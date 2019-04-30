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Akıllı telefon pazarında düşüş trendine Google da katıldı

Akıllı telefon pazarında Pixel serisi ile faaliyet gösteren Google yoğun rekabetten payını aldı. Yılın ilk çeyreğinde Pixel telefon satışlarının düşüş yaşadığı ifade ediliyor.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde özellikle akıllı telefon pazarında bir durgunluk yaşanıyor. Aslında aşırı büyüdüğü için pazarın artık çok küçük oranlarda satışları arttırdığını söylemek gerek ancak dev markalar durgunluk içerisine girdi.

Satışlar düştü

Huawei, Xiaomi gibi Çinli markaların bir şekilde kendilerini kurtardığı bu durgunluk Apple, Samsung gibi devleri etkiliyor. Google da Pixel telefonların satışlarında yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşadı.

Yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde firma 36 milyar dolar civarında bir gelir elde etti. Net kar ise 6.6 milyar dolar oldu. Beklentilerin altında kalması nedeniyle Google hisseleri yüzde 7 oranında düştü.

Ayrıca Bkz. "Emektar HP TouchPad modeli Android 9 güncellemesi aldı"

Google donanım satışlarının yıl bazında düştüğünü ifade ediyor. Geniş çaplı pazarlama faaliyetlerine rağmen üst seviye pazarda Çin baskısının artması Google’ı zorluyor. Firma tam olarak satış rakamlarını paylaşmadı ancak donanım ürünleri Diğer kategorisi içerisinde yer alıyor.

Bu kategoride bulut hizmetleri, Google Play gelirleri de var. Kategori yüzde 25 civarında artışla 5.4 milyar dolar gelire ulaşmış. Bu bakımdan yazılım gelirleri donanımdaki düşüşü tablolara yansıtmamış. Elbette Google ürünlerinin belirli ülkelerde satışta olması da ayrı bir dezavantaj.

Google haftaya başlayacak olan I/O 2019 geliştirici konferansında yeni donanım ürünlerini tanıtacak. Rekabete erken girmek adına firma orta seviye Pixel 3a serisini tanıtacak. Bakalım yeni Pixel serisi ne kadar başarılı olacak?

 

https://9to5google.com/2019/04/29/google-pixel-sales-drop/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
danlabilic 2 hf. en beğenilen
2015ten sonra birbirini tekrarlamaya başladı telefonlar aynı insanlar gibi:d ayrıyetten çift kamera, çerçevesiz ekran falan çok mu gerekliydi hiç sanmıyorum
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NeroWin 2 hf.
Nexus serisinin fişini hiç çekmicektiniz. Hem saf androidli google telefonlarına erişimi zorlaştırdınız, hemde firmalarla ortak telefon üreterek verdiğiniz desteği çektiniz. Şuan LG ve Sony ye birer Nexus telefonu yaptırıp mali açıdan zorlandıkları dönemde yardımcı olup yol gösterebilirdiniz.
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Erreguay 2 hf.
elimdeki note 4 her işime yararken güzel foto çekip herşeyi düzgün çalıştırırken (aaa oyunlar harinç) neden 2-3 bin verip aynı özellikte telefon alayım ki. gittiği yere kadar gider. para verip ekstra özelliği olmayan telefon almanın anlamı yok.
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danlabilic 2 hf. en beğenilen
2015ten sonra birbirini tekrarlamaya başladı telefonlar aynı insanlar gibi:d ayrıyetten çift kamera, çerçevesiz ekran falan çok mu gerekliydi hiç sanmıyorum
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Carlsberg7539 2 hf. danlabilic
niye herşey herkes birbirinin kopyası oldu bi anda bende anlamıyorum
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mylord92 2 hf.
Microsoft nasıl Windows lisansı satıyorsa Google'da buna dönecek gibi hissediyorum. Android'in platformlara uyumluluğunu arttırıp güncellemeyi tek elden vermeye çevirebilirse üreticilerden telefonu aldırıp, dönemlik lisanslar ile bize işletim sistemi kullandırabilir.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 hf.
bıkkınlık geldi artık telefon görmekten iyice üretim çöplüğüne döndü bu iş
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Moribito 2 hf.
Son 5 yildir ayni telefonlari isitip isitip onumuze koyuyorlar, 12 MP kamera 15 Mp oluyor, ama 1000 TL ekstra fiyatla. Adam akilli katlanan/acilan teller gelmedikce daha cok duser..
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