Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AIDA64 artık evrensel Windows 10 uygulaması

Sıkı bilgisayar kullanıcılarının yakından tanıdığı ayrıntılı sistem yazılımlarından AIDA64, Windows 10 için evrensel hale getirildi ve böylece kapsama alanını arttırdı.
3 yıl
1,7b
1
13
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
AIDA64 artık evrensel Windows 10 uygulaması
Sistemler hakkında detaylı bilgiler sunan önemli çözümlerden AIDA64, Windows 10 tarafında evrensel hale getirildi.
Evrensel hale getirilmesiyle artık hem Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobil işletim sistemli akıllı telefonların aklınıza gelebilecek tüm detaylarını ortaya dökebilen AIDA64, oldukça sade bir arayüzle geliyor ve bünyesinde sistem, işlemci, ekran, ağ, batarya ve sensörler gibi detaylı kategoriler barındırıyor. Çalışmak için internet, çıkartılabilir depolama aygıtları ve kameraya erişim isteyen uygulama, bu noktada kamerayı sizin görüntülemek için kullanmıyor ve kamera detaylarına giriş yapıyor.
Ücretsiz olarak sunulan evrensel AIDA64 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/diagnostic-app-aida64-now-universal-windows-10 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 3 yıl
AIDA64 2.0.4.0

www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/aida64/9nblggh2wnwh

Latest version 2.0.4.0 (2015-12-22):
- Activity sensor polling
- Altimeter sensor polling
- Barometer sensor polling
- Pedometer sensor polling
- Proximity sensor polling
- Improved support for Lumia 950 and Lumia 950 XL
- Fixed: screen size calculation on Dexp devices


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl
Microsoft bu tasarım olayını gerçektende beceremiyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Microsoft Specialist 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
Microsoft bu tasarım olayını gerçektende beceremiyor...

AIDA64'ü ne zamandan beri Microsoft geliştiriyor!?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1668 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
AIDA64, uygulama haber ve
5 etiket daha Windows Phone windows yazılım Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia M4 Aqua ve Xperia M5 karşı karşıya 3 yıl iPad Mini 4 kutu açma videosu 3 yıl Galax GTX 980Ti HOF inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim