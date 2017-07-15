Hyundai'nin yeni i30 Fastback modeli ortaya çıktı

Hyundai, 2018 yılından önce satışa sunulacak i30 Fastback'i duyurdu. Otomobil üreticisi i30 Fastback'in kompakt segmente adım atan ilk zarif beş kapılı coupe olduğunu söylüyor.

Hyundai Avrupa Tasarım Merkezi baş tasarımcısı Thomas Bürkle: "i30 Fastback'i tasarlarken basamaklı ızgaranın yüksekliğini düşürerek ve tavan çizgisini alçaltarak i30 serisinin oranlarıyla oynadık. Şık siluet, kavisli arka spoyler şekli ile daha da vurgulanıyor. Ekibimiz, spor araba ruhunu lüks bir sedan konforuyla birleştiren saf bir tasarım elde etmeyi başardı. Kompakt otomobillere yönelik bu yenilikçi yaklaşımla, müşterilerimizin Fastback'i kullanırken etkileyici ifadelerde bulunmalarını sağlıyoruz" dedi.

Otomobilin tavanı standart modele kıyasla 25 mm alçaltılmış durumda. Bu da aracın yoldaki geniş duruşunu güçlendirirken aerodinamiğini geliştirmiş ve çarpıcı bir görünüm kazandırmış. Kullanımın iyileştirilmesi için i30 Fastback'in şasisinin 5 mm alçaltıldığını ve süspansiyon sertliğinin %15 oranında artırıldığını belirtelim.

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i30 Fastback'in benzinli motor seçenekleri arasında, i30 serisinde sunulmaya başlanan iki küçültülmüş turbo şarjlı motor var. Müşteriler, 140 beygirlik 1.4 litre T-GDI motor veya 120 beygir 1.0 litrelik T-GDI üç silindirli motor arasından seçim yapabilecekler.

Markanın verimli 1.6 litrelik dizel motoru, 110 beygir ve 136 beygir olmak üzere iki güç çıkışıyla satışa sunulacak. Her iki versiyon da altı ileri manuel şanzıman veya yedi vitesli çift kavramalı şanzıman ile birlikte tercih edilebilecek.