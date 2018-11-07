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Volkswagen yeni pick-up'ını tanıttı: Tarok ile tanışın

Alman otomobil devi Volkswagen, Amarok'un bir basamak altında konumlandırılacak yeni pick-up'ını tanıttı. İşte Sao Paulo Uluslararası Otomobil Fuarı'ndan tanıtılan Volkswagen Tarok'un tüm detayları...
6 ay
20,2b
1
32
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen, Sao Paulo Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk gününde, Tarok adlı yeni pick-up konseptini tanıttı. Alman otomobil devi ilk olarak Brezilya'da satışa sunulacak aracın, diğer global pazarlardaki model aralığını artırma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Yani ilerleyen dönemlerde pick-up'ı farklı ülkelerde de göreceğiz.
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Volkswagen Tarok konseptinin tasarımı "herhangi bir değişiklik" yapılmadan seri üretim versiyonuna aktarılacak. Şirket aracı üretirken konsepte sadık kalacağını belirtti. Yaklaşık beş metre uzunluğundaki Tarok, çift kabinli gövde ve yükleme alanı gibi karakteristik pick-up özelliklerine sahip. Bununla birlikte "değişken yükleme alanı" sunuyor.

1 ton yük taşıma kapasitesi

Yük bölmesi, arkadaki kapak açılarak veya yolcu kabininin arkasındaki panel katlanarak (bir başka deyişle arka koltuklar feda edilerek) genişletilebiliyor. Normalde 1.206 mm’lik uzunluğa sahip olan yükleme bölümü arka koltuklar katlandığında 1.861 mm, kasanın arka kapağı açıldığında ise 2.775 mm uzunluğa yükseliyor. Tarok'un 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu belirtelim.

MQB platformunu temel alacak

Volkswagen'in modüler MQB platformunu temel alacak aracın ön tasarımı Atlas Tanoak konseptinden esintiler taşıyor. Dış görünüş olarak göze çarpan diğer unsurları ise LED aydınlatmalar, tavan çıtası ve panoramik cam tavan şeklinde sıralayabiliriz. Aracın kabin bölümü dijital gösterge paneli, dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve dijital klima kontrolleri gibi öğelerle oldukça modern bir görünüm sergiliyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemi

Tarok konseptinin kaputunun altında ise 150 beygir güç üretebilen 1.4 litrelik dört silindirli TSI motor var. Bu üniteye altı ileri otomatik şanzıman ve 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi eşlik ediyor. Aracın üretim versiyonu 150 beygir gücünde 2.0 litrelik turbo dizel motor seçeneği ile sunulacak. Tarok'un ne zaman üretime gireceği ise şu an için bilinmiyor.

https://www.caradvice.com.au/700518/volkswagen-tarok-concept-unveiled/ Yorum Yaz
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alik01 6 ay en beğenilen
Amarokcular seri üzgün
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zildjiann 6 ay
VW nin pickup larına sectiği isimlerin gidişatı pek hayırlı gözükmüyor. Bu fiyatlara tarok alırız bu araçları gerçi ama..
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eas722 6 ay
Skoda Karoq ve Seat Tarraco'da isim esprisi yaptığım için 10 yıldan fazla üyeliğimdeki ilk uzaklaştırmayı almıştım. Bu 3'lüyü tamamlıyor ama aman diyeyim şaka yapmayın!
Skoda Karoq ve Seat Tarraco'da isim esprisi yaptığım için 10 yıldan fazla üyeliğimdeki ilk uzaklaştırmayı almıştım. Bu 3'lüyü tamamlıyor ama aman diyeyim şaka y...
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NextMove 6 ay
1.0 tsi kediden sonra Bir Tarak vermedikleri kalmisti..
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aresGTi 6 ay
şunu beğenenleri gerçekten takdir ediyorum
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Father Torque 6 ay
Tasarımı iyi hoş görünüyor da o ön led nedir öyle, 2 hat şeklinde boydan boya uzanıyor, hatta ön ve arka VW logoları da aynı ledden yapılma sanırım. Bu haliyle pavyon gibi gezen kamyonları andırıyor biraz.
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BlueDay_86 6 ay
Abi mükemmel gözüküyor bence pick up tasarımları artık kabuğundan ayrılacak ayrıca cam tavan detayı da Harika
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cıyanogen 6 ay
Aracı güzel yapmışlar, fakat ön plaka nereye takılacak aklıma takıldı :D
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sarıkanaryam 6 ay
güzel görünüyor..
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Ekrem71.5 6 ay
TOK kapı Sesciler Buradamı :D
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BigMuffin 6 ay
Tarık olsaymış bora ve turan misali
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Angaralıahmet06 6 ay
Bu mu yük taşıyacak
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erdal85 6 ay
Yeni golf'un de içi böyle olacak korkarım ki...
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