Akıllı telefon talebi yılın ilk çeyreğinde %9.2 düşüş yaşadı

Haber Editörü
Pazar araştırma şirketi TrendForce'un açıkladığı son rakamlara göre akıllı telefon sektörü bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğine oranla %9.2 daralarak 291.2 Milyon adet cihaz teslimatı gerçekleştirdi.
Oranlara baktığımız zaman %27.8 ile Samsung birinci olarak yer alırken onu %19.9'luk oranla Apple takip etmekte. Geçen yılın son çeyreğine oranla ilk 5'teki 3 firmanın da pazar oranını kaybettiği görülen listede LG ve Huawei'nin pazar paylarını arttırması dikkat çekiyor.
Beklenenden yüksek çıkan daralma konusunda Çin pazarındaki talebin düşüşünü neden gösteren firma, sektörün 2 çeyreğin yarısından itibaren toparlanacağını düşünüyor. Samsung'un 2. çeyrekte 80 milyon cihaz nakliyatı yapmasını bekleyen firma, Apple cephesinin ise 45 milyon akıllı telefon rakamına ulaşmasını bekliyor.
http://press.trendforce.com/node/view/1889.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum sen almadın diye yada Türkiye'de taksit kalktı diye pazar daralmaz
şaka mısın sen. dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde kaçı rom yüklemeyi biliyor sence.telefona bir maaş para ver sonra rom ile uğraş. akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırmak için var ve rom atmak kolay değil kimsede öğrenmek zorunda değil.
Seneye daha da duraklayacak.
Çöküş yakındır a dostlar.