Acer, Intel, Qualcomm ve SingTel-Optus, Futuremark'ın Android için 3DMark geliştirme çalışmalarına katıldı





Endüstri standardı haline gelen 3DMark test aracının geliştiricisi olan Futuremark, Android için yürüttüğü çalışmalara Acer, Intel, Qualcomm ve SingTel-Optus'un katıldığını duyurdu. Üç boyutlu grafik işleme performansını ve CPU'nun yük altındaki işlem kapasitesini ölçmeye yarayan 3DMark, geliştirme aşamasındaki Android sürümüyle bu ekosistemdeki akıllı telefon ve tablet bilgisayarları sınamak için kullanılabilecek.

On yılı aşkın süredir Windows için test araçları geliştiren Finlandiyalı şirket, ilk defa farklı bir işletim sistemi için çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz yılın sonunda resmiyet kazanan Android için 3DMark projesine katılımların sürmesi bekleniyor.

Yıl sonuna doğru çıkış yapması beklenen Android için 3DMark ve yine aynı dönemde yayınlanacak Windows 8 sürümüyle elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilecek. Mobil versiyon, Open GL ES 2.0'ın sınırlarını zorlayan gerçek zamanlı muhteşem grafikler kullanılarak gerçekleştirilen grafik işleme, CPU ve fizik testleri ile Android'li cihazların oyun performansını ölçecek.

3DMark ile Google'ın mobil platformunda gerçekten tarafsız, güvenilir ve endüstri standardı haline gelmiş bir test aracı kullanmak mümkün olacak. Halihazırda AMD, Imagination Technologies, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm, Samsung ve daha birçok büyük üreticinin geliştirme çalışmalarına dahil olduğu Futuremark araçları, yakında mobil sektörün yaklaşık %70'ini oluşturan Android için de hizmet vermeye başlayacak.

http://www.futuremark.com/pressroom/pressreleases/61095/