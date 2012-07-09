Activision, Call of Duty Mobile için çalışmalarını hızlandırdı

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Masaüstü ve konsol platformunda fırtınalar estiren Call of Duty serisinin mobil cihazlar için de oyananabilir bir sürümü için Activision, çalışmalara başlamıştı.
İngiltere Leeds stüdyolarında geliştirilen oyun hakkında bir açıklama yapan İngiliz İnteraktif Eğlence Birliği tepe yöneticisi Andy Payne, hem iOS hem de diğer mobil platformlar için Call Of Duty Mobile versiyonu üzerinde çalışmaların sürdüğünü, ekibin adeta bir makina gibi çalıştığını ve kendisini çok etkilediğini dile getiriyor.
Ülkedeki mobil oyun stüdyolarının başarısı ile övündüklerini belirten Payne, Activision'ın özellikle Leeds stüdyolarında oyunu geliştirmesindeki amacının Rockstar Leeds stüdyolarından bazı geliştiricileri ekibe katmak olduğunu da ifade ediyor.
Call of Duty Mobile yapımının ne zaman yayınlanmaya başlayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.
http://www.mcvuk.com/news/read/call-of-duty-mobile-in-development-at-activision-leeds/099151 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Her haberde var bu yorumlar forumdan bakarsanız aslında arkadaş resim felan eklememiş.Yüksek ihtimalle forumda bir hata var ancak düzeltilmiyor yada bu mesaj kasmak için üretilmiş bir bot aklıma başka fikir gelmiyor. forum.donanimhaber.com/...
Haklısınız galiba, bu bir bot muhtemelen. Elemanın diğer mesajlarına bakayım dedim de, onlar da aynı böyle, sadece alıntı.
Hocam yorumunuzla ne kastediyorsunuz, fikriniz nedir? Merakımdan soruyorum. Neden bu tür "sadece alıntı" yorumlarda eklediğiniz fotoğraflar hep bozuk?
Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3'un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Tegra3'lu tabletim var oynadigim en hardcore oyun pinball.
Grafik ayni bile olsa neye yarar elinde bir joystik yok iken.Bir xbox, ps3'un verdigi zevk ile karsilastirilamaz.
Tegra3'lu tabletim var oynadigim en hardcore oyun pinball.
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