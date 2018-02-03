Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor, Çinliler liderliğe oynuyor

Yıllar önce Çinli üreticilerin akıllı telefon pazarında liderliğe oynayabileceği tahminleri komik bulunurdu ancak bugün geldiğimiz noktada iş oldukça ciddi. Her an bir Çinli üreticinin pazarda lider olduğunu duyabiliriz. Hayır bu Huawei değil.

BBK etkisi

Yapılan son analizler geçen yıl son çeyrekte Apple’ın akıllı telefon pazarında lider olduğunu gösteriyor. Samsung ikinci, Huawei ise üçüncü. Yıl geneline baktığımızda ise Samsung liderliğini sürdürüyor. İkinci Apple, üçüncü ise Huawei.

Bununla birlikte tablolar arasına gizlenmiş önemli bir gerçek var. 2017 yılında akıllı telefon pazarının ikincisi aslında Apple değil. Çinli BBK. Bu ismi hiç duymamış olabilirsiniz zira pazarda farklı isimler kullanıyor. Vivo, Oppo ve OnePlus bu holdingin yan firmaları.

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Analizlere göre 2017 yılında Oppo firması 121 milyon, Vivo ise 100 milyon akıllı telefon sattı. OnePlus 4 milyon civarında geziniyor. Yani toplamda BBK Electronics firması 225 milyon akıllı telefon satmış oluyor. 215.8 milyon iPhone satan Apple’ı az bir miktarla geride bırakıyor.

Belki tek başına bir Çinli üreticinin ilk iki sıralamayı bozabilmesi mümkün değil ancak BBK oldukça ciddi bir yükseliş içerisinde. Bu trendi korudukları takdirde belki bu yıl içerisinde bile akıllı telefon pazarında liderliğe oturmuş bir halde görebiliriz.