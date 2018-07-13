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Adobe Photoshop'un tam sürümü iPad'e geliyor

Photoshop kullanıcılarının merakla beklediği iPad için tam sürüm desteği sonunda geliyor. Adobe'un söz konusu uygulamayı 2019 yılı içerisinde yayınlamayı planladığı iddia edildi. Detaylar haberimizde.
10 ay
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Diğer Yazılım
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Adobe Photoshop'un tam sürümü iPad'e geliyor
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Geçtiğimiz yıl iOS 11’i yayınlayan Apple’ın en büyük hedeflerinden bir tanesi iPad kullanıcılarına tam teşekküllü bir bilgisayar deneyimi sunmaktı. Fakat kullanıcılar için oldukça önemli sayılabilecek bazı masaüstü uygulamaları hala Apple’ın mobil platformuna başarılı bir şekilde aktarılamadı. Photoshop’un tam sürümü de ne yazık ki bu uygulamalar arasında yer alıyordu.

Gelen haberlere göre Adobe bu boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı. Şirketin Photoshop’un tam sürümünü iPad’e getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Söz konusu hamlenin duyurulacağı tarih olarak ekim ayı işaret edilirken, 2019 yılı içerisinde de yayınlanacağı iddia edildi. Bu durum Adobe Creative Cloud platformunun ürün şefi Scott Belsky tarafından da onaylandı. Fakat Belsky’ın ağzından net bir tarih alınamadı.

Adobe’un çeşitli fotoğraf ve görüntüleme uygulamaları halihazırda iOS platformunda kullanılabiliyor. Bunlar arasında basitleştirilmiş Photoshop Express uygulaması da yer alıyor. Fakat bu uygulamalar PC ve Mac üzerindekiler kadar kaliteli ve esnek değil. Bu durum da şirketin Affinity Photo gibi mobil odaklı rakiplerine açık kapı bırakıyor.

Söz konusu hamle Adobe için önemli bir strateji değişikliği olarak yorumlanıyor. Zira ABD merkezli şirket artık profesyonelleri olduğu kadar amatör ve standart kullanıcıları da kendine çekmeye çalışıyor. Kullanıcıların tam sürüm için oldukça istekli olduklarını belirten Belsky, bu hamleyle birlikte hedeflerine daha da yaklaşacaklarının altını çiziyor.



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Escapetolife 10 ay en beğenilen
Bir çok tasarımcıyı Wacom'un fahiş fiyatlarından kurtaracaktır.
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Bgood 10 ay
Keşke mac deneyimi sunmak istiyosa harici usb takıla bilse yada apple kendi harici bir usb dönüştürücü yapıp 100 dolara satsa yine alınırı ipad pronun tek eksiği harici bir usb takmamız mesala 500 gb , 1 tb apple ssd üretebilir onları ipad uyumlu olur oda olabilir Adata vs. gibi markaların harici ipad için usbsi var ama onlarda en fazla 128 gb kapasiteye sahip apple bu konuya bir çağre bulmalı.
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flashpoint 10 ay
Affinity varken, adobe öldü artık...
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
Bir çok tasarımcıyı Wacom'un fahiş fiyatlarından kurtaracaktır.
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mehmedaltair 10 ay
Maks 10 seneye ARM mimarisine çıkmayan program kalmayacak bakalım o zaman Mikisoft Azure ve Office ile kurtarabilecek mi
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homeedition88 10 ay
The Verge’den birebir yazmışsınız.
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Barni Moloztaş 10 ay
Sonunda
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