Adobe, Creative Cloud ile aylık ödemeli üyelik sistemine geçiyor

Tasarım dünyasının en büyük yazılım sağlayıcısı olan Adobe, geçtiğimiz gün düzenlediği Max Konferansı kapsamında yeni aylık üyelik sistemini tanıttı.

Daha önce de kutulu ürünlerinin artık satılmayacağını açıklayan firma, Max Konferansı kapsamında 10 yıllık Creative Suite sisteminin tamamen bırakılarak, bulut tabanlı Creative Cloud üyelik sistemine geçildiğini duyurdu. Bu sistem sayesinde Creative Cloud isminden gelen "CC" takısına kavuşan Photoshop CC, Dreamweaver CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC, Illustrator CC, InDesign CC ve diğer Adobe ürünleri, artık aylık olarak ödenen ücretler ile kullanılabilecek.

Creative Cloud ile programların yeni güncellemeleri anlık olarak sistemlere yüklenecek ve kullanıcılar yeni özellikler için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. Daha önce kutulu ürünleri satın alan kullanıcılara ise, Haziran ayından itibaren aylık ödeme sistemine 29.99$'lık fiyat etiketiyle indirimli olarak geçmeleri halinde yeni güncellemeler verilmeye başlanacak. Tek paket için ayda 19$ istenirken, tüm paket için ayda 49$ ücret ödemek gerekecek.

17 Haziran tarihinde resmi olarak başlayacak olan servis bulut sistemlerin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Adobe'nin yeni sistemi ile çok fazla eleştiri aldığı belirtilse de, verdiği kararın sonuçlarının yakın bir zaman içerisinde belli olacağı belirtiliyor. Creative Cloud ile ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşarak, yukarıda yer alan bireysel fiyatlar yanında kurumsal fiyatlara da bakabilirsiniz.





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