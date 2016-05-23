Adele, Sony Music ile 90 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı

Pop yıldızı Adele'in Sony Music'le 90 milyon sterlin (yaklaşık 130 milyon dolar) değerinde bir albüm anlaşması yaptığı bildiriliyor. The Sun kaynaklı habere göre Adele'in XL isimli plak şirketiyle olan anlaşmasının sona ermesi, Sony'nin yıldız şarkıcıyla İngiliz müzik tarihinin en büyük anlaşmasını imzalamasına fırsat verdi.

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İngiliz medyasının kaynaklarına göre Sony Music İngiltere'den yetkililer yeni neslin en büyük müzik yıldızı olarak lanse ettikleri Adele'in, 90 milyon sterlin değerinde bir anlaşmayla, gelecekteki müzik yayın haklarını kendilerine devrettiğini söyledi.

Sony Music konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken yeni anlaşmayla birlikte Adele'in 85 milyon sterlinlik serveti ikiye katlanmış olacak. Ayrıca 2001 yılında Arista tarafından Whitney Houston'a teklif edilen 70 milyon sterlin değerindeki en yüksek albüm anlaşmasını geçerek, müzik tarihinin en değerli kadını olmasını sağlayacak. Pop yıldızının basın sözcüsü de şu an için yorum yapmayı reddediyor.

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/7168298/Adele-lands-biggest-record-deal-ever-handed-to-a-British-musician.html