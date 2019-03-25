Açılır-kapanır ön kameralı Samsung Galaxy A90'ın pil kapasitesi ortaya çıktı

Samsung kısa süre önce 10 Nisan'da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğrulamıştı. Güney Koreli şirket söz konusu etkinlik kapsamında hangi ürünleri tanıtacağını açıklamasa da bunlardan birinin Galaxy A serisi altında piyasaya sürülmesi beklenen A90 olacağı iddia edildi. Samsung, şimdiye kadar Galaxy A serisi kapsamında Galaxy A10, A30, A40 ve A50 de dahil olmak üzere dört yeni telefon çıkardı.

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Şu an için Galaxy A90 ile ilgili çok fazla şey bilinmiyor. Ancak duyduğımuz kadarıyla Samsung'un açılır-kapanır ön kameraya sahip ilk orta sınıf telefonu olacak. Selfie kamerası üste doğru açılacağı için de ön yüzü tamamen ekranla kaplı şekilde gelecek.

Pil kapasitesi ortaya çıktı

Galaxy A90'ın piliyle ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen haberler telefonun 3.610 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını gösteriyor. Yani bu yönüyle 4.000 mAh'lik pille donatılan Galaxy A50'nin gerisinde kalacak.

Lansman etkinliği için önümüzde sadece birkaç hafta var. Güney Koreli şirketin 10 Nisan tarihinden düzenleyeceği etkinlikte tüm bu söylentilerin ne kadarının gerçeğe dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizchina.com/2019/03/20/more-galaxy-a90-specs-surface-tipped-to-get-smaller-battery-than-the-a50-and-a70/