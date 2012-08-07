Acer, Microsoft'a uyarısını yineledi

Daha önce Microsoft'un tablet işine girmeyip en iyi olduğu yazılım işine devam etmesini tavsiye eden tayvanlı Acer, ortağına uyarısını yineledi.





Microsoft, Surface modelleriyle iPad ve Android tabletlerin yanısıra, donanım ortaklarının Windows RT tabletleriyle de rekabet edecek. Bu da ortakların endişelenmesine neden oluyor. Surface modellerinin tanıtımına kadar ortaklarının bundan haberinin olmadığı da belirtiliyor.





Acer'ın patronu JT Wang, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Microsoft'un kendi tabletlerini piyasaya sürmesi halinde, bunun ekosistem için negatif bir etki yapacağını ve diğer markaların karşı bir tavır alabileceğini açıkladı. Wang, Microsoft'a kararından vazgeçmesi için adeta yalvardı.





Microsoft'un donanım pazarına girmesi, ortakların alternatiflere yönelmesine sebep olabilir.





Acer'ın kaygıları aslında sektörün genelini yansıtıyor olabilir. Microsoft da bir süre önce Surface hamlesinin, donanım ortaklarının Windows 8 ekosisteminden soğumasına yol açacağını ifade etmişti.