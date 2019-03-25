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Açılır-kapanır ön kameralı Samsung Galaxy A90'ın pil kapasitesi ortaya çıktı

Samsung önümüzdeki ay açılır-kapanır ön kameraya sahip ilk akıllı telefonunu çıkaracak. Galaxy A90 olarak adlandırılan orta sınıf telefonun pil kapasitesi belli oldu.
1 ay
3,7b
1
12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung kısa süre önce 10 Nisan'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğrulamıştı. Güney Koreli şirket söz konusu etkinlik kapsamında hangi ürünleri tanıtacağını açıklamasa da bunlardan birinin Galaxy A serisi altında piyasaya sürülmesi beklenen A90 olacağı iddia edildi. Samsung, şimdiye kadar Galaxy A serisi kapsamında Galaxy A10, A30, A40 ve A50 de dahil olmak üzere dört yeni telefon çıkardı.
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Şu an için Galaxy A90 ile ilgili çok fazla şey bilinmiyor. Ancak duyduğımuz kadarıyla Samsung'un açılır-kapanır ön kameraya sahip ilk orta sınıf telefonu olacak. Selfie kamerası üste doğru açılacağı için de ön yüzü tamamen ekranla kaplı şekilde gelecek.

Pil kapasitesi ortaya çıktı

Galaxy A90'ın piliyle ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberler telefonun 3.610 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını gösteriyor. Yani bu yönüyle 4.000 mAh'lik pille donatılan Galaxy A50'nin gerisinde kalacak.
Lansman etkinliği için önümüzde sadece birkaç hafta var. Güney Koreli şirketin 10 Nisan tarihinden düzenleyeceği etkinlikte tüm bu söylentilerin ne kadarının gerçeğe dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/03/20/more-galaxy-a90-specs-surface-tipped-to-get-smaller-battery-than-the-a50-and-a70/ Yorum Yaz
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savasserter 1 ay en beğenilen
Buna kalem koy note 10 diye sat. Orası burası delik ve kıvrık telefon istemiyoruz.
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Celonfix 1 ay
S11'in tasarımı belli oldu.S10 alanların gözü yaşlı. Zaten belliydi o tasarımın fazla uzun sürmeyeceği. Çentikten bile daha ucube bir tasarımdı ekranın içinde delik.
S11'in tasarımı belli oldu.S10 alanların gözü yaşlı. Zaten belliydi o tasarımın fazla uzun sürmeyeceği. Çentikten bile daha ucube bir tasarımdı ekranın içinde d...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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khytr89 1 ay
Bu tasarim tutar iste.. ekranda celtik, delik istemiyor buyuk bir cogunluk
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hamza5806 1 ay
Hmm bu çözümü büyük markalarin uygulayacağıni dusunmemistim
Yalniz madem kamera da cozuldu alttaki bosluk neden var bari yukarda da az biraksaydiniz boyle asimetrik olmus
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RaptorFX 1 ay
Çift kamera ve flaşlı olması daha güzel olurdu.
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cumur 1 ay
çinli firmaların kullandığı standart pop-up mekanizma yakıştıramadım samsung a rekabet edicem diye sıyırdı iyice balatayı
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savasserter 1 ay en beğenilen
Buna kalem koy note 10 diye sat. Orası burası delik ve kıvrık telefon istemiyoruz.
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khytr89 1 ay
Bu tasarim tutar iste.. ekranda celtik, delik istemiyor buyuk bir cogunluk
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Celonfix 1 ay
S11'in tasarımı belli oldu.S10 alanların gözü yaşlı. Zaten belliydi o tasarımın fazla uzun sürmeyeceği. Çentikten bile daha ucube bir tasarımdı ekranın içinde delik.
2 Yanıt Yanıtla +7
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koyunsavar 1 ay Celonfix
s 10 ile coook mutluyum s11 ciksin onuda aliriz kismetse npnp
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Marrusia 1 ay Celonfix
Oncelikle S serisi bitti.S11 gelmeyecek.
Dediginiz gibi yeni Galaxy'de boyle birsey gelebilir.Fakat S10 tasarimi gayet guzel.Yeni seyleri genelde Galaxy A da deniyor samsung daha sonra Amirallere koyuyor.
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ezicioyuncu 1 ay
Bunu daha once oppo mu yapmıştı, tam hatirlamiyorum ama dusunce guzeldi en azindan farklilik olmasi her zaman iyidir.
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The.Mafia 1 ay
Pil kapasitesi iyi ön kameranın açılır kapanır olması enterasan
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samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha pil batarya cihaz cep telefonu galaxy a90 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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