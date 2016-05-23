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Adele, Sony Music ile 90 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı

İngiliz müzisyen Adele, Sony Music ile 90 milyon sterlin (130 milyon dolar) değerinde bir anlaşma yaptı. Şarkıcı böylece Whitney Houston'ı geride bırakarak müzik tarihinin en değerli kadını oldu.
3 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Pop yıldızı Adele'in Sony Music'le 90 milyon sterlin (yaklaşık 130 milyon dolar) değerinde bir albüm anlaşması yaptığı bildiriliyor. The Sun kaynaklı habere göre Adele'in XL isimli plak şirketiyle olan anlaşmasının sona ermesi, Sony'nin yıldız şarkıcıyla İngiliz müzik tarihinin en büyük anlaşmasını imzalamasına fırsat verdi.
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İngiliz medyasının kaynaklarına göre Sony Music İngiltere'den yetkililer yeni neslin en büyük müzik yıldızı olarak lanse ettikleri Adele'in, 90 milyon sterlin değerinde bir anlaşmayla, gelecekteki müzik yayın haklarını kendilerine devrettiğini söyledi.
Sony Music konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken yeni anlaşmayla birlikte Adele'in 85 milyon sterlinlik serveti ikiye katlanmış olacak. Ayrıca 2001 yılında Arista tarafından Whitney Houston'a teklif edilen 70 milyon sterlin değerindeki en yüksek albüm anlaşmasını geçerek, müzik tarihinin en değerli kadını olmasını sağlayacak. Pop yıldızının basın sözcüsü de şu an için yorum yapmayı reddediyor.
Adele, Sony Music ile 90 milyon sterlinlik anlaşma imzaladı

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/7168298/Adele-lands-biggest-record-deal-ever-handed-to-a-British-musician.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
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dönen paralara bak be
Yanıtla +59
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Nrk58 3 yıl
birde Sony batıyor diyorlardı.
2 Yanıt Yanıtla +20
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Road.Runner 3 yıl Nrk58
Nrk58
birde Sony batıyor diyorlardı.

Futbol asla sadece futbol değildir sözünden yola çikarak,

"Sony asla sadece Sony Mobile değildir."
Nrk58birde Sony batıyor diyorlardı.Futbol asla sadece futbol değildir sözünden yola çikarak,"Sony asla sadece Sony ...
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GOD OF THE TECH 2 yıl
Zenginlerden nefret ediyorum
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kloveangel 3 yıl
bu paralararı veren firmalar inşallah batar. nede olsa tüketiciden aldıklarını veriyor ekmek elden su gölden diyor nasılsa.!
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Angel of the Lord 3 yıl
Türk haber sitesinde Sterlin'i Dolar'a çevirip Türk Lirası'ma çevirmemek. Oh yes.
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olağan_şüpheli 3 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Türk haber sitesinde Sterlin'i Dolar'a çevirip Türk Lirası'ma çevirmemek. Oh yes.

Red kid in asıl isminin lucky luke olduğunu öğrendiğimde verdiğim tepki
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jolawe 3 yıl
Bu nedir ya gözünüz doysun bir yarım kürede ekmek bulamayan insanlar bir yarım kürede milyonlarla oynayan insanlar...
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BekirTemel 3 yıl
Türkün gücünü her alanda gösteriyoruz.
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M.M.G 3 yıl
Bu da demek oluyor ki bundan sonraki çıkacak her albümünde ötemeyecek öyle istediği gibi. Son çıkan albümünü Spotify ve Apple music gibi mecralarda yayınlatmama kararı almıştı. Şimdi işin içinde Sony var seve seve de yayınlayacaklar yeni albümleri. Bu olay Adele sevip streaming platformu kullananlara daha çok yaradı. Bilindiği üzere dünya üzerindeki plak şirketlerinin başını çeken markalardan biriside Sony'dir. Albüm çıkar çıkmaz max 2 gün içinde streaming ortamlarına düşer bizde dinleriz.
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mcebi001 3 yıl
Bu ingilizlerin çöpü bile para ediyor arkadaş... şu kadına bak iri yarı şekilsiz standart sarı bi ingiliz, sesi güzel ama öyle aman aman bir ses tonu yok bence; ülkemizdeki kadın vokallerin bazıları bunu rahat tokatlayabilir ama işte dedik ya el oğlu yağlıyo ballıyo satıyo aga..!!!
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12 Angry Men 3 yıl
90 milyon sterlin, sanırım 400- 450 milyon tl yapıyo. Off ne güzel para, bir sürü daire alırıp kiraya verirdim ailem ömür boyu çalışmadan geçinirdi.

Sürekli dünyayı gezerdim yıllarca her gittiğim ülkede istediğim arabayı kiralardım istediğim otelde kalırdım of be. :(
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There goes your life 3 yıl
hello albümü iyi sattı.
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Pi 3 yıl
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Türkiye'nin gururu beee
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Jeopol 3 yıl Pi
simdi bu bayrak niye asildi diye sorsam taslanir miyim?
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bafbaf 3 yıl
Sony niye zarar ediyor anlaşıldı.Görüşmeye bi demet çiçek alıp gidersin, ya adele, kadın başına o kadar parayı napıcan yat kat alırız biz sana, sen aşk meşk işlerine bak deyip arkasından bi orta şeker Türk kahvesiyle 100 milyonu geri kurtarabilirlerdi.
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Popüler, adele ve
8 etiket daha sony music anlaşma albüm 90 milyon sterlin Müzik / Ses Sistemleri Ev Elektroniği Onur Seven
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