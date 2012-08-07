Acer, Microsoft'a uyarısını yineledi

Haber Editörü
Daha önce Microsoft'un tablet işine girmeyip en iyi olduğu yazılım işine devam etmesini tavsiye eden tayvanlı Acer, ortağına uyarısını yineledi.
Microsoft, Surface modelleriyle iPad ve Android tabletlerin yanısıra, donanım ortaklarının Windows RT tabletleriyle de rekabet edecek. Bu da ortakların endişelenmesine neden oluyor. Surface modellerinin tanıtımına kadar ortaklarının bundan haberinin olmadığı da belirtiliyor.
Acer'ın patronu JT Wang, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Microsoft'un kendi tabletlerini piyasaya sürmesi halinde, bunun ekosistem için negatif bir etki yapacağını ve diğer markaların karşı bir tavır alabileceğini açıkladı. Wang, Microsoft'a kararından vazgeçmesi için adeta yalvardı.
Microsoft'un donanım pazarına girmesi, ortakların alternatiflere yönelmesine sebep olabilir.
Acer'ın kaygıları aslında sektörün genelini yansıtıyor olabilir. Microsoft da bir süre önce Surface hamlesinin, donanım ortaklarının Windows 8 ekosisteminden soğumasına yol açacağını ifade etmişti.
http://news.cnet.com/8301-10805_3-57487883-75/acer-begs-microsoft-to-think-twice-about-surface-tablet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google ne yapıyormuş pardon?
Google, Android'i yapıyor. Sonra kendi adına da cihaz çıkarıyor ama bunu kendisi üretmiyor. Asus'a yaptırıyor. Akıllı telefon çıkartacağım diyor. Samsung'a ürettiriyor.
Şimdi Microsoft, Acer 'a gelip deseydi ki: Microsoft marka tablet veya PC üreteceğim. Sen üretir misin? Acer tabi ki seve seve kabul ederdi ve böyle konu da yapmazdı.
O yüzden ikisini kıyaslama. Google ne zaman piyasadaki en kral cihazlarla yarışacak düzeyde telefon çıkartır ve bunu Motorola'da üretir, o zaman haklısın derim.
Bak Google Galaxy Nexus 'u çıkarttı. O cihaz çıktığı zaman 8Mpixel kamera koymayı bilmiyorlar mıydı? Samsung S3 veya One X'in satışlarına balta vurmasın diye 5Mpixel kamera kullandılar.
Google, diğer üreticileri üzmüyor. Microsoft bu cihazları üreteceğini haber bile vermemiş...