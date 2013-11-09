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Adobe Türkiye, 13 Kasım tarihinde YouTube üzerinden canlı yayın düzenleyecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Türkiye, 13 Kasım tarihinde YouTube üzerinden canlı yayın düzenleyecek
Yazılım sektörünün önde gelen isimlerinden Adobe, geçtiğimiz dönemde yaşadığı saldırı ile gündeme gelen bulut tabanlı Creative Cloud ile iş yeri verimliliğini arttıracak senaryoların işleneceği özel bir canlı yayın etkinliği düzenleyeceğini duyurdu.
Adobe Türkiye'den yapılacağı belirtilen etkinlik, 13 Kasım çarşamba günü saat 11:00'de YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın içerisinde sorunlar sorulara göre Creative Cloud üyeliği ve iPad Mini gibi hediyelerin de verileceği etkinliğe katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Adobe "#adobeCCday" etkinlik programı:
11:00 Creative Cloud Demoları
15:00 Soru - Cevap & Hediyeler
16:30 Yayın kapanış
Adobe etkinliğini 13 Kasım çarşamba günü direkt olarak burada izleyebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/events/195185290666133/ Yorum Yaz
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