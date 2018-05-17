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YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor

Google’ın ücretli içerik servisleri baştan aşağı değişiyor. YouTube Red artık YouTube Premium olarak, Google Play Music ise YouTube Music Premium olarak hizmet verecek.
1 yıl
3,5b
1
11
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz ülkemizde olmasa da YouTube’un reklamsız ve ücretli sürümü Red oldukça önemli mesafeler kaydetti. Bu hafta itibariyle Google’ın ücretli içerik abonelikleri baştan aşağı değiştirildi.

YouTube Premium neler sunuyor?

 Bugüne kadar Google’ın müzik tarafında Google Play Music ve video tarafında reklamsız YouTube Red abonelikleri bulunuyordu. Hatta YouTube Red abonelerine Google Play Music erişimi de verilmişti.

Yeni yapılanma kapsamında YouTube Premium ve YouTube Music Premium adında iki yeni hizmet ortaya çıktı. YouTube Red ve Google Play Music hizmetleri ise yeni hizmetlerin içerisine dahil oldu.

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YouTube Premium hizmetine abone olanlar orijinal diziler ve filmlere ayrıca arka planda çalışma gibi olanaklara sahip olacaklar. YouTube Music Premium ise aynı katalogları devam ettirirken arka planda çalma ve indirme gibi olanaklar sunuyor.

YouTube Music Premium hizmeti aylık 10$ ödeme istiyor. Mevcut Google Play Music aboneleri şimdilik YouTube Music Premium hizmetini kullanmaya devam edecek. İlerleyen dönemlerde bir değişiklik yapılabilir.

YouTube Premium ise aylık 12$ ödemeye sahip. Bunun içerisine YouTube Music Premium da dahil ediliyor. Yani aslında önceki abonelik sisteminde bir değişiklik yok sadece fiyatı biraz arttırılmış. YouTube Red abonelikleri devam edenler yine şimdilik ekstra bir ücret ödemeden yeni hizmete geçiş yapacaklar.

YouTube Premium ve YouTube Music Premium hizmetleri ABD, Kanada, Avusturalya, Güney Kore, Danimarka, Fransa gibi pek çok ülkede 22 Mayıs tarihinden itibaren faaliyete başlayacak.

 

https://www.engadget.com/2018/05/17/youtube-premium-red-price/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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sherlockholmes33 1 yıl en beğenilen
kulak arkası evet işte tam orası evettt :)
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tropeus77 5 ay
Açılmış türkiyeye ilk ay ücretsiz sonrasında aylık 17 sterlin sanırım.. çok pahalı
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adroid 1 yıl
Fiyatlar çok yüksek xda'da bulduğum youtube red hileli youtube uygulamasını kullanıyorum böyle sorunlar ile uğraşmıyorum.
Çoğu uygulama reklam kaldırmak için para istiyor òde öde bitmiyorlar bunlara para ödemeye kalksam cepte kuruş kalmaz zaten.
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renega 1 yıl
çünkü kimse aidsli sapkınları istemiyor
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drkengin 1 yıl
Şaka bunlar galiba 256kbps Apple muslc Spotify varken kim verir
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crazywinner3 1 yıl
Google yine saçmalıyor
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V4LKyR 1 yıl
Müzik dinlemek için Spotify varken bunlar boş işler.
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Erkansins 1 yıl V4LKyR
V4LKyR
Müzik dinlemek için Spotify varken bunlar boş işler.

Hadi ordan ya spotifty youtube muzik arsivinin yarisi var. Benim istedigim sarkilarin cogu yok napiyim ben spotify?
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dere.beyi 1 yıl
bir işçinin saatlik ücreti hatta daha azı bence süper fiyat
ortadoğunun çiftlik ülkelerinde bu fiyatlar kazık gelebilir :D
dünya bizi gısganiyi
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Part Of The Nature 1 yıl
Apple Music öğrenci 7₺
Bunlar neyin kafasını yaşıyor?
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Infinitum 1 yıl Part Of The Nature
Apple Music öğrenci ABD'de 4.99$
Kuru direkt çevirmeyin, ekonomileri dikkate alarak fiyat veriyorlar.
apple.com/...
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sherlockholmes33 1 yıl en beğenilen
kulak arkası evet işte tam orası evettt :)
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