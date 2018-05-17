YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor

Henüz ülkemizde olmasa da YouTube’un reklamsız ve ücretli sürümü Red oldukça önemli mesafeler kaydetti. Bu hafta itibariyle Google’ın ücretli içerik abonelikleri baştan aşağı değiştirildi.

YouTube Premium neler sunuyor?

Bugüne kadar Google’ın müzik tarafında Google Play Music ve video tarafında reklamsız YouTube Red abonelikleri bulunuyordu. Hatta YouTube Red abonelerine Google Play Music erişimi de verilmişti.

Yeni yapılanma kapsamında YouTube Premium ve YouTube Music Premium adında iki yeni hizmet ortaya çıktı. YouTube Red ve Google Play Music hizmetleri ise yeni hizmetlerin içerisine dahil oldu.

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YouTube Premium hizmetine abone olanlar orijinal diziler ve filmlere ayrıca arka planda çalışma gibi olanaklara sahip olacaklar. YouTube Music Premium ise aynı katalogları devam ettirirken arka planda çalma ve indirme gibi olanaklar sunuyor.

YouTube Music Premium hizmeti aylık 10$ ödeme istiyor. Mevcut Google Play Music aboneleri şimdilik YouTube Music Premium hizmetini kullanmaya devam edecek. İlerleyen dönemlerde bir değişiklik yapılabilir.

YouTube Premium ise aylık 12$ ödemeye sahip. Bunun içerisine YouTube Music Premium da dahil ediliyor. Yani aslında önceki abonelik sisteminde bir değişiklik yok sadece fiyatı biraz arttırılmış. YouTube Red abonelikleri devam edenler yine şimdilik ekstra bir ücret ödemeden yeni hizmete geçiş yapacaklar.

YouTube Premium ve YouTube Music Premium hizmetleri ABD, Kanada, Avusturalya, Güney Kore, Danimarka, Fransa gibi pek çok ülkede 22 Mayıs tarihinden itibaren faaliyete başlayacak.