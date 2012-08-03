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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Intel, Qualcomm ve SingTel-Optus, Futuremark'ın Android için 3DMark geliştirme çalışmalarına katıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Endüstri standardı haline gelen 3DMark test aracının geliştiricisi olan Futuremark, Android için yürüttüğü çalışmalara Acer, Intel, Qualcomm ve SingTel-Optus'un katıldığını duyurdu. Üç boyutlu grafik işleme performansını ve CPU'nun yük altındaki işlem kapasitesini ölçmeye yarayan 3DMark, geliştirme aşamasındaki Android sürümüyle bu ekosistemdeki akıllı telefon ve tablet bilgisayarları sınamak için kullanılabilecek.
On yılı aşkın süredir Windows için test araçları geliştiren Finlandiyalı şirket, ilk defa farklı bir işletim sistemi için çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz yılın sonunda resmiyet kazanan Android için 3DMark projesine katılımların sürmesi bekleniyor. 
Yıl sonuna doğru çıkış yapması beklenen Android için 3DMark ve yine aynı dönemde yayınlanacak Windows 8 sürümüyle elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilecek. Mobil versiyon, Open GL ES 2.0'ın sınırlarını zorlayan gerçek zamanlı muhteşem grafikler kullanılarak gerçekleştirilen grafik işleme, CPU ve fizik testleri ile Android'li cihazların oyun performansını ölçecek. 
3DMark ile Google'ın mobil platformunda gerçekten tarafsız, güvenilir ve endüstri standardı haline gelmiş bir test aracı kullanmak mümkün olacak. Halihazırda AMD, Imagination Technologies, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm, Samsung ve daha birçok büyük üreticinin geliştirme çalışmalarına dahil olduğu Futuremark araçları, yakında mobil sektörün yaklaşık %70'ini oluşturan Android için de hizmet vermeye başlayacak. 

http://www.futuremark.com/pressroom/pressreleases/61095/ Yorum Yaz
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ozan387 7 yıl en beğenilen
berkeger
buda demek oluyorki qualcom ıslemcılı telefonlar yuksek puan alıcak

Qualcom dahil oldu ancak Samsung, Nvidia ve Intel zaten dahildi. Bu durumda herhangi birinin daha yüksek puan alacağını söylemek mantıksız olur. 3DMark her zaman en beğendiğim benchmark uygulaması olmuştur.
berkegerbuda demek oluyorki qualcom ıslemcılı telefonlar yuksek puan alıcakQualcom dahil oldu ancak Samsung, Nvidia ve Intel zaten da...
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nurettinaz 7 yıl
Bu tarz ortaklasa calismalar daha fazla yapilmali ve bilgiler paylasilarak arttirilmalidir. Bugunku teknolojik seviyeye boyle gelindigi unutulmamali ve bazi markalar gibi bencil olunmamalidir.
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SystemApps 7 yıl
On yılı aşkın süredir Windows için test araçları geliştiren Finlandiyalı şirket, ilk defa farklı bir işletim sistemi için çalışmalarda bulunuyor. Geçtiğimiz yılın sonunda resmiyet kazanan Android için 3DMark projesine katılımların sürmesi bekleniyor.


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ortada bir çelişkimi var yoksa ben mi yanlış anladım?
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JoeyBane 7 yıl
Adam akıllı bir sentetik program olması iyi olmuş. Umarım tarafsız skorlar olur.
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ozan387 7 yıl en beğenilen
berkeger
buda demek oluyorki qualcom ıslemcılı telefonlar yuksek puan alıcak

Qualcom dahil oldu ancak Samsung, Nvidia ve Intel zaten dahildi. Bu durumda herhangi birinin daha yüksek puan alacağını söylemek mantıksız olur. 3DMark her zaman en beğendiğim benchmark uygulaması olmuştur.
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Rengar Bot 7 yıl
buda demek oluyorki qualcom ıslemcılı telefonlar yuksek puan alıcak
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ALTINBAŞAK 7 yıl
karşılaştırma yapmak için bir adım daha.güzel
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