Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı

Son dönemde özellikle akıllı telefon pazarında bir durgunluk yaşanıyor. Aslında aşırı büyüdüğü için pazarın artık çok küçük oranlarda satışları arttırdığını söylemek gerek ancak dev markalar durgunluk içerisine girdi.

Satışlar düştü

Huawei, Xiaomi gibi Çinli markaların bir şekilde kendilerini kurtardığı bu durgunluk Apple, Samsung gibi devleri etkiliyor. Google da Pixel telefonların satışlarında yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşadı.

Yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde firma 36 milyar dolar civarında bir gelir elde etti. Net kar ise 6.6 milyar dolar oldu. Beklentilerin altında kalması nedeniyle Google hisseleri yüzde 7 oranında düştü.

Ayrıca Bkz.

"Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı"

Google donanım satışlarının yıl bazında düştüğünü ifade ediyor. Geniş çaplı pazarlama faaliyetlerine rağmen üst seviye pazarda Çin baskısının artması Google’ı zorluyor. Firma tam olarak satış rakamlarını paylaşmadı ancak donanım ürünleri Diğer kategorisi içerisinde yer alıyor.

Bu kategoride bulut hizmetleri, Google Play gelirleri de var. Kategori yüzde 25 civarında artışla 5.4 milyar dolar gelire ulaşmış. Bu bakımdan yazılım gelirleri donanımdaki düşüşü tablolara yansıtmamış. Elbette Google ürünlerinin belirli ülkelerde satışta olması da ayrı bir dezavantaj.

Google haftaya başlayacak olan I/O 2019 geliştirici konferansında yeni donanım ürünlerini tanıtacak. Rekabete erken girmek adına firma orta seviye Pixel 3a serisini tanıtacak. Bakalım yeni Pixel serisi ne kadar başarılı olacak?