet yükünden de kurtulursunuz.

-Yer maliyetlerinden kurtulursunuz, Çok büyük bir ofise veya bir depoya ihtiyaç duymadan sadece bir siteyle iş yapabilirisiniz.



E-ticaretin Müşteriye Sağladığı Faydalar -Oturduğu yerden hiçbir yere gitmeden alışveriş yapmasını sağlar.

-Firmanın sattığı ürün hakkında diğer kullanıcıların yaptığı yorumlar sayesinde hem ürünün hem satıcı hakkında olumlu olumsuz görüşü oluşur.

-Fiyat araştırması yapacaksa, herhangi bir yere gitmeden oturduğu yerden rahatlıkla yapmasını sağlar.

-Aynı anda birden fazla istediği ürünle ilgili seçenekler görmesini sağlar.

-Müşterinin tam istediği gibi bir ürün bulmasını kolaylaştırır.



E-ticaretin Satıcıya Sağladığı Faydalar -Firmaya mevcut satış kanalı dışında başka bir satış kanalı yaratır.

-Firma satışını gerçekleştirdiği ürünlerinin resimlerini, özellikleri daha detaylı sunabilir.

-Firma elinde stok bulundurmayarak, sadece sattıkça mal alımı gerçekleştirerek maliyetlerini düşürür.

-Müşteriyi ziyaret etme, personel gideri yakıt gideri telefon gideri gibi masraflardan kurtulur.

-Yeni müşteri bulma potansiyeli yüksektir.



YAZILIM Yazılım kelimesi kuşkusuz ki günümüzün vazgeçilmez terimleri arasına girmiştir. Bu terimi geçmiş yıllara oranla daha çok kullanmamızın başlıca sebebi olarak; her elektronik cihazda yazılıma ihtiyaç duyulması durumu gösterilebilir. Donanımlardaki parçalarla bir uyum içinde çalışan yazılımlar hayatımız büyük oranda kolaylaşmıştır. Bu durum özellikle iş yerlerinde çalışan personellere yaramıştır. Önceden kağıtlarla başı dertte olan personeller, artık tüm işlemlerini dijital ortamlarda gerçekleştirmiştirler. Dijital ortamlarda gerçekleştirilen bu işlemler ERP, CRM, Sigorta yazılımları vb. programlar yardımıyla yapılmaktadır. Bu kelimeler sizlere bir şey çağrıştırmıyorsa dilerseniz aşağıda bunlara kısa bir göz atalım.



ERP Yazılımı Kurumsal kaynak planlama da olarak bilinen ERP yazılım firmaların finansal, insansı, fiziksel bilgilerini toplayarak bunları bir çatı altında kolay yönetilebilir hale getirmektedir. Yapılan bu yazılım çeşitli bilgisayar ortamlarına entegre edilerek yapılan işlerin kolaylaşmasını sağlamıştır. Kolaylaşan işler personellerin işine yaramasının yanı sıra müşterilerin de hoşuna gitmektedir. Zamanın günümüzde önemli olduğu söz konusuyken, bu yazılımların bizlere zamandan tasarruf ettirmesi, ve kullanması insanlık için doğru bir hareket olacaktır.



ERP Yazılımın Faydaları • İş Sürecinin Azalması: Yapılan yazılımlar ile ürün takibi sevkiyatı gibi işlemler rahatlıkla kontrol edilip yönetilebilir. Bu durum işlerin hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Hızlı yapılan bu işlemler bizlere zamandan oldukça fazla tasarruf sağlayacaktır.

•Hızlı Etkileşim: ERP yazılımların bizlere sağladığı bir diğer yarar olarak personellerin kendi aralarında hızlı iletişim kurması gösterilebilir. Önceden verilmiş birtakım fiyatlandırmalar, yapılan teklifler gibi işlemler sistemde rahatlıkla görülerek daha hızlı etkileşim sağlayabilir.

•Finansal Yönetim: Günümüzde bu sistemleri birçok firma ve firma sahipleri kullanmaktadır. Bu yapılan yazılımlar firmayı maliyet açsından da tasarruf etmesini sağlayacaktır. Gelen giden paralar vs tüm işlemler yazılıma entegre edilerek masraflar rahatlıkla görüntülenebilir düzeye getirebilir.



Crm Yazılımı Customer Relationship Management baş harflerini alarak günümüze gelen CRM kelime anlamı bakımdan müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelmektedir. Bu yazılımların yapılmasındaki başlıca amaç kar marjını arttırmaktır. Bu amaca ulaşmak için müşteri kontrolünün, verilen tekliflerin doğru yapılması gereklidir. Bu işlemlerin hızlı ve doğru yapılması için CRM yazılımlara ihtiyaç vardır. Bu yazılımlar ile çalışan firmalar müşteri ilişkisini daha kolay sağlayacaktır.



CRM Yazılımın Faydaları •Zamandan Tasarruf: Yapılan CRM yazılımları kuşkusuz ki firma personellerine zamandan tasarruf kazandıracaktır. Önceden türlü kağıtlarla uğraşan çalışan ve firma yetkilileri zaman kaybetmekteydi fakat bu durum yapılan yazılımlarla artık kolaylaşacaktır. Kolaylaşan işler işin yapılma sürecini hızlandıracaktır.

• Tüm Bilgiler Kayıt Altında: Müşteri ile yapılan tüm görüşmeler, verilen teklifler, konuşulan konular gibi tüm bilgiler kayıt altına alınmaktadır. Bu durum personellerin bu bilgilere rahatlıkla ulaşmasını sağlamaktadır. Üstelik sürecin yönetiminde personellerin değişmesi, işten çıkması gibi sorunlar bu durumla ortadan kalkacaktır. Sürecin başına gelecek bir diğer personel konuyla alakalı tüm bilgilere rahatlıkla ulaşacaktır.

•Kolay iletişim: Anlık konuşma gibi durumlar sisteme entegre edildiğinde firma çalışanları birbirlerine daha rahat ulaşarak işlerini kolaylaştırabilirler. Üstelik tüm konuşmaların kayıt altına bulunması unutkanlık gibi sorunlardan çalışanları kurtaracaktır.



Sigorta Yazılımı Sigorta yazılımlarına daha çok adından da anlaşılacağı üzere sigorta sektörü ihtiyaç duymaktadır. İnternetin olduğu tüm alanlarda kullanıcılar sigorta yazılımlarına ulaşarak işlemlerini kolaylaştırmışlardır. Tabi bu yazılımların işlemlerimizi kolaylaştırması için sistemin erişimi kolay ve stabil olması lazımdır. Bu iki hususa dikkat edilerek yapılan yazımlar daha işlevsel olacak ve kullanışlı olacaktır.

Sigorta Yazılımlarının Faydaları

* Kolaylaşan İşlemler: İhtiyaçlarınız doğrultusun da seçilip yapılan sistemler işlerinizin kolaylaştırması sizlere zamandan büyük oranda tasarruf sağlayacaktır. Günümüzde zamanın kıymetinin herkes farkında ve bu sistemlerin bizlere böyle bir yarar sağlaması gerçekten de bulunmaz işlerimiz kolaylaştırıcı bir teknoloji.

* Kolay Erişilebilirlik: Sistemde tüm verilerin kayıt altında bulunması, herhangi bir sorunda personelleri bu yaşanan sıkıntılardan kurtarmıştır. Sizlerde karşılaşılan problemlere, aktif çözümler sunan bu sistemleri kullanarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

* İş Sürecinin Azalması: Kağıtlarla uğraşmak hem personellere hem de müşterilere oldukça sorun yaşatmıştır. Bu sorunu bertaraf eden CRM yazılımları ile işlerinizi rahatlıkla kolaylaştırıp işin yapılma sürecini hızlandırabilirsiniz. Hızlandırılmış süreçler sizlere zamandan tasarruf sağlayacaktır.



Yazılım Süreç Danışmanlığı Süreç işletmeler için olmazsa olmaz terimden biridir. Bir ürünün pazarlaması, satın alınması, lojistik gibi durumlar sürecin yapısını oluşturmaktadır. Tabi bu süreçlerin yönetimi şirketten şirkete farklılık gösterebilmektedir. Firmaların kendine özgün olaya yaklaşma durumlarının bulunması süreç farklılığının en büyük sebeplerindendir. Aynı zamanda farklılık durumu iş modeline, hedeflere göre de şekillenebilmektedir. Şekillenen bu süreçler sağlıklı bir şekilde yapıldığında ortaya daha kaliteli işler çıkacaktır. Aynı zamanda işlerin kaliteli olması için yazılımdan da faydalanılabilir. Yazılımın süreçle uyumlu olması için ortaya CRM, ERP gibi birtakım yazılım ibareleri çıkmıştır. Bunlara zaten yukarıda değinmiştik. Bu sistemler yapılan işin sürecini kolaylaştıracaktır.



CRM, ERP gibi sistemler yapılan işin sürecini hızlandırmasının yanı sıra işin yapılışını da şekillendirmektedir. Bu sistemlerle personeller sürece daha farklı bakış açılarıyla bakıp sürecin yönetiminin daha kaliteli olmasını sağlayabilir.



Yazılım Süreç Danışmanlığının Yararları



1- İşi yapma süresini kısaltarak geriye mutlu müşteriler bırakmak.

2- Yapılan işten kar marjını arttırmak.

3- Rakiplere oranla daha çok tercih edilmek.

4- Çalışanların mutlu olmasını sağlamak.

5- Sorunları ve hatalarını kolay analiz edip ortadan kaldırmak.



REKLAMLAR Reklam sektörü günümüzde küçükten büyüğe bütün firmaların ürünlerini veya kendilerini göstermek için başvurduğu yöntemlerden biridir. Bugün ticaret sektöründen tutunda endüstri sektörüne kadar reklama başvuran birçok kurum kuruluş bulunmaktadır. Bu firmalar genellikle reklam işlerini gazete, afiş, dergi, radyo, televizyon gibi mecralarda göstermektedir. Fakat bu durum günümüzde yerini dijital reklamcılığa bırakmıştır. Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle çoğunlukla televizyonların elinde olan reklam sektörü yerini Google, Youtube gibi mecralara bırakmıştır. Bu dijital reklamlara Google reklamları, Facebook reklamları, Instagram reklamları ve diğer reklam çeşitleri örnek gösterilebilir.



GOOGLE REKLAMLARI Adwords olarak da bilinen bu reklam türü rakiplerine oranla daha çok tercih edilmektedir. Kullanıcıların arama sonuçlarında bu reklamlar yeşil renkli kutucuk içinde reklam yazısı ile kullanıcılara sunulmaktadır. Sektöre göre fiyatlandırmaları bulunan Adwords ile rakiplerinize oranla avantajı yakalamak gerçekten de kaçınılmaz olacaktır. Günümüzde Türkiye’de %95 pazar payı bulunan Google arama sonuçlarının yanı sıra reklamlarını ilgili sitelerde göstermektedir. Arama motorlarına karşı üst sıralamalara çıkmanın zor olduğu günümüzde bu reklamlara başvurmak gerçekten de doğru bir hareket olacaktır.

Tıklanmalara karşı ödemelerin olması Adwords’ün en büyük artılarından biridir. Yani dilediğiniz gibi ufak ücretlendirmelerle bile reklam verilebilirsiniz. Bu durum ufak ölçekli firmaların işine oldukça yaramıştır. Aynı zamanda Google firmasının size verdiği istatistik yönetimleriyle de istatistiklerinizi rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.



Google Reklamlarının Yararları * Maliyet Kontrolü: Kelimelere göre birtakım filtrelemeler yaparak reklam maliyetini düşürebilirsiniz. Düşen bu reklam maliyetiyle küçük büyük firmaların dijital ortamdaki eşitsizliği ortadan kalkmış olacaktır.

* Hedef Kitleye Göre: Alakasız bir sektörde reklamlarınızın çıkması saçma olacaktır. Bunun için Google kitlenize göre birtakım kelimeler seçmenizi istemektedir. Seçilen bu kelimelere göre reklamlarınız ortaya arama sonuçlarında çıkacaktır. Buda daha fazla müşteri ve kullanıcı manasına gelmektedir.

* Daha Fazla Satış: Yapılan bu çalışmalar kuşkusuz ki sizlere geri dönüşlerle yansıyacaktır. Sektöre göre ihtiyacı arama motorlarında gidermek isteyen kullanıcılar bu yöntemle firmalara ulaşmaktadır. Reklamlarınızın üst sırada bulunması sitelerinize daha fazla kullanıcının giriş yapıp sizlere ulaşması demektir.



FACEBOOK REKLAMLARI Reklam sektörünün bir diğer devi olan Facebook ile sponsorlu reklamlar verilebilir. Yapılan bu reklamlarla doğru hedef kitleye doğru mesajları rahatlıkla gönderebilirsiniz. Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’u bu amaç uğruna kullanmak gerçekten de doğru bir hareket olacaktır. Reklamlarınızla karşılaşan kişiler firmanızı veya ürününüzü daha da tanıyacak bu durumda sizlere dijital bir dünyada yeni bir kimlik kazandıracaktır.

Tam Boyutta Gör

Facebook Reklamı Vermedeki Amaçlar Marka Değerini ve Bilinirliğini Arttırma Reklamın yapılmasındaki başlıca amaç kuşkusuz ki marka bilinirliğimizi arttırmaktır. Marka bilinirliğini artan ürünler veya firmalar satışlarını daha fazla arttıracak buda firma yetkililerinin tam istediği bir durumdur. Reklamın yapılmasındaki başlıca amaç kuşkusuz ki marka bilinirliğimizi arttırmaktır. Marka bilinirliğini artan ürünler veya firmalar satışlarını daha fazla arttıracak buda firma yetkililerinin tam istediği bir durumdur.



Kullanıcılarda Satın Alma İçgüdüsü Uyandırma Reklamlar sayesinde ürünlerinizi gören kullanıcılar varlığınızdan haberdar olacaktır. Bu haberdar olma durumunun sürekli olarak kullanıcının karşısına çıkması kullanıcılarda satın alma içgüdüsü uyandıracaktır. Sonrasında ürünün satın alması reklam verenleri amaçlarına ulaştıracaktır.



Alışverişin Yapılmasını Sağlama Markanızdan haberdar olup ürününüzü satın almayı düşünen kişiler son aşamada alışveriş yapmayı amaçlar. Yapılan alışverişle reklam amacına ulaşmış olacaktır.



İNSTAGRAM REKLAMLARI Facebook firmasının bir diğer yan kuruluşu olan Instagram dünyanın en büyük mobil sosyal medya platformuna sahiptir. Bu platformda dilediğiniz ürünlerinizi veya hizmetlerinizi yayınlayabilirsiniz. Bu yayınladığınız reklamlar uygun kitlelerle buluşarak reklamınızın yapılması sağlanır. Instagram Facebook’un yan kuruluşu olmasından dolayı firma aynı reklam süreçlerine sahiptir. Bu süreçler reklamın hazırlanması, tanıtımın yapılması, kullanıcılarla hizmetin veya ürünün buluşması, şeklinde adımlarla ilerlemektedir. Bu adımlar sonunda ürün satın alınarak asıl amaç gerçekleşmiş olacaktır.



İnstagram Reklam Çeşitleri -Yüksek çözünürlük İçeren Fotoğraf Reklamları

-30 Saniyelik Reklamlar

-Kısa süreli Marquee Reklamları



Dijital Ortamdaki Diğer Reklamlar Yukarıda belirtilen firmalarla anlaşan işverenler bu işlemi yapmasındaki başlıca amaç kuşkusuz ki daha fazla kitleye ulaşmaktadır. Yapılan hizmetlerini ve ürünlerini bu yolla tanıtan birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar dijital reklam için yukarıda belirtilen firmalarla anlaşma yapmaktadır. Google, Facebook, Instagram reklamlarının yanı sıra fazla kullanıcıya sahip sitelerde de reklam verilebilmektedir. Reklamın maliyetini sitenin trafikleri belirleyecektir. Köklü firmalara oranla site içi reklam vermek sizlere daha fazla geri dönüşüm sağlayabilir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse farz edelim bir hosting hizmeti veren firmanız var bundan daha fazla dönüşüm almak istiyorsanız seçiminizi webmaster forumlarına reklam vererek yapabilirsiniz. Google, Facebook, Instagram oranla bu sitelere reklam vermeniz sizlere daha fazla müşteri getirecektir.

Sizde bu hizmetlerden yararlanmak istiyorsanız www.acarnet.com sitemizden bize ulaşabilirsiniz.