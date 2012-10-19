Acer, Intel işlemcili bir akıllı telefon satışa sunmayı planlıyor





Qualcomm Snapdragon S4 çipsetli CloudMobile S500 modelinin Tayvan'daki basın konferansına katılan Acer başkan yardımcısı Peter Shieh, Intel ile mobil sektörde hayata geçirecekleri ilk proje hakkında bilgi verdi. The China Post'a konuşan firmanın üst düzey yöneticisi, Atom işlemcili ilk akıllı telefonlarının 2012 yılı sona ermeden resmiyet kazanacağını bildirdi. CNET'in konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakları tarafından da doğrulanan cihaz ile birlikte Acer'ın kendi bulut teknolojileri ön yüklü olarak gelecek.





Kendi ülkesinde önümüzdeki yıl 200,000 civarında akıllı telefon satmayı planlayan Acer, bulut hizmetlerini içeren ilk cihazı CloudMobile S500 ile benzer detaylara sahip Intel yongalı bir model geliştirmiş olabilir. Yakında resmen duyurulması beklenen aygıtta, Motorola'nın RAZR i telefonuna da güç veren 2GHz saat hızına ulaşabilen Hyper-Threading teknolojisine sahip tek çekirdekli Atom Z2460 yongasının kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Atom işlemcili ilk telefonları hakkında daha fazla detay paylaşmayan Shieh, kesin bir tanıtım tarihi belirtmekten kaçındı.

Acer ve Intel'in uzun süredir bilgisayar sektöründe birlikte çalıştığına dikkat çeken uzak doğulu firmanın yetkilisi, halihazırda yarı iletken çözümlerini kullanmakta oldukları Qualcomm ve Mediatek'e oranla Santa Clara merkezli çip üreticisiyle daha iyi anlaşacaklarını ifade etti. Lava, Orange, ZTE, Lenovo ve Motorola'nın ardından mobil sektörün bir diğer önemli ismi Acer ile de iş ortaklığına giden Intel, endüstrideki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. İlerleyen dönemlerde Android platformu için yapılacak yeni yatırımlarla teknoloji devinin ARM'ın pazar payını eritmeye başlayacağı öngörülüyor.

http://www.chinapost.com.tw/taiwan-business/2012/10/18/358057/Acer-Inc.htm