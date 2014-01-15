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Airware tehlike altındaki türleri insansız araçlar ile koruyacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Airware tehlike altındaki türleri insansız araçlar ile koruyacak

İnsansız hava araçlarının son kullanıcı tarafına inmesi ile birlikte pek çok ilginç ve yenilikçi projeler gündeme gelmeye başladı. Bunlardan birisi Airware.

San Fransisco'lu bir girişim olan Airware, nesli tükenmekte olan hayvan türlerini insansız araçlar yardımıyla kaçak avlanmadan korumayı hedefliyor. Milli parklarda bu tür koruma işlemleri jeep ve küçük hava araçları ile yapılırken, Airware bu süreci hem daha geniş hem de daha hızlı bir hale getirmeyi amaçlıyor.

Kenya'da iki haftadır deneme sürecinde olan Airware, bölgedeki nesli tükenmekte olan gergedanları kaçak avlanmadan korumayı başardığını belirtiyor. Girişim proje için iki sabit kanatlı ve bir de bükülebilir kanatlı insansız hava aracı kullanmış. 

Gece görüş destekli kızılötesi kamera ve elektro-optik kamera kullanan araçlar bağımsız olarak uçarak keşif yapıyor ve tespit edilen hareketleri anında merkeze gönderiyor. Uçağın kontrolü istenirse merkez tarafından da yapılabiliyor. 

Kenya'daki milli park yetkilileri projeden oldukça memnun kalmış. Airware ise Google kaynaklı bir yatırım firmasından 10 milyon dolar yatırım alarak başarılarını kanıtladı. Airware projesini uzun mesafeli ve otonom gözlem uçuşları gerektiren alanlarada geliştirmeyi istiyor.  ABD'de şimdilik insansız hava araçlarının uzun mesafeler katetmesine izin verilmiyor. Ancak 2015 yılında havacılık kurumunun bu tür araçların uçuşlarını düzenleyecek bir rehber yayınlaması bekleniyor.  

http://www.theverge.com/2014/1/14/5305162/startup-designs-drones-to-protect-endangered-animals-from-poachers Yorum Yaz
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