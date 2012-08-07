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Acer, Microsoft'a uyarısını yineledi

6 yıl
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25
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce Microsoft'un tablet işine girmeyip en iyi olduğu yazılım işine devam etmesini tavsiye eden tayvanlı Acer, ortağına uyarısını yineledi.

Microsoft, Surface modelleriyle iPad ve Android tabletlerin yanısıra, donanım ortaklarının Windows RT tabletleriyle de rekabet edecek. Bu da ortakların endişelenmesine neden oluyor. Surface modellerinin tanıtımına kadar ortaklarının bundan haberinin olmadığı da belirtiliyor.

Acer'ın patronu JT Wang, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Microsoft'un kendi tabletlerini piyasaya sürmesi halinde, bunun ekosistem için negatif bir etki yapacağını ve diğer markaların karşı bir tavır alabileceğini açıkladı. Wang, Microsoft'a kararından vazgeçmesi için adeta yalvardı.

Microsoft'un donanım pazarına girmesi, ortakların alternatiflere yönelmesine sebep olabilir. 

Acer'ın kaygıları aslında sektörün genelini yansıtıyor olabilir. Microsoft da bir süre önce Surface hamlesinin, donanım ortaklarının Windows 8 ekosisteminden soğumasına yol açacağını ifade etmişti.

http://news.cnet.com/8301-10805_3-57487883-75/acer-begs-microsoft-to-think-twice-about-surface-tablet/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Elenhaire
Google yapınca bisey yok microsoft yapınca hemen auvv . Neden acaba :)

Google ne yapıyormuş pardon?
Google, Android'i yapıyor. Sonra kendi adına da cihaz çıkarıyor ama bunu kendisi üretmiyor. Asus'a yaptırıyor. Akıllı telefon çıkartacağım diyor. Samsung'a ürettiriyor.
Şimdi Microsoft, Acer 'a gelip deseydi ki: Microsoft marka tablet veya PC üreteceğim. Sen üretir misin? Acer tabi ki seve seve kabul ederdi ve böyle konu da yapmazdı.
O yüzden ikisini kıyaslama. Google ne zaman piyasadaki en kral cihazlarla yarışacak düzeyde telefon çıkartır ve bunu Motorola'da üretir, o zaman haklısın derim.
Bak Google Galaxy Nexus 'u çıkarttı. O cihaz çıktığı zaman 8Mpixel kamera koymayı bilmiyorlar mıydı? Samsung S3 veya One X'in satışlarına balta vurmasın diye 5Mpixel kamera kullandılar.
Google, diğer üreticileri üzmüyor. Microsoft bu cihazları üreteceğini haber bile vermemiş...
ElenhaireGoogle yapınca bisey yok microsoft yapınca hemen auvv . Neden acaba :)Google ne yapıyormuş pardon?Google, Android'i y...
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ottmn 6 yıl
hafiften .öt korkusu kokusu alıyorum
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Amedra 6 yıl
vız gelir tırıs gider.
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Sagelocanda 6 yıl
Tutmaz
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sertacarslan 6 yıl
Tablet olayının yaygınlaşmaya başladığı 2009 yılından beri Acer ya da diğer donanım üreticilerinin bu alandaki başarısızlığı ortada. Hem saçma sapan donanımları fahiş fiyatlardan satmaya çalış ve başarısız ol, hem de beceremediğin pazarda başka oyuncu isteme.
Kaldı ki, Microsoft'u neyle tehdit ediyorsun? Para kazandığın orta-üst segmentte Windows yerine Ubuntu kurarak mı satacaksın makinelerini?
Daha çok konuşup kalan karizmayı da çizdirme bence. Bak senden başka konuşan var mı?
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E_Aydin35 6 yıl
Elbet'de ortakların rakiplerin tedirginliği olacakdır.. Özellikle başarıyı tam anlamıyla yakalıyamamış Acer söz konusu. Eğer Surface, RT tabletler veya bir başka Microsoft üretimi tablet başarıyı yakalarsa firmalar adına kötü Microsoft adına fazlasıyla iyi olur.. :)
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smart1978 6 yıl
Acer in kalite anlayışına bakarsak böyle bir tepki vermesi veya korkması çok normal...

Microsoft daha önce donanım işinde genelde çuvallıyor ama SURFACE te bu iş tersine olacak...
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Guest-25CF1EFB4 6 yıl
Zaten bunun adına rekabet demiyorlar mı?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar microsoft gayet akılcı bir iş yapıyor bence. endüstrinin donanım üreticileri nasıl microsfta sırt çevirebilirler bir düşünün bakalım. piyasada şu an kaç tane işletim sistemi var o endüstrinin kullanabileceği. linux u mu kullanacaklar. yada google mobil sektöre yaptığı gibi windows benzeri bir işletim sistemimi yapacak :) yada tüm sektör apple la anlaşıp os x mi isteyecekler :)
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GrAy 6 yıl
Yabancı bir teknoloji sitesinde aynı haberi gördüm. O sitede yalvardı yerine aşağıdaki ifade verdı. Acaba kime inanalım.
he continued, "so please think twice." Polite, but a bit bold. Then again, Acer has never been shy about telling Microsoft exactly what it thinks.
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bocekgrafik 6 yıl
Herkes iyi bildiği işi yapsın. Bir koltukta birden fazla karpuz taşınmaz.
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mehmetfahriguven 6 yıl
JrMaster

Teknoloji devleri bi araya gelse varya, Microsoft'u yok ederler. Alternatifini 5 günde çıkartırlar.

Valve'nin steam ürünlerini linux a uyarlaması gibi...



O iş için çok geç kaldılar. Bu saatten sonra çok zor.

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Zuko 6 yıl
"Wang, Microsoft'a kararından vazgeçmesi için adeta yalvardı."
Bu nedir yahu? Haberlerde böyle bir dil mi kullanılmalı?
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haymatloshan 6 yıl
İşi gücü yok millete ben alet çıkartacağım sizce sakıncası var mı diye mi soracaktı?Pazardan payını almaya çalışacak tabiki de imkanları dahilinde.Acer önce kendisi kaliteli ürünler çıkartsın sonra akıl vermeye başlasın.
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