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Adobe, Creative Cloud ile aylık ödemeli üyelik sistemine geçiyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe, Creative Cloud ile aylık ödemeli üyelik sistemine geçiyor
Tasarım dünyasının en büyük yazılım sağlayıcısı olan Adobe, geçtiğimiz gün düzenlediği Max Konferansı kapsamında yeni aylık üyelik sistemini tanıttı.
Daha önce de kutulu ürünlerinin artık satılmayacağını açıklayan firma, Max Konferansı kapsamında 10 yıllık Creative Suite sisteminin tamamen bırakılarak, bulut tabanlı Creative Cloud üyelik sistemine geçildiğini duyurdu. Bu sistem sayesinde Creative Cloud isminden gelen "CC" takısına kavuşan Photoshop CC, Dreamweaver CC, Illustrator CC, Premiere Pro CC, Illustrator CC, InDesign CC ve diğer Adobe ürünleri, artık aylık olarak ödenen ücretler ile kullanılabilecek.
Creative Cloud ile programların yeni güncellemeleri anlık olarak sistemlere yüklenecek ve kullanıcılar yeni özellikler için uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar. Daha önce kutulu ürünleri satın alan kullanıcılara ise, Haziran ayından itibaren aylık ödeme sistemine 29.99$'lık fiyat etiketiyle indirimli olarak geçmeleri halinde yeni güncellemeler verilmeye başlanacak. Tek paket için ayda 19$ istenirken, tüm paket için ayda 49$ ücret ödemek gerekecek.
17 Haziran tarihinde resmi olarak başlayacak olan servis bulut sistemlerin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Adobe'nin yeni sistemi ile çok fazla eleştiri aldığı belirtilse de, verdiği kararın sonuçlarının yakın bir zaman içerisinde belli olacağı belirtiliyor. Creative Cloud ile ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşarak, yukarıda yer alan bireysel fiyatlar yanında kurumsal fiyatlara da bakabilirsiniz. 


https://creative.adobe.com Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
peki evde creative cloud dan satın aldım aynı ecountla da işyerine de aktarabiliyomuyum ek ödeme olmadan...bence tek kullanıcı tek ödemeyle internet aracılığıyla gittiği heryere götürebiliyorsa ve orda ek ödeme yapmadan kurabiliyorsa iyi bir çözüm...
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mtanhu 3 yıl DH Misafiri
evet, yalnızca 2 bilgisayar için kullanabiliyorsunuz. benim çalıştığım 2 bilgisayar var, ikisinde de aynı hesabım geçerli.
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hukumran 6 yıl
Fena çok fena oldu. :) Bireysel olarak photoshopun sonu geldi yani. Zengini de fakiri de almayacaktır bunu.
Bir de ben mi gözden kaçırdım acaba? İnternet hızları son zamanlarda şöyle 10 kat filan arttı mı? Bazen 300 mb lik dosya oluyor. Bunu uppload mı yapacağız şimdi? Ve 600 mb lik photoshopu tüm özellikleriyle online mi kullanacağız yani?
Saçma sapan işler dönüyor.
Uzun vadede adobe çok zarar görecek diyeyim. Piyasada herkes photoshop kullanmayı biliyor. İşletmeler de photoshopu satın alırken tereddüt etmiyor çünkü eleman bol etrafta. Photoshop ulaşılmaz oldukça işler değişecek 10 yıl sonra photoshop kullanan ufak kesim bundan on yıl önce olduğu gibi kıymete binecek. Eğer süreci iyi değerlendiren bir yazılım çıkarsa photoshopun 20 senelik egemenliğine son verebilir kim bilir.
Korsan için de endişelenmeyin. :) Çakma sunuculardan kullanacağız biz de. :)
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mtanhu 3 yıl
Bence çok iyi bir uygulama oldu. 2013'den bu yana kullanıyorum.

Bulut tabanlı olması gerçekten avantajlı. Fırça setlerimi ve renk setlerimi bulut üzerinde yedekliyorum, başka bir bilgisayara geçtiğimde, kendi hesabımda giriş yaptığımda PS tam da kullandığım gibi oluyor örneğin. Bu bir avantaj. Bir aylık 17 tl de gayet makul bir rakam aslında. Her zaman son sürümü kullanıyorsun.
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hhdk 6 yıl
serseri sirin
merhaba arkadaşlar. raw8 mi çıktı? adobenin yeni buluşu shake reductionı kullanmak için illa creative clouda yıllık abone olmak mı gerekiyor. aynı şekilde lightroom8de nasıl ediniliyor. işin özü ben yasal olmayan yollardan cs6 + raw plugin kullanıyorum ve aşağıdaki videodaki özellikleri kullanabilmek için illa para mı bayılmam lazım. ben bu işten para kazanmıyorum sonuçta. bu yeni sistem şirketler için iyide bizim gibi aylık 100 lira veremeyecek olan amatörler için kötü olmuş.

seni educational versiyon paklar. Teoride senin benim gibi amatörlerin bu programları değil tam sürüm kullanması, programa bakması bile mucize. O değil de nice babayiğitin deviremediği korsana bulut ne darbe vurdu. Daha acısı taze olduğundan kimse hissetmiyor yarın öbür gün sürüncez. yaz bunu, hhdk dediydi dersin :D
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BLoWeR 6 yıl
İlla son sürüm kullanmayıverin :)
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tyuıtyuı 6 yıl
bu düzen onlara zarar verir büyük ihtimal ve tüketicisiyle arasını açar. ilerde farklı bir düzenle çıkarlarsa şaşırmam.
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DH Misafiri 6 yıl
Bir Allah'ın kulu bu maxle ne geldi başımıza demiyor. Aylık 100 lira ile abonelik. Tek tek için ise 35 lira gibi bi ücret... Rakipsiz olmak böyle birşey işte... Bence adobe çıkardığımız işler başına bir komisyon alsın:) Zira gün ay vardır işsiz kalıyoruz:) Not: CC üyeleri bence daha çok üretecekler, ellerindeki araçlarından değil ha; çünkü her gün açılmayan bir program, cepte delik açar 10 gram:)
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serseri sirin 6 yıl
merhaba arkadaşlar.

raw8 mi çıktı? adobe'nin yeni buluşu shake reduction'ı kullanmak için illa creative cloud'a yıllık abone olmak mı gerekiyor. aynı şekilde lightroom8'de nasıl ediniliyor.

işin özü ben yasal olmayan yollardan cs6 + raw plugin kullanıyorum ve aşağıdaki videodaki özellikleri kullanabilmek için illa para mı bayılmam lazım. ben bu işten para kazanmıyorum sonuçta.

bu yeni sistem şirketler için iyide bizim gibi aylık 100 lira veremeyecek olan amatörler için kötü olmuş.



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