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Activision, Call of Duty Mobile için çalışmalarını hızlandırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
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18
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü ve konsol platformunda fırtınalar estiren Call of Duty serisinin mobil cihazlar için de oyananabilir bir sürümü için Activision, çalışmalara başlamıştı.

İngiltere Leeds stüdyolarında geliştirilen oyun hakkında bir açıklama yapan İngiliz İnteraktif Eğlence Birliği tepe yöneticisi Andy Payne, hem iOS hem de diğer mobil platformlar için Call Of Duty Mobile versiyonu üzerinde çalışmaların sürdüğünü, ekibin adeta bir makina gibi çalıştığını ve kendisini çok etkilediğini dile getiriyor.

Ülkedeki mobil oyun stüdyolarının başarısı ile övündüklerini belirten Payne, Activision'ın özellikle Leeds stüdyolarında oyunu geliştirmesindeki amacının Rockstar Leeds stüdyolarından bazı geliştiricileri ekibe katmak olduğunu da ifade ediyor.

Call of Duty Mobile yapımının ne zaman yayınlanmaya başlayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

http://www.mcvuk.com/news/read/call-of-duty-mobile-in-development-at-activision-leeds/099151 Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl
Klasik yorumumu yapıcam yine, ben mobil cihazlarda böyle detaylı, grafikleri güzel, büyük boyutlu oyunlardan zevk alamıyorum... Zorunlu oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi...
Klasik yorumumu yapıcam yine, ben mobil cihazlarda böyle detaylı, grafikleri güzel, büyük boyutlu oyunlardan zevk alamıyorum... Zorunlu oynuyormuş gibi hiss...
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Kuhleep 2 ay
ön kayıtı bu gün gördüm konu açılalı 7 sene olmuş maşallah :)
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demo11 7 yıl
Birde half-life yapsalar yada port etseler..
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ozqur333 7 yıl
hele ben ipod touch kullanıcısıyım oyunu her türlü çalıştırır ama küçücük ekranda oynamakta ayrı mesele
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akcanon 7 yıl
İlk mesajda söylendigi gibi.Bence de mobil de böyle oyunlara gerek yok.Zaman geçiren , dikkatleri çeken oyun olunca zaten satış rekorları kırıyor.

( Angry Birds )
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Jacobıan 7 yıl
modern combat a rakip lazımdı iyi oldu
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setcikard 7 yıl
sertacarslan
burenuyzs Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Hocam yorumunuzla ne kastediyorsunuz, fikriniz nedir? Merakımdan soruyorum. Neden bu tür sadece alıntı yorumlarda eklediğiniz fotoğraflar hep bozuk?

Her haberde var bu yorumlar forumdan bakarsanız aslında arkadaş resim felan eklememiş.Yüksek ihtimalle forumda bir hata var ancak düzeltilmiyor yada bu mesaj kasmak için üretilmiş bir bot aklıma başka fikir gelmiyor. forum.donanimhaber.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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sertacarslan 7 yıl setcikard
sassit

sertacarslan

burenuyzs Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Hocam yorumunuzla ne kastediyorsunuz, fikriniz nedir? Merakımdan soruyorum. Neden bu tür sadece alıntı yorumlarda eklediğiniz fotoğraflar hep bozuk?


Her haberde var bu yorumlar forumdan bakarsanız aslında arkadaş resim felan eklememiş.Yüksek ihtimalle forumda bir hata var ancak düzeltilmiyor yada bu mesaj kasmak için üretilmiş bir bot aklıma başka fikir gelmiyor.
forum.donanimhaber.com/...

Haklısınız galiba, bu bir bot muhtemelen. Elemanın diğer mesajlarına bakayım dedim de, onlar da aynı böyle, sadece alıntı.
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sertacarslan 7 yıl
burenuyzs

Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hocam yorumunuzla ne kastediyorsunuz, fikriniz nedir? Merakımdan soruyorum. Neden bu tür "sadece alıntı" yorumlarda eklediğiniz fotoğraflar hep bozuk?
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Bamya Avcisi 7 yıl
Ya cidden telefonda tablette hardcore oynayip zevk alan var mi?
Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3'un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Tegra3'lu tabletim var oynadigim en hardcore oyun pinball.
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Bamya Avcisi 7 yıl
Ya cidden telefonda tablette hardcore oynayip zevk alan var mi?
Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3'un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Tegra3'lu tabletim var oynadigim en hardcore oyun pinball.
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lordrdley 7 yıl
hayır kendi topuklarına sıkmak bu oluyor işte yakında kapatılacak trollük yapamayacaklar olan onlara olacak yine :)
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erci501 7 yıl
gamepad uyumlu olursa tadından yenmez
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