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Adobe, Android için Photoshop Express'i güncelledi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tasarım dünyasının yakından tanıdığı yazılım firmalarından Adobe, Android için Photoshop Express uygulamasını güncelledi.
Kişilerin Android cihazları üzerinde fotoğraf düzenlemesine imkan tanıyan başarılı uygulama Photoshop Express, yayınlanan yeni sürümüyle KitKat desteğiyle baştan aşağıya yenileniyor ve artık SD kartlardaki fotoğrafların işlenmesi ve kaydedilmesi çok daha hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Kesme, kırmız göz giderme ve otomatik düzeltme araçlarına ulaşımı kolaylaştırılan uygulama, düzeltme menüsünden kaydırma temelli kontrol sunuyor ve Android için ilk defa kullanılan yeni görüntü işleme motoruyla eskiye oranla çok daha yüksek bir performans ortaya koyabiliyor.. Güncelleme aynı zamanda Adobe Revel entegrasyonunu da getiriyor.
Kısa zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtilen güncelleme hakkında hazırlanan sayfaya buradan, ücretsiz olarak elde edilebilen Photoshop Express uygulamasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.adobe.com/photoshopdotcom/2014/01/introducing-the-all-new-photoshop-express-for-android.html Yorum Yaz
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