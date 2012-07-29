Airbus 2050 yılında 3D yazıcılar ile uçak üretmeyi planlıyor

Farklı plastik materyaller kullanarak 3D modelleri birebir çıktı olarak verebilen 3D yazıcılar yavaş yavaş günlük hayatımıza girmeye başladı. Şimdilik farklı şekillerdeki eşyaları yazdırmak için kullanılan 3D yazıcılar için Airbus'ın daha büyük planları var.





Airbus kabin mühendislerinden Bastian Schaefer, 2050 yılında hangar büyüklüğündeki 3D yazıcılar sayesinde uçak modelleri üretebileceklerini belirtiyor.





Airbus'ın 3D yazıcıları tercih etmesindeki en büyük sebep geleneksel üretim metotlarından yüzde 65 daha hafif bileşenler kullanılması ve katmanlı üretim tekniğinin uçaklar için gerekli karmaşık üretim tekniklerini karşılıyor olması.





Airbus hali hazırda A380 için bazı kabin parçalarını 3D yazıcılar ile üretiyor ve bu parçalar yıl sonunda güncellenecek modellere eklenecek. Ayrıca Eurofighter Typhoon jet uçağının da havalandırma ile ilgili bazı parçaları 3D yazıcılar ile üretiliyor.





Schaefer planladıkları konsepti de Haziran ayındaki TED Global konferansında sergiledi.





3D yazıcılarla ayrıca şeffaf alüminyum, karbon nantüp ve biopolimer gibi materyallerin birleştiği çok materyal grupları da üretilebilecek. Şu anda dünyada sadece İsrailli Objet firması tarafından 3D yazıcıyla buna benzer bir üretim yapılabiliyor. Ancak boyutları şimdilik küçük. Airbus için 80m x 80m boyutunda bir 3D yazıcı yeterli olacak ve finansman sıkıntısı da yok.





Bunun haricinde uçaklarda akıllı camlar kullanılması da düşünülüyor. Bu camlar, gidilecek noktayla ilgili bilgileri veya üzerinden geçilen noktaların genel bilgilerini artırılmış gerçeklik uygulamaları kullanarak yolculara da yansıtabilecek. Tabi bütün bunların olabilmesi için 2050 yılına kadar beklemek zorundayız.