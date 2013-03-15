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Adobe Photoshop Element 11, Apple App Store üzerindeki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Photoshop Element 11, Apple App Store üzerindeki yerini aldı
Ürettiği başarılı yazılımlar ile dünya üzerinde milyonlarca insanın hayatını kolaylaştıran Adobe, Photoshop Element 11 isimli programının Apple App Store üzerindeki satışına başladı.
Geçtiğimiz gün Creative Suite ve Acrobat uygulamalarının kutulu satışına son veren Adobe, elektronik satış noktalarına ağırlık vermeye devam ediyor. Firma tarafından bu alanda görünen son gelişme ise Photoshop Element 11 isimli programının Apple App Store üzerindeki satışına başlaması oldu. Adobe'nin resmi sitesi üzerinden de satın alınabilen uygulama, Apple App Store üzerinde yerini alarak MacOS kullanıcılarını daha rahat erişim sağlayabilecekleri bir duruma gelmiş oldu. Adobe'nin kendi sitesinden 20$ daha ucuza satın alınabilen uygulama, 80$ fiyat etiketine sahip.
Kullanıcılara sunduğu basit ancak etkili fotoğraf düzenleme imkanı sağlayan Photoshop Element 11, kısaca fotoğrafların organize edilmesi, filtreler ve efektler eklenmesi, sosyal ağlarda paylaşım yapılması, temel renk, kontrast ve ışık ayarları yapmak gibi özellikler yanında takvim, albüm sayfaları, kartlar gibi işlemlerin rahatça oluşturulmasına yardımcı oluyor. 
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-photoshop-elements-11/id571583293?ls=1&mt=12 

https://itunes.apple.com/us/app/adobe-photoshop-elements-11/id571583293?ls=1&mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mihrali Bey 6 yıl
kim alır bu fiyata ???
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