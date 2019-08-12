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Akıllı araçlardaki eCall teknolojisi Turkcell’e emanet

Yeni nesil akıllı araçlarda zorunlu hale getirilen SIM destekli eCall acil çağrı modülünün altyapısını Turkcell kuracak. Firma modülleri yurtdışında araç üretimi esnasında entegre edecek.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün artık kullandığımız araçlar da akıllı hale geldi. Araç içi bilgi ve eğlence sistemleri akıllı telefonların sunduğu pek çok fonksiyonu sunabiliyor. Hatta WiFi ve hücresel veri bağlantısını da görmek mümkün.

eCall nedir?

Akıllı araçlarda insan hayatını kurtarmanın daha da kolaylaştığı kanısına varan Avrupa Birliği, eCall adı verilen bir proje başlatmıştı. Akıllı araçlara entegre edilen eCall modülü kazayı otomatik algılıyor ve ülke geneli acil durum numarasını arıyor. Aracın konumu, tespit edildiği kadarıyla hasar ve olası riskler karşı tarafa aktarılıyor. Acil servisler de yine aynı numaradan yaralı sürücüye ulaşabiliyor.

Acil çağrı eCall sistemi; kazazedelerin konumunun çok hızlı tespit edilebilmesi, sağlık durumu hakkında olay yerine ulaşmadan önce bilgi toplanabilmesi, olası panik vakalarının kontrol altına alınabilmesi, öncül müdahaleler için aracın içindekilerle temas kurulabilir olması ve olası trafik kazalarında gerçekleşebilecek can kayıplarının önüne geçilebilmesi açılarından çok önemli bir katkı sağlayacak. Bu yeni teknoloji ile özellikle yaklaşan Kurban Bayramı gibi yoğun trafik dönemlerinde ülkemizin genelinde yaşanan yoğun trafik ve meydana gelen acil durumlarda, hem aracın konumunun doğru şekilde tespit edilmesi hem de hızlı müdahale ile olası can kayıplarının önüne geçilebilecek kurtaracak.

SIM kart destekli eCall modüllerinin yeni nesil akıllı araçlarda kullanılması geçen yıl AB çapında zorunlu hale getirilmişti. Ülkemizde de geçen yıl bununla ilgili bir yönetmelik yayınlanmıştı. Artık ülkemizde de yeni nesil akıllı otomobillerde eCall zorunlu hale geldi.

Turkcell devrede

ECall modüllerinin hem araçlarla hem de 112 çağrı sistemiyle entegrasyonunu ise Turkcell sağlayacak. Turkcell'in operatör profili eCall ihtiyacını karşılamak üzere kullanılan modüllerde kullanılacak ve bu cihazlar araçlara yurtdışında monte edilecek. Bu sayede dünyada ilk kez bir Türk işletmecinin SIM özellikleri yurtdışında üretilen araçlarda kullanılmış olacak.

Turkcell’in eCall projesinde sadece 112 acil servis otomatik olarak aranıyor. Diğer numaralardan arama gelirse engelleniyor. Hücresel bağlantısı olan araçlar için ise Turkcell aylık 12.90TL şeklinde ayrı bir tarife daha sunuyor.

 


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trtunski 1 sa.
Kazayla telekom yapsa su isi kirsal alanda arabalardan haber alinmaz 😀
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nefendim 2 sa.
Ölüm kalım meselesi 12.90TL...
Porsche’dan selamlar, Fakirler ölsün...
Yazık
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interwap 1 sa. nefendim
Ayrı tarife olarak bahsediyor.
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