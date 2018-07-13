Adobe Photoshop'un tam sürümü iPad'e geliyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl iOS 11’i yayınlayan Apple’ın en büyük hedeflerinden bir tanesi iPad kullanıcılarına tam teşekküllü bir bilgisayar deneyimi sunmaktı. Fakat kullanıcılar için oldukça önemli sayılabilecek bazı masaüstü uygulamaları hala Apple’ın mobil platformuna başarılı bir şekilde aktarılamadı. Photoshop’un tam sürümü de ne yazık ki bu uygulamalar arasında yer alıyordu.

Gelen haberlere göre Adobe bu boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı. Şirketin Photoshop’un tam sürümünü iPad’e getirmeyi planladığı ortaya çıktı. Söz konusu hamlenin duyurulacağı tarih olarak ekim ayı işaret edilirken, 2019 yılı içerisinde de yayınlanacağı iddia edildi. Bu durum Adobe Creative Cloud platformunun ürün şefi Scott Belsky tarafından da onaylandı. Fakat Belsky’ın ağzından net bir tarih alınamadı.

Adobe’un çeşitli fotoğraf ve görüntüleme uygulamaları halihazırda iOS platformunda kullanılabiliyor. Bunlar arasında basitleştirilmiş Photoshop Express uygulaması da yer alıyor. Fakat bu uygulamalar PC ve Mac üzerindekiler kadar kaliteli ve esnek değil. Bu durum da şirketin Affinity Photo gibi mobil odaklı rakiplerine açık kapı bırakıyor.

Söz konusu hamle Adobe için önemli bir strateji değişikliği olarak yorumlanıyor. Zira ABD merkezli şirket artık profesyonelleri olduğu kadar amatör ve standart kullanıcıları da kendine çekmeye çalışıyor. Kullanıcıların tam sürüm için oldukça istekli olduklarını belirten Belsky, bu hamleyle birlikte hedeflerine daha da yaklaşacaklarının altını çiziyor.



