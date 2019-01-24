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Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı

Pacific Rim Uprising ile Blade Runner 2049 gibi popüler filmlerde kullanılan 3D modelleme yazılımlarının geliştiricisi Allegorithmic firması Adobe çatısı altına giriyor.
3 ay
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Video, mizanpaj ve fotoğraf düzenleme alanında geniş bir yazılım kataloğuna sahip olan Adobe, 3D desen ile modelleme alanında da büyük oynamak istiyor. Firma bu alanda önemli bir satın alma yaptı.

Allegorithmic kimdir?

Gelen bilgilere göre Adobe; 3D desen ve materyal oluşturma konusunda uzman firmalardan Allegorithmic’i bünyesine kattı. Allegorithmic sektörde Substane adındaki yazılım paketi ile tanınıyordu.

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Satın alma bu yılın en önemli hamlelerinden birisi olarak gösteriliyor zira Substance yazılımı; Ubisoft, Electronic Arts, BMW, Louis Vuitton, IKEA gibi pek çok firma ve Pacific Rim Uprising ile Blade Runner 2049 gibi büyük proje tarafından kullanılıyor.

Adobe bu hamle ile video oyunlarında 3D materyaller oluşturma ve sinema sektöründe post-production aşamalarında ağırlığını koymuş olacak. Hali hazırda Adobe de Allegorithmic ile uzun dönemli bir ortaklık içerisindeydi.

Satın alma sonucunda Substance yazılımının Adobe Creative Cloud platformuna entegrasyonu sağlanacak. Bunun için yıl içerisinde bir güncelleme yayınlanacak.

 

https://www.slashgear.com/adobe-allegorithmic-acquisition-substance-painter-designer-buy-deal-details-23563231/ Yorum Yaz
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ali.kose 2 ay
Bildiğim kadarı ile ücretsiz kullanıyordu adobe aylık fiyatlandırma getırır muhtemelen
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grafman09 3 ay
Ben blender da devam ediyorum.. Merak edenlerde bakabilir Ücretsiz..
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kakarikikiri 3 ay
başlık yanlış olmuş, modelleme değil de kaplama ve boyama (texture&painting) alanında denilebilir, subtance designer ve painter modelleme aracı değil çünkü. 3d içerik üretimi denilebilir.
bu arada painter değilde designer efsane bir program, muadili var mı bilmiyorum ama iyi kullanıyorsa sıfırdan çok iyi texture lar çıkartılabiliyor.
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mehmedaltair 3 ay
Yazık oldu Substance Painter ve Designer'a. Şimdi aylık abonelik ile satarlar bunları da.
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