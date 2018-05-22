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Adobe, E-ticaret platformu Magento'yu 1.68 milyar dolara satın aldı

Adobe, yaptığı açıklama ile açık kaynaklı e-ticaret platformu Magento'yu 1.68 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu önemli gelişmenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Adobe, bugün yaptığı açıklama ile açık kayanaklı E-ticaret platformu Magento'yu satın aldığını duyurdu. 1.68 milyar dolar değerindeki bu dev satın almanın resmi olarak 2018'in üçüncü çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.

Magento'nun pazar payı %30'un üzerinde

Adobe'un, Magento'yu satın alarak Adobe Experience Cloud ürününe dahil etmeyi planladığı belirtiliyor. Şirket böylece Shopify, Oracle ve Salesforce tarafından sağlanan benzer B2B ve B2C mağaza oluşturma hizmetleriyle rekabet etmeyi amaçlıyor. Adobe'un Magento için Permira şirketine ödediği 1.68 milyar dolar ise bulut tabanlı E-ticaret pazarının ne kadar büyüdüğünün bir göstergesi.
Samsung, Ford, Nestle Nespresso, The North Face, Nike, Men's Health, Mothercare gibi dünyaca ünlü markaların E-ticaret altyapısını sağlayan Magento, 2008 yılından beri faaliyet gösteriyor. Dev E-ticaret platformunun dünya pazarındaki payının %30'un üzerinde olduğunu da belirtelim.

https://thenextweb.com/insider/2018/05/22/adobe-acquires-ecommerce-cms-magento-for-1-68-billion/ Yorum Yaz
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