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Airbus 2050 yılında 3D yazıcılar ile uçak üretmeyi planlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı plastik materyaller kullanarak 3D modelleri birebir çıktı olarak verebilen 3D yazıcılar yavaş yavaş günlük hayatımıza girmeye başladı. Şimdilik farklı şekillerdeki eşyaları yazdırmak için kullanılan 3D yazıcılar için Airbus'ın daha büyük planları var.

Airbus kabin mühendislerinden Bastian Schaefer, 2050 yılında hangar büyüklüğündeki 3D yazıcılar sayesinde uçak modelleri üretebileceklerini belirtiyor.

Airbus'ın 3D yazıcıları tercih etmesindeki en büyük sebep geleneksel üretim metotlarından yüzde 65 daha hafif bileşenler kullanılması ve katmanlı üretim tekniğinin uçaklar için gerekli karmaşık üretim tekniklerini karşılıyor olması.

Airbus hali hazırda A380 için bazı kabin parçalarını 3D yazıcılar ile üretiyor ve bu parçalar yıl sonunda güncellenecek modellere eklenecek. Ayrıca Eurofighter Typhoon jet uçağının da havalandırma ile ilgili bazı parçaları 3D yazıcılar ile üretiliyor.

Schaefer planladıkları konsepti de Haziran ayındaki TED Global konferansında sergiledi.

3D yazıcılarla ayrıca şeffaf alüminyum, karbon nantüp ve biopolimer gibi materyallerin birleştiği çok materyal grupları da üretilebilecek. Şu anda dünyada sadece İsrailli Objet firması tarafından 3D yazıcıyla buna benzer bir üretim yapılabiliyor. Ancak boyutları şimdilik küçük. Airbus için 80m x 80m boyutunda bir 3D yazıcı yeterli olacak ve finansman sıkıntısı da yok.

Bunun haricinde uçaklarda akıllı camlar kullanılması da düşünülüyor. Bu camlar, gidilecek noktayla ilgili bilgileri veya üzerinden geçilen noktaların genel bilgilerini artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanarak yolculara da yansıtabilecek. Tabi bütün bunların olabilmesi için 2050 yılına kadar beklemek zorundayız.

http://www.forbes.com/sites/parmyolson/2012/07/11/airbus-explores-a-future-where-planes-are-built-with-giant-3d-printers/ Yorum Yaz
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Captan_Price 7 yıl en beğenilen
KaraKanarya
Şu anda Türkiyede 3d yazıcı kullanan bir çok firma var, Türk firmalar 3d yazıcıları fazla önemsiyorlar, isim vermem ama çıkan tüm 3d yazıcı modellerini aldıklarını bildiğim firmalar var.

niye isim vermeme ihtiyacı hissettin :D
KaraKanaryaŞu anda Türkiyede 3d yazıcı kullanan bir çok firma var, Türk firmalar 3d yazıcıları fazla önemsiyorlar, isim vermem ama çıkan tüm 3d...
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mesincır 6 yıl
Benim hayalim büyük havuzlar içinde yüzen nanoteknolojik robotların tek parça üretim yapması. Tıpkı arıların petek örmesi gibi. İhtiyaç duydukları enerjiyi içinde yüzdükleri sıvıdan alacaklar.
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turbo-powwer 6 yıl
Bu konuyu nasil gormemisim , olmasi gereken icatlardan biri.
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nefermu 6 yıl
Selamlar 3D yazıcılar ile ilgili kişisel blogumu paylaşmak isterim.
3byazici.com/...
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berkaytunali 7 yıl
strahd_von_zarovich
cagataykorogluUfacık ülke dünyanın geleceğine yön verecek teknolojiyi elinde tutuyor.
Küçük amerika işte , aynı ülke gibiler zaten.

Boeing, Amerikan malı Airbus Büyük Avrupa ülkelerinin bir ürünü...
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-Ege 7 yıl
Ben 2050 den önce bekliyorum.
2050 yılında ışınlanalım artık.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
cagataykoroglu
Ufacık ülke dünyanın geleceğine yön verecek teknolojiyi elinde tutuyor.

Küçük amerika işte , aynı ülke gibiler zaten.
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hazarRS 7 yıl
nurettinaz
Bu zaten surpriz bir gelisme degil bundan 3 sene once bile el yapimi motor ureticileri ve araba ureticileri 3boyutlu yazici(metali kagit, bicaklari murekkep gibi kullaniyor yani metale sekil veriyor) kullaniyorlardi. Airbus in tek yaptigi cok daha buyuk parcalara uygulamak olacak.

bahsettiğiniz teknik cnc işleme olması lazım. 3D printing ile cnc farklı şeyler.
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nurettinaz 7 yıl
Bu zaten surpriz bir gelisme degil bundan 3 sene once bile el yapimi motor ureticileri ve araba ureticileri 3boyutlu yazici(metali kagit, bicaklari murekkep gibi kullaniyor yani metale sekil veriyor) kullaniyorlardi. Airbus in tek yaptigi cok daha buyuk parcalara uygulamak olacak.
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Amedra 7 yıl
biz görebilecekmiyiz acaba.
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Illuminn 7 yıl
Yakında CD-Rom 'dan para da çıkarırız
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glos7777 7 yıl
bu teknoloji ile 2050 den önce olur ki
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