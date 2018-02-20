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Age of Empires: Definitive Edition çıktı ama oynanmıyor

20 yıl önce yayınlanan efsanevi gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires'ın modern versiyonu Microsoft Store'daki yerini aldı ancak 56,25 TL'lik oyun çoğu kullanıcıda çalışmıyor.
1 yıl
14,3b
1
20
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Uzun süredir heyecanla beklenen Age of Empires: Definitive Edition nihayet bugün Microsoft Store'daki yerini aldı ancak görünüşe bakılırsa bazı sorunları da beraberinde getirmiş durumda. Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyununun günümüz teknolojisine uyarlanmış remastered versiyonunu ilk gününde satın alan kullanıcılar, oyunun "başlangıçta çöktüğünü" bildirmeye başladı.
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Windows 10 sürüm 15063 ve daha üstünü destekleyen Age of Empires: Definitive Edition, yeni anlatım ve tempoyla 40 saatten fazla oynanış vadediyor. Ayrıca rekabete dayalı özellik ve modlarla 8 oyuncuya kadar multiplayer desteği sunan oyun yenilenmiş animasyonlarla 4K HD kalitesinde görsellere ve senaryo editörüne sahip. Yani modern bir oyun deneyimi, yepyeni görseller ve bir dizi yeni özellik ile Windows 10 için geri dönmüş durumda.
Şüphesiz ki tüm bunlar Age of Empires'ın modern versiyonunu bekleyenler için sabırsızlık yaratabilecek yenilikler ancak görünüşe bakılırsa oyun şu anda herkeste aynı kararlılıkta çalışmıyor. Microsoft Store, 56,25 TL (19.99$) fiyatla oyunu satın alan ancak başlangıçta çöktüğü için oynayamayan kullanıcıların yorumlarıyla dolu.

Microsoft Store'da 1,7 puanı var

Haberimizi yazdığımız sırada en son yayınlanan yorumların çoğunda kullanıcılar çökme sorunu nedeniyle oyuna bir puan vermiş durumdaydı. Age of Empires: Definitive Edition'ın şu anda 1,7 gibi kötü bir derecelendirmesi var. Bir yıldızlı yorumların çoğu oyun Microsoft Store'da yayınlandıktan kısa süre sonra yani 20 Şubat tarihinde yayınlandı. Sorun yaşayan kullanıcılardan bazılarının yorumları şu şekilde:
Nihat: Oyun çalışmıyor, herşey yüklendi ama uygulama çalışmadı.
HAMZA: Her şey yüklendi ama çalışmıyor açılmıyor oyun.
Uğur Buğra: Oyunda o kadar çok hata var ki hangisini yazacağımı bilemedim. Bir grubu bir yerden bir yere götürmek imkansız çünkü yarısı ya yolda kalıyor ya da hiç gelmiyor.Oynanışta çok ciddi hatalar var.
Doğukan: Oyun Başlamıyor!!!
Şu an için hatanın nedenini bilmiyoruz ancak destek sayfasında kullanıcıların oyunu kaldırıp yeniden yüklemeleri öneriliyor. Yazılım devi Microsoft ise henüz oyunun neden çalışmadığıyla ilgili bir yorum yapmamış durumda.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/age-of-empires-definitive-edition/9n2kmdvlk85d Yorum Yaz
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malifural 1 yıl en beğenilen
çoğu kişi oyunu yanlış anlamış.zaten amaç oyunu çalıştırabilmek çalıştıran bölüm atlıyor.
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DH Misafiri 3 ay
hocam satın mı aldın yoksa crackli mi?
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DH Misafiri 5 ay
oyunu satın aldım fakat çalıştıramadım...internet yaptığım aramada karşıma çıkan bütün çözüm yollarını denedim fakat yineden çalışıtamadım...Microsoftta mesaj attım ancak ses seda yok şu an için ne yapmaklazım bana bir bilen mail atarsa hayrına sevinirim umutguler78@yandex.com
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alpkan3 6 ay
Merhaba
oyunu satın aldım ancak bir süre sonra şöyle bir mesaj çıkıp oyun ana menüde takılı kalıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

windows defender kullanıyorum. defender devredışı bırakılsa bile yine aynı uyarı çıkıyor. defender beyaz listeye almaya çalıştığımda listeye eklenmedi. nedenine baktığım zaman exe dosyasının sahipliğinin bana ait olmadığını gördüm. sahiplik değiştirmeye kalktığımda ise hiçbir şekilde sahipliği değişmedi. ayrıca defalarca kaldırıp yeniden kurmayı ve uygulama ayarlarını sıfırlamayı denedim. hiçbir şekilde çözüm bulamadım.bu konunun çözümü ile ilgili yardımcı olabilirmisiniz?
teşekkürler
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DH Misafiri 1 yıl
Satın aldım 17 gb gibi saçma sapan bir boyut. Yüklemek uzun sürdü. xbox ücresiz üyelik v.s Birde oyun kötü. age of empires 1 benziyor. Oyun zevk vermiyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Oyunu çalıştırdığımda menüde crash verip masaüstüne atıyor
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DH Misafiri 1 yıl
Windows 10 zorunluluğu nedir ya tamamen saçmalık
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DH Misafiri 1 yıl
Uzun olan yorum bana ait kesinlikle oyunu almayın çalıştıramayan arkadaşlar xbox üyeliği olmadığı için çalıştıramıyor - EVET OYUNA PARA VERMENİZİN BİR ÖNEMİ YOK XBOXA BAĞLANMAZSA OYUNU AÇMIYOR BİLGİNİZE- oyunun oynanışına gelirsek işçilerinizi yiyecek toplamaya yolluyorsunuz bir bakmışsınız yarısı toplamıyor tek tek basıyorsunuz gitmiyor asker bastınız bir yere saldırıyorsunuz aynı yerde toplanma diye birşey zaten yok asıl bomba bir yere götüreceksiniz birlikleriniz 3 r bölünüyor bir bölüm gitmiyor olduğu yerde duruyor bir bölüm dağılıp farklı bir yoldan gidiyor bir bölümü varabiliyor campaign var normal zorluk seviyesinde açıyorsunuz 5.saniyede köyü askerler basıyor oyuna belki 100 tane güncelleme filan gelirse age of 3 ün seviyesine gelebilir ha tabii odun topladığınız binadan asker geliştirmesi basıyorsunuz aynı binadan altın ve gümüşte toplanıyor ama o da ne birde ayrı bir bina var ordan sadece tarla toplanıyor komedi binalar var oyunda aptal bir sistem ama açıkçası insanlar bu oyunu haketti age of 2 çok güzel moruq 3 bok gibi diyen tayfa yüzünden bizde oyunu bok gibi yapalım dediler büyük ihtimalle kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum
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DH Misafiri 1 yıl
Oyunu kurdum, oynadım. Çıktım, sildim. Gerçekten kötü. En ufak bir haz vermedi. Menü ve arayüz kötü. Grafikler iyi ama hiç akıcı gelmedi bana. Age of empires 1 çok daha iyi idi. Bunun onunla pek de bir alakası yok.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
age of empires gerçek zamanlı strateji mi? Kafa bulmuyorsunuz değil mi? Tarihin en tutulan strateji oyunlarından biri ama gerçek zamanlı değil. Bir civilization değil yani. 2 saatte bitebilen gerçek zamanlı strateji mi olur?
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hakanxml 1 yıl
Ben yükledim sorunsuz çalışıyor.
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oyun, windows 10 ve
13 etiket daha hata çökme sorun efsane age of empires: definitive edition başlatamama çalışmıyor gerçek zamanlı strateji Oyunlar Yazılım Onur Seven Popüler MPopüler
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