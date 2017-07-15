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Hyundai'nin yeni i30 Fastback modeli ortaya çıktı

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, i30 ailesine yeni bir üye ekledi. 2018'den önce piyasada olması beklenen i30 Fastback'in tüm detayları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,3b
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99
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hyundai, 2018 yılından önce satışa sunulacak i30 Fastback'i duyurdu. Otomobil üreticisi i30 Fastback'in kompakt segmente adım atan ilk zarif beş kapılı coupe olduğunu söylüyor.
 
Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi baş tasarımcısı Thomas Bürkle: "i30 Fastback'i tasarlarken basamaklı ızgaranın yüksekliğini düşürerek ve tavan çizgisini alçaltarak i30 serisinin oranlarıyla oynadık. Şık siluet, kavisli arka spoyler şekli ile daha da vurgulanıyor. Ekibimiz, spor araba ruhunu lüks bir sedan konforuyla birleştiren saf bir tasarım elde etmeyi başardı. Kompakt otomobillere yönelik bu yenilikçi yaklaşımla, müşterilerimizin Fastback'i kullanırken etkileyici ifadelerde bulunmalarını sağlıyoruz" dedi.
 
Otomobilin tavanı standart modele kıyasla 25 mm alçaltılmış durumda. Bu da aracın yoldaki geniş duruşunu güçlendirirken aerodinamiğini geliştirmiş ve çarpıcı bir görünüm kazandırmış. Kullanımın iyileştirilmesi için i30 Fastback'in şasisinin 5 mm alçaltıldığını ve süspansiyon sertliğinin %15 oranında artırıldığını belirtelim.
 
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i30 Fastback'in benzinli motor seçenekleri arasında, i30 serisinde sunulmaya başlanan iki küçültülmüş turbo şarjlı motor var. Müşteriler, 140 beygirlik 1.4 litre T-GDI motor veya 120 beygir 1.0 litrelik T-GDI üç silindirli motor arasından seçim yapabilecekler.
 
Markanın verimli 1.6 litrelik dizel motoru, 110 beygir ve 136 beygir olmak üzere iki güç çıkışıyla satışa sunulacak. Her iki versiyon da altı ileri manuel şanzıman veya yedi vitesli çift kavramalı şanzıman ile birlikte tercih edilebilecek.
 
 

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norton772 2 yıl en beğenilen MORTALDANCE
MORTALDANCE
Alın size tipsizlik abidesi

Şu övülen vw'nin tüm modellerinden daha güzel. Nesini beğenmedin anlamadım?
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korsan58 2 yıl
şu arabaya tipsiz diyen gitsin jettasıyla kumda oynasın
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AO 2 yıl
Mevcut i30 dan çok daha oturaklı ve daha özenle çalışılmış duruyor. Uygun motor şanzıman ile iş yapar heleki 1.0 120hp motora DCT şanzıman koyarlarsa süper olur.
Mevcut i30 dan çok daha oturaklı ve daha özenle çalışılmış duruyor. Uygun motor şanzıman ile iş yapar heleki 1.0 120hp motora DCT şanzıman koyarlarsa süper olu...
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DoğanGörünümlüToros 2 hf.
Ne oldu bu araç?
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hakankaran 2 yıl
Hyundai turkiye burayi okuyorsan bu millet guvenli arabaya binmeyi hakediyor ..full guvenlikli bu araci getir de ulkeye deger verdigin anlasilsin.
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subutay3838 2 yıl
Tahminim 85-120 arası fiyat olacak,hemen hemen i30 fiyatı civarı
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Musab5833RIIET 2 yıl subutay3838
Orijinalden alıntı: subutay3838
Tahminim 85-120 arası fiyat olacak,hemen hemen i30 fiyatı civarı

i30 fiyatında olsa bayağı satış yapar ama zerre ihtimal vermiyorum..
Elit plus 136 bg dizel otomatiği 150 civarı olabilir..
Belki 110 bg 120-130 arası gider..
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subutay3838 2 yıl
kasım sonu gibi gelecekmiş
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Musab5833RIIET 2 yıl subutay3838
subutay3838
kasım sonu gibi gelecekmiş

Doğrusu en çok merak ettiğim ve beklediğim araç..
Çok farklı bir albenisi var aracın..
Fakat döviz kurları ve yeni bir konsept olduğu için fiyatların çok makul olmasını da beklemiyorum..
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hakim bey 2 yıl
Araç bayilere gelmiş mi ? Fiyatı belirli mi ?
Fiyatı mantıklı olursa hiç düşünmem alırım.
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Bat-Man 2 yıl
Begenmeyene neden vw markasi uzerinden vuruluyor. Vw size ne yaptila bu kadarr kuyruk acisi.
Vw arac sahibi degilm fanboyuda deglm cok merak ediyorum sadece
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Musab5833RIIET 2 yıl
i30 fastback bayilere geldi mi??
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kaptan341 2 yıl Musab5833RIIET
yeni golf ten çok daha güzel duruyo uygun fiyatla çıkarsa çok satılır bence
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DeActivate 2 yıl
Bayide inceledim. Fena değil, güzel.
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Carsever 2 yıl
Elantra da tam sedan gibi degil. O da fastback,liftback aslında.
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