Akıllı bileklik Fitbit Charge 3 satışa sunuldu

Giyilebilir teknolojiler üreten ABD merkezli Fitbit şirketinin yeni akıllı bileklik modeli olann Fitbit Charge 3 satışa sunuldu. Global çapta Ekim ayında satışa sunulacak olan akıllı bilekliğin satış fiyatı ise 149.95 dolar olarak belirlendi.

Özel bir versiyonu da olacak

Fitbit Charge 3'ün ana özellikleri arasında dokunmatik ekran, 7 gün pil ömrü, ve hedefe dayalı egzersiz modları yer alıyor. Yüzmeye karşı dayanıklı olan akıllı bileklik en yeni fitness takip algoritmalarına sahip. Cihazın ayrıca ödeme sistemlerini destekleyen özel bir modelinin de 169.95 dolardan satışa sunulacağını da belirtelim.

Fitbit'in kurucu ortağı ve CEO'su James Burke, yeni akıllı bileklikleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı: "Fitbit Charge 3 ile en çok satan akıllı bilekliği tasarladığımıza inanıyoruz. Son derece ince, rahat ve birinci sınıf tasarım sunan bu akıllı bileklik, en yenilikçi teknolojileri destekliyor. Kullanıcılarımızın istediği gelişmiş sağlık ve fitness özelliklerine sahip olan bu akıllı bileklik, Fitbit Charge'ın önceki sürümlerine sahip kullanıcıların geçmesi gereken daha şık ve hesaplı bir cihaz."

https://www.fitbit.com/charge3

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Fitbit Charge 3'ün hafif malzemelerden yapıldığı ve ayrıca ekranınınile korunduğu ifade ediliyor. Bununla beraberekranın bir önceki modele göreve daha parlak olduğu ise belirtilen diğer detaylar.