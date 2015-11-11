AIDA64 artık evrensel Windows 10 uygulaması

Sistemler hakkında detaylı bilgiler sunan önemli çözümlerden AIDA64, Windows 10 tarafında evrensel hale getirildi.

Evrensel hale getirilmesiyle artık hem Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobil işletim sistemli akıllı telefonların aklınıza gelebilecek tüm detaylarını ortaya dökebilen AIDA64, oldukça sade bir arayüzle geliyor ve bünyesinde sistem, işlemci, ekran, ağ, batarya ve sensörler gibi detaylı kategoriler barındırıyor. Çalışmak için internet, çıkartılabilir depolama aygıtları ve kameraya erişim isteyen uygulama, bu noktada kamerayı sizin görüntülemek için kullanmıyor ve kamera detaylarına giriş yapıyor.

Ücretsiz olarak sunulan evrensel AIDA64 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/diagnostic-app-aida64-now-universal-windows-10