Volkswagen yeni pick-up'ını tanıttı: Tarok ile tanışın

Volkswagen, Sao Paulo Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk gününde, Tarok adlı yeni pick-up konseptini tanıttı. Alman otomobil devi ilk olarak Brezilya'da satışa sunulacak aracın, diğer global pazarlardaki model aralığını artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Yani ilerleyen dönemlerde pick-up'ı farklı ülkelerde de göreceğiz.

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Volkswagen Tarok konseptinin tasarımı "herhangi bir değişiklik" yapılmadan seri üretim versiyonuna aktarılacak. Şirket aracı üretirken konsepte sadık kalacağını belirtti. Yaklaşık beş metre uzunluğundaki Tarok, çift kabinli gövde ve yükleme alanı gibi karakteristik pick-up özelliklerine sahip. Bununla birlikte "değişken yükleme alanı" sunuyor.

1 ton yük taşıma kapasitesi

Yük bölmesi, arkadaki kapak açılarak veya yolcu kabininin arkasındaki panel katlanarak (bir başka deyişle arka koltuklar feda edilerek) genişletilebiliyor. Normalde 1.206 mm’lik uzunluğa sahip olan yükleme bölümü arka koltuklar katlandığında 1.861 mm, kasanın arka kapağı açıldığında ise 2.775 mm uzunluğa yükseliyor. Tarok'un 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

MQB platformunu temel alacak

Volkswagen'in modüler MQB platformunu temel alacak aracın ön tasarımı Atlas Tanoak konseptinden esintiler taşıyor. Dış görünüş olarak göze çarpan diğer unsurları ise LED aydınlatmalar, tavan çıtası ve panoramik cam tavan şeklinde sıralayabiliriz. Aracın kabin bölümü dijital gösterge paneli, dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve dijital klima kontrolleri gibi öğelerle oldukça modern bir görünüm sergiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi

Tarok konseptinin kaputunun altında ise 150 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik dört silindirli TSI motor var. Bu üniteye altı ileri otomatik şanzıman ve 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi eşlik ediyor. Aracın üretim versiyonu 150 beygir gücünde 2.0 litrelik turbo dizel motor seçeneği ile sunulacak. Tarok'un ne zaman üretime gireceği ise şu an için bilinmiyor.

https://www.caradvice.com.au/700518/volkswagen-tarok-concept-unveiled/