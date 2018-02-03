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Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor, Çinliler liderliğe oynuyor

Akıllı telefon pazarında yıllardır ilk üç değişmez. Samsung-Apple-Huawei sıralaması yakın zamanda bozulabilir zira BBK Holding sessiz ama derinden pazarı değiştirmeye geliyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor, Çinliler liderliğe oynuyor

Yıllar önce Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarında liderliğe oynayabileceği tahminleri komik bulunurdu ancak bugün geldiğimiz noktada iş oldukça ciddi. Her an bir Çinli üreticinin pazarda lider olduğunu duyabiliriz. Hayır bu Huawei değil.

BBK etkisi

Yapılan son analizler geçen yıl son çeyrekte Apple’ın akıllı telefon pazarında lider olduğunu gösteriyor. Samsung ikinci, Huawei ise üçüncü. Yıl geneline baktığımızda ise Samsung liderliğini sürdürüyor. İkinci Apple, üçüncü ise Huawei.

Bununla birlikte tablolar arasına gizlenmiş önemli bir gerçek var. 2017 yılında akıllı telefon pazarının ikincisi aslında Apple değil. Çinli BBK. Bu ismi hiç duymamış olabilirsiniz zira pazarda farklı isimler kullanıyor. Vivo, Oppo ve OnePlus bu holdingin yan firmaları.

Ayrıca Bkz. "Geçen yıl son çeyrekte akıllı telefon pazarının yeni lideri Apple oldu"

Analizlere göre 2017 yılında Oppo firması 121 milyon, Vivo ise 100 milyon akıllı telefon sattı. OnePlus 4 milyon civarında geziniyor. Yani toplamda BBK Electronics firması 225 milyon akıllı telefon satmış oluyor. 215.8 milyon iPhone satan Apple’ı az bir miktarla geride bırakıyor.

Belki tek başına bir Çinli üreticinin ilk iki sıralamayı bozabilmesi mümkün değil ancak BBK oldukça ciddi bir yükseliş içerisinde. Bu trendi korudukları takdirde belki bu yıl içerisinde bile akıllı telefon pazarında liderliğe oturmuş bir halde görebiliriz. 

 

https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-shipments-reached-record-1-55-billion-units-cy-2017/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CaSsErDoDo 1 yıl en beğenilen
Çinliler güzel telefonlar yapıyorlar. Yılların devi şirketler adam gibi telefon üretip yazılım desteği sunamazken yeni fırlayan firmalar adam gibi donanımı ve yazılım desteğini ucuza sunuyor. Bir şirket düşünün piyasaya optik sensör veriyor ama kendi telefonunda adam gibi fotoğraf cektirmiyor. Bir şirket düşünün görüntü paneli üretmesine ve piyasaya dagitmasina rağmen neredeyse her telefonunda ekran yanması problemi yaşatıyor. Lehim yapmayı bile beceremiyor ekranı geçtim hadi. Neyse daha sayarim da gerek yok. Çinliler bu yükselişi hak ediyor.
Çinliler güzel telefonlar yapıyorlar. Yılların devi şirketler adam gibi telefon üretip yazılım desteği sunamazken yeni fırlayan firmalar adam gibi donanımı ve y...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Haplo 1 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

zamanında Japonya'nın geçtiği evreden Çin geçiyor. ilk Japon malları geldiğinde Japon işi diye beğenmezdik, kalitesizdi. Yavaş yavaş öğrendiler ve sonra kendileri teknoloji geliştirir oldular ve zirveye çıktılar, Çin'de aynı şekilde, dandik Çin malı imajından yavaş yavaş kaliteli bir noktaya doğru geliyor.

Dandik Çin malı imajını yaratan en büyük etmen Çin'in malı değildi, o malı ithal eden ithalatçılardı. Farz edelim ki kol saati ithal edecek bir toptancı var; atlayıp Çin'e gidiyor, orada bir üretici buluyor ve ürünlere bakıyor. Üretici gösteriyor "1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar...." İthalatçi kalkıp 1 dolarlığını alıyor, gidip memleketinde okutuyor. Bu adamlar iyi mal üretemediğinden değil, sen istiyorsan 1 dolarlık saat, adam sana 1 dolarlık saat yapıp satıyor; bu da Çin malı kötüdür imajı yaratıyor. Ne istediğine bağlı iyisi de var, kötüsü de var, ucuzu ve pahalısı da var. Adını bile duymadığımız BBK Electronics'in de 3-5 markaya bölünüp iş yapmasının sebebi de başlıca bu olsa gerek diye düşünüyorum; segmentasyon.
Public_Enemyzamanında Japonya'nın geçtiği evreden Çin geçiyor. ilk Japon malları geldiğinde Japon işi diye beğenmezdik, kalitesizdi. Yav...
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Public_Enemy 1 yıl
zamanında Japonya'nın geçtiği evreden Çin geçiyor. ilk Japon malları geldiğinde Japon işi diye beğenmezdik, kalitesizdi. Yavaş yavaş öğrendiler ve sonra kendileri teknoloji geliştirir oldular ve zirveye çıktılar, Çin'de aynı şekilde, dandik Çin malı imajından yavaş yavaş kaliteli bir noktaya doğru geliyor.
zamanında Japonya'nın geçtiği evreden Çin geçiyor. ilk Japon malları geldiğinde Japon işi diye beğenmezdik, kalitesizdi. Yavaş yavaş öğrendiler ve sonra kendile...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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MMistanbul 8 ay
Sırayla Oneplus One, Oneplus 2 ve şimdi de Oneplus 6 aldım. Verdiğim para helali hoş olsun. Yapıyor adamlar.
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Saint Ralph 10 ay
1970 li yıllarda aracına Japon teybi taktıranlarla cahil halk dalga geçerdi tel maşa diye.
Çünkü bilmiyorlardı, araştırmıyorlardı, öğrenmişler Amerikan, Alman, Fransız mallarını kafada at gözlüğü, yeniliklere kapalı bir kitle.
Biz Japon ürünlerini buldukça alırdık millet hayretle izlerdi içlerinden bir iki kişi belki çıkardı cesaretli.
İslam ülkeleri hariç bütün dünya gelişecek biz ağzı açık bakacağız.
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Guest-FAA9DFD80 10 ay
Apple ve Samsung gün gelecek bu piyasada tutunamayacak hale geleceksiniz.
Çinli firmalar sizi ezip geçecek. Başta Xiaomi Huawei Oppo ve Vivo


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FlyingUnderpants 1 yıl
Ben tablolardan Xiaomi okuyorum. Bir kaç sene sonra zirvede olacaklar.
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Fashionality 1 yıl
Cin menseili markalar, akilli telefon piyasasinda fiyat performans konusundaki citayi yukselttiler hatta amiral gemi statusundeki cihazlarin bile citasini belirleme derecesine geldiler... ekran kalitesi, govde yapisi, dizayn ve ic bilesenler tarafindan cihazlari yuksek donanimlarla doldurup yazilim destegini de adam akilli veriyorlar... Apple gibi burnu havada, kafasina gore cihazlari yavaslatmak ve sonradan "sizin iyiliginiz icin yaptik gelin, bataryayi degistirin telefonunuz eskisi gibi olsun" diyerek, eski surume geri donus sansi birakmadan guncelleme adi altinda yeni versiyonla telefonun canini okuyan, Samsung gibi kendi sacma sapan ve silinemeyen uygulamalariyla isletim sistemini yavaslatan, sacma sapan hatalar vermesine sebebiyet veren ve bunun gibi yuksek fiyatlarina ragmen donanimsal ve yazilimsal hatalarla kullanicilarin "paramizla rezil olduk" gibi yorumlarina hedef olan diger tum markalarin yaninda Cin menseili firmalarin bu sekil parlamalari zor olmadi acikcasi...
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10ff 1 yıl
çinlilere kalitesiz diyenlerde vardi bir aralar... apple 'ın samsung 'un pili patlarken xiaomi gibi firmalar, bol keseden pil verirken sorun cikartmadi. su anki telefonum mi max 2 de 5300 mah, mi mix telefonumda ise 4400mah pil var. artik akilli telefon uretimini genc firmalara biraksak iyi olacak. apple ise gelecegin nokia 'si olma yolunda ilerliyor.
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arel.gr 1 yıl

gel BeBeK gel, gel, gel.
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Public_Enemy 1 yıl
zamanında Japonya'nın geçtiği evreden Çin geçiyor. ilk Japon malları geldiğinde Japon işi diye beğenmezdik, kalitesizdi. Yavaş yavaş öğrendiler ve sonra kendileri teknoloji geliştirir oldular ve zirveye çıktılar, Çin'de aynı şekilde, dandik Çin malı imajından yavaş yavaş kaliteli bir noktaya doğru geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Haplo 1 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

zamanında Japonya'nın geçtiği evreden Çin geçiyor. ilk Japon malları geldiğinde Japon işi diye beğenmezdik, kalitesizdi. Yavaş yavaş öğrendiler ve sonra kendileri teknoloji geliştirir oldular ve zirveye çıktılar, Çin'de aynı şekilde, dandik Çin malı imajından yavaş yavaş kaliteli bir noktaya doğru geliyor.

Dandik Çin malı imajını yaratan en büyük etmen Çin'in malı değildi, o malı ithal eden ithalatçılardı. Farz edelim ki kol saati ithal edecek bir toptancı var; atlayıp Çin'e gidiyor, orada bir üretici buluyor ve ürünlere bakıyor. Üretici gösteriyor "1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar...." İthalatçi kalkıp 1 dolarlığını alıyor, gidip memleketinde okutuyor. Bu adamlar iyi mal üretemediğinden değil, sen istiyorsan 1 dolarlık saat, adam sana 1 dolarlık saat yapıp satıyor; bu da Çin malı kötüdür imajı yaratıyor. Ne istediğine bağlı iyisi de var, kötüsü de var, ucuzu ve pahalısı da var. Adını bile duymadığımız BBK Electronics'in de 3-5 markaya bölünüp iş yapmasının sebebi de başlıca bu olsa gerek diye düşünüyorum; segmentasyon.
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CaSsErDoDo 1 yıl en beğenilen
Çinliler güzel telefonlar yapıyorlar. Yılların devi şirketler adam gibi telefon üretip yazılım desteği sunamazken yeni fırlayan firmalar adam gibi donanımı ve yazılım desteğini ucuza sunuyor. Bir şirket düşünün piyasaya optik sensör veriyor ama kendi telefonunda adam gibi fotoğraf cektirmiyor. Bir şirket düşünün görüntü paneli üretmesine ve piyasaya dagitmasina rağmen neredeyse her telefonunda ekran yanması problemi yaşatıyor. Lehim yapmayı bile beceremiyor ekranı geçtim hadi. Neyse daha sayarim da gerek yok. Çinliler bu yükselişi hak ediyor.
1 Yanıt Yanıtla +31
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High Sierra 1 yıl CaSsErDoDo
CaSsErDoDo

Çinliler güzel telefonlar yapıyorlar. Yılların devi şirketler adam gibi telefon üretip yazılım desteği sunamazken yeni fırlayan firmalar adam gibi donanımı ve yazılım desteğini ucuza sunuyor. Bir şirket düşünün piyasaya optik sensör veriyor ama kendi telefonunda adam gibi fotoğraf cektirmiyor. Bir şirket düşünün görüntü paneli üretmesine ve piyasaya dagitmasina rağmen neredeyse her telefonunda ekran yanması problemi yaşatıyor. Lehim yapmayı bile beceremiyor ekranı geçtim hadi. Neyse daha sayarim da gerek yok. Çinliler bu yükselişi hak ediyor.

Aklımdakileri yazmışsınız, Amerika'nın zaten büyük derdi var ZTE ile Huawei arasında. ZTE, aynı htc (2011 dönemi hariç o zaman zaten üçüncülüğe kadar yükselmişti), motorola ve Blackberry gibi globalde büyük başarılar göstermese bile Amerika pazarının büyük oyuncularından biriydi. Amerika'nın hiç hoşuna gitmediğini de ZTE'nin uzaklaştırma almasıyla ve Huawei'nin senelerce Amerika pazarına girememesi, sonra da girdiği zaman da casus yazılım taşıyor (doğrudur gerçi intel'de de Meltdown, Spectre iyi iş görüyor.) diye ambargoya maruz bırakılması ile görülüyor içler acısı durum. Amerika için zamanında Çin, Motorola ile Apple'ın telefonlarını üretmek için kullandıkları fabrika ülkesiydi, şimdi ise teknolojisi karşısında ambargolar patent davalarını ardı ardına sıraladığı bir ülke haline geldi.
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