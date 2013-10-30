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Adobe saldırısında durum sanılandan çok daha kötü, 38 milyon kullanıcı tehlikede

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe saldırısında durum sanılandan çok daha kötü, 38 milyon kullanıcı tehlikede
2013 yılı içerisinde bulut tabanlı bir yapıya geçiş yapan yazılım dünyasının meşhur ismi Adobe, hatırlayacağınız üzere Ekim ayı başında sunucularına yapılan art arda iki saldırı ile hem kullanıcıları bilgilerinin hem de bazı yazılım kodlarının çalınmasına engel olamamıştı. Firma tarafından saldırıdan hemen sonra yapılan açıklamada 3 milyon kişinin bilgilerinin çalındığı açıklanmıştı. Krebs on Security'nin yaptığı araştırmaya göre bu rakam en az 38 milyon civarında.
Bu gelişme ortaya çıktıktan sonra Adobe'den Heather Edell'e bu olumsuz durumu onayladı ve 38 milyon civarında kullanıcının şifrelenmiş bilgilerinin ele geçirildiğini belirtti. Güvenlik önlemi olarak bu kullanıcıların hepsine bilgilendirme mesajı atıldığını belirten yetkili, kişilerin aktiflik durumuna bakılmadan hesapların sıfırlandığını da sözlerine ekledi.
Kullanıcı bilgileri yanında daha önce Adobe Acrobat, Reader ve ColdFusio gibi yazılımlarının kaynak kodlarının çalındığını da belirtilen firma, ayrıca çok daha kötü bir durum olarak uzun yıllardır ciddi oranda geliştirdiği Photoshop, InDesign, Illustrator ve After Effects gibi yazılımlarının da kaynak kodlarını kötü niyetli kişilere kaptırmış durumda.

http://www.zdnet.com/adobe-security-breach-actually-affected-closer-to-38-million-users-7000022560/ Yorum Yaz
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