Açı sorununu ortadan kaldıran aparat,"The VuPackPole"

Aksiyon severler GoPro ürünleri ile harika videolar çekmeye devam ediyorlar. Bu kişilerin videoları çekerken karşılarına çıkan en büyük sorun ise, kameranın nerede ya da hangi açıda duracağının ayarlanmasıdır. Bu amaçla geliştirilmiş olan The VuPackPole, video çekimlerine büyük kolaylık getiriyor.

Kickstarter üzerinde Rodger Dean tarafından başlatılmış bir proje olan The VuPackPole, GoPro modelleri için geliştirilmiş bir tutma aparatı. Oldukça sağlam karbon fiber, alüminyum ve plastik malzemelerinden üretilmiş olan aparat, herhangi bir çanta üzerine monte edilebilir bir yapıda geliştirilmiş ve çekilen videoları izleyicilere, çeken kişinin görüş açısına en yakın biçimde sunmaya yardımcı oluyor. İstenildiği zaman farklı her açıda kullanılabilen The VuPackPole, her türlü spor türünde kullanılabiliyor ve kırılmıyor.

Rodger Dean, projesine başlarken koyduğu 4,000$ hedefini 102 bağış ile 13,400$ seviyesine taşımış ve bitime 5 gün kala, hedeflenen değerin fazlasını toplamış durumda. Resmi fiyatı belli olmayan ürün, Kickstarter üzerinde yapılacak 124$ bağış ile elde edilebiliyor. Mart ayında piyasaya çıkacak olan ürün hakkında hazırlanmış tanıtımı videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/vuvantage/pov-action-camera-pack-mount-for-gopro-contour-oth?ref=category

