Activision, Call of Duty Mobile için çalışmalarını hızlandırdı

Masaüstü ve konsol platformunda fırtınalar estiren Call of Duty serisinin mobil cihazlar için de oyananabilir bir sürümü için Activision, çalışmalara başlamıştı.





İngiltere Leeds stüdyolarında geliştirilen oyun hakkında bir açıklama yapan İngiliz İnteraktif Eğlence Birliği tepe yöneticisi Andy Payne, hem iOS hem de diğer mobil platformlar için Call Of Duty Mobile versiyonu üzerinde çalışmaların sürdüğünü, ekibin adeta bir makina gibi çalıştığını ve kendisini çok etkilediğini dile getiriyor.





Ülkedeki mobil oyun stüdyolarının başarısı ile övündüklerini belirten Payne, Activision'ın özellikle Leeds stüdyolarında oyunu geliştirmesindeki amacının Rockstar Leeds stüdyolarından bazı geliştiricileri ekibe katmak olduğunu da ifade ediyor.





Call of Duty Mobile yapımının ne zaman yayınlanmaya başlayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.