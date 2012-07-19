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Acer, 2013'ün ikinci yarısında Windows Phone 8'li bir cihaz piyasaya sürebilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, Haziran'da düzenlediği geliştirici zirvesinde Windows Phone 8'i resmen duyurmuş ve iş ortaklarını açıklamıştı. Nokia, Samsung, HTC ve Huawei yılın son çeyreğinde Qualcomm Snapdragon S4 Plus serisi yongaların güç verdiği akıllı telefonlarını satışa sunacak. Sonraki yıl yaygınlaşmaya başlaması beklenen Apollo kod adlı yazılım sadece bu üreticilerin değil, diğer firmaların da yatırım planları arasında yer alıyor olabilir.
Acer'ın bugün düzenlediği bir basın etkinliğinde iMobile sitesine konuşan Akıllı Telefon İş Grubu genel müdürü Chen Guowei, Android işletim sistemine odaklanacaklarını, ancak Windows Phone için de yatırımlarının olacağını söyledi. Microsoft'un mobil platformuna güven duyduklarını ifade eden yönetici, ilk Windows Phone 8'li akıllı telefonlarını 2013'ün ikinci yarısında piyasaya süreceklerini müjdeledi.
Tayvanlı üretici daha önce Allegro adlı bütçe dostu Windows Phone 7.5 Mango sürümlü bir cihaz satışa sunmuştu. microSD kart, çok çekirdekli işlemci ve yeni ekran çözünürlüğü desteğiyle donatılan Windows Phone 8, donanımda esnekliği arttırmıştı. Üst düzeye yönelik bu değişikliklerin ardından Redmond merkezli üreticinin 2013'te alt segmente yönelik yazılımsal yenilikler sunması bekleniyor. 
Nokia, Samsung ve HTC gibi markalarla üst düzeyde yarışması pek mümkün olmayan Acer, önümüzdeki yıl çıkış yapması beklenen yeni yazılım güncellemesinin ardından 2013 sonbahar, kış sezonunda WP8 ekosistemine dahil olmayı planlıyor olabilir. 

http://www.windowsphonedaily.com/2012/07/acer-to-join-windows-phone-8-bandwagon.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Ulkemiz sevilmeyen bir marka olsa da bence fiyat/performans acisindan amerika da satilan urunleri oldukca basarili amerikan aldgigim netbook 2 senedir her kahrimi cekmesine ragmen bbataryasi ilkgunku gibi denebilir malzeme kalitesi benide sasirtti son derece basarili bence yurtdisindan alindiginda oldukca kaliteli bir marka yeni urunlerinide merakla beklemekteyim.
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Monsterbasy10 6 yıl
Editörler haber bulamamış !!
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E_Aydin35 6 yıl
Acer, editörümüzünde dediği yada çevirdiği gibi "Nokia, Samsung ve HTC gibi markalarla üst düzeyde yarışması pek mümkün olmayan Acer..."
Bence giriş seviye akıllı telefonlara ağırlık verip f/p telefonalr çıakrsa Türkiye gibi pazarlarda kar etme ihtimalı yüksek..
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Stanislas Xavier 6 yıl
Anlamadım 12 ay sonra çıkma ihtimali olan bir telefon için heyecanlanmamız mı gerekiyor, üstelik acer ?
Seneye kadar yüzlerce Wp8 telefon çıkacak zaten..
Bu apple ın -olabilir/-yapabilir haberlerinden bile gereksiz olmuş açıkçası..
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jovanovic 6 yıl
wp8 acayip merak konusu, son çırpınışlar mı yoksa.
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SystemApps 6 yıl
acer neredeyse wp8 cihaz çıkaracak 808 incelemesi yoqqqqqqqq
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