Age of Empires: Definitive Edition çıktı ama oynanmıyor

Uzun süredir heyecanla beklenen Age of Empires: Definitive Edition nihayet bugün Microsoft Store'daki yerini aldı ancak görünüşe bakılırsa bazı sorunları da beraberinde getirmiş durumda. Efsanevi gerçek zamanlı strateji oyununun günümüz teknolojisine uyarlanmış remastered versiyonunu ilk gününde satın alan kullanıcılar, oyunun "başlangıçta çöktüğünü" bildirmeye başladı.

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Windows 10 sürüm 15063 ve daha üstünü destekleyen Age of Empires: Definitive Edition, yeni anlatım ve tempoyla 40 saatten fazla oynanış vadediyor. Ayrıca rekabete dayalı özellik ve modlarla 8 oyuncuya kadar multiplayer desteği sunan oyun yenilenmiş animasyonlarla 4K HD kalitesinde görsellere ve senaryo editörüne sahip. Yani modern bir oyun deneyimi, yepyeni görseller ve bir dizi yeni özellik ile Windows 10 için geri dönmüş durumda.

Şüphesiz ki tüm bunlar Age of Empires'ın modern versiyonunu bekleyenler için sabırsızlık yaratabilecek yenilikler ancak görünüşe bakılırsa oyun şu anda herkeste aynı kararlılıkta çalışmıyor. Microsoft Store, 56,25 TL (19.99$) fiyatla oyunu satın alan ancak başlangıçta çöktüğü için oynayamayan kullanıcıların yorumlarıyla dolu.

Microsoft Store'da 1,7 puanı var

Haberimizi yazdığımız sırada en son yayınlanan yorumların çoğunda kullanıcılar çökme sorunu nedeniyle oyuna bir puan vermiş durumdaydı. Age of Empires: Definitive Edition'ın şu anda 1,7 gibi kötü bir derecelendirmesi var. Bir yıldızlı yorumların çoğu oyun Microsoft Store'da yayınlandıktan kısa süre sonra yani 20 Şubat tarihinde yayınlandı. Sorun yaşayan kullanıcılardan bazılarının yorumları şu şekilde:

Nihat: Oyun çalışmıyor, herşey yüklendi ama uygulama çalışmadı.

HAMZA: Her şey yüklendi ama çalışmıyor açılmıyor oyun.

Uğur Buğra: Oyunda o kadar çok hata var ki hangisini yazacağımı bilemedim. Bir grubu bir yerden bir yere götürmek imkansız çünkü yarısı ya yolda kalıyor ya da hiç gelmiyor.Oynanışta çok ciddi hatalar var.

Doğukan: Oyun Başlamıyor!!!

Şu an için hatanın nedenini bilmiyoruz ancak destek sayfasında kullanıcıların oyunu kaldırıp yeniden yüklemeleri öneriliyor. Yazılım devi Microsoft ise henüz oyunun neden çalışmadığıyla ilgili bir yorum yapmamış durumda.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/age-of-empires-definitive-edition/9n2kmdvlk85d