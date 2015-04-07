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Adobe Reader isim değişikliğiyle güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Reader isim değişikliğiyle güncellendi
 
Yazılım dünyasının öne çıkan isimlerinden Adobe'nin popüler PDF okuma uygulaması Reader, iOS ve Android platformlarında isim değişikliği aldığı yeni sürümüne güncellendi.
Bundan sonra detaylarına burada yer verdiğimiz Document Cloud temelinde Adobe Acrobat DC ismiyle yoluna devam edecek olarak uygulama, ayrıca yeni olarak araçlar menüsünden yaygın görevleri kolayca gerçekleştirme, Mobile Link üzerinde bilgisayarlar ve diğer cihazlar arasında son kullanılan dosyaları görüntüleme, sayfalar düzenleme, vurgular, yorumlar ve metin düzenlemeleri dahil olmak üzere değişiklikleri geri alma ve yineleme, Creative Cloud bulut alanı üzerinde yer alan dosyaları açma ve kurumsal kimlik desteğiyle giriş yapma gibi özellikleri sunmaya başlamış durumda.
Yeni adıyla Adobe Acrobat DC'nin ücretsiz iOS sürümüne buradan, Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

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Masquerade89 4 yıl
reader iyiydi
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Das Boot 4 yıl
Deneyelim bakalım.
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