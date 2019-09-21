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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ağır çekim selfie ‘Slofie’ Apple tarafından patentleniyor

    iPhone 11 tanıtım etkinliğinde ön kameranın 120fps video kaydedebilmesini eğlenceli bir fonksiyon ekleyerek sunan Apple, buna bir isim de ekleyerek slofie patentini almak için harekete geçti.
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple’ın iPhone 11 tanıtımı sırasında bir kere kullanıp bırakacağı düşünülen terimlerden biri olan “slofie,” cihazların ön kamerasına eklenen 120fps video kaydı özelliği sayesinde mümkün hâle gelmişti. Ağır çekimde saçma sapan yüz hareketleri ortaya çıkaracağı öngörülen özellikle ilgili olarak Apple, ABD’de isim hakkı başvurusunda bulundu.
    Animoji gibi şimdilik büyük diyebileceğimiz bir özelliğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olmayan özellik, en azından Apple’ın gözünde isim hakkı alınacak kadar önemli. Bu hakkı başarıyla aldıktan sonra, ki alacaktır, çakma uygulamalar üzerinde yaptırım hakkı da Apple elinde olacak. Bu uygulamalar, kullanıcılara özelliği sunsa da bildiğiniz üzere kişisel bilgilerin korunması konusunda pek de hoşgörülü değiller. Bu uygulamalar ayrıca Apple’ın sadece yeni iPhone modellerine has sunduğu bir özelliği başka telefonlara açarak ürün gamına zarar verebilir.
    Bu kadar marka adının alınmasına yönelik hamlelere rağmen Apple’ın kamera uygulamasında ya da telefonun ana ekranında Slofie adından herhangi bir element bulunmuyor. Basitçe slo-mo adıyla anılan özellik, belki de patentlerin başarıyla elede edilmesinin ardından kamera uygulamasına özel ismiyle eklenecektir.
    Slofie adı, tanıtımın üzerinden görece uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen hâlâ çoğu kişi tarafından yanlış yazılmaya devam ediliyor. Bu yazının tamamlanması sürecinde bile defalarca slowfie ya da slowfi ismi yazıda beliriyor. Bu yanlış yazımların ardından yapılan kısa süreli bir araştırmayla SlowFi adının, 2011 yılında Hong Kong merkezli bir firma tarafından kablosuz haberleşmeyle bağlantılı bir teknoloji için patentlenmeye çalışıldığı da ortaya çıkıyor. Bu şirket ise görünüşe göre çoktan batmış.
    Merak edenler için ise Apple, bu başvuru için 400 dolar harcamış durumda.


    http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=88616848&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MrKattchup 36 sn.
    “ Ağır çekimde saçma sapan yüz hareketleri ortaya çıkaracağı öngörülen özellik” editör kardeş haber mi yayınlıyorsun Twitter’da kendi görüşlerini mi twitliyorsun bu nasıl bir dil ?
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    esmerbuyucu 17 dk.
    Xiaomi Apple'ın ardından Slofie adıyla eklemesin diyedir. Slomi diye eklerler artık 😂
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