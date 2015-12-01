Adobe Premiere Clip Android'e geldi

Kısa süre önce popüler yazılımı Photoshop'u önemli özelliklerle güncelleyen Adobe, aynı zamanda 2014 yılından bu yana iOS platformunda yer alan video düzenleme uygulaması Premiere Clip'i Android tarafına da getirdiğini duyurdu.

Firmanın güçlü video düzenleme yazılımı Premier'in mobil uzantısı olan Premiere Clip, yeni giriş yaptığı Android platformunda da etkili bir kullanıcı deneyimi vaadediyor. Oldukça sade ve modern bir arayüz üzerine kurulan uygulama, temel olarak kişilerin Android cihazları üzerinde videolar oluşturmasına / düzenlemesine imkan tanıyor.

Benzerlerinden farklı olarak otomatik video oluşturma özelliğini beraberinde getiren Android için Premiere Clip, bunu seçilen müziklere uygun fotoğrafları otomatik olarak konumlandırarak yerine getirebiliyor. Creative Cloud üzerinde bulunan videoları birleştirme, ara geçişler ile hızlandırmalar ekleme, kırpma ya da pozlamayı değiştirme gibi diğer önemli özellikleri bünyesinde taşıyan uygulama, özel ses ayarlamalarıyla da mobil için toplu bir video merkezi oluşturabiliyor.





Adobe CreativeSync ile yapılan düzenlemeleri bulut üzerinden diğer Adobe uygulamalarına aktarabilen ve böylece çok ciddi bir verim artışı getiren Premiere Clip, hem iOS hem de Android için aşağıdan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

http://www.engadget.com/2015/11/30/adobe-premiere-clip-android/