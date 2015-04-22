Akıllı telefon talebi yılın ilk çeyreğinde %9.2 düşüş yaşadı

Pazar araştırma şirketi TrendForce'un açıkladığı son rakamlara göre akıllı telefon sektörü bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğine oranla %9.2 daralarak 291.2 Milyon adet cihaz teslimatı gerçekleştirdi.

Oranlara baktığımız zaman %27.8 ile Samsung birinci olarak yer alırken onu %19.9'luk oranla Apple takip etmekte. Geçen yılın son çeyreğine oranla ilk 5'teki 3 firmanın da pazar oranını kaybettiği görülen listede LG ve Huawei'nin pazar paylarını arttırması dikkat çekiyor.

Beklenenden yüksek çıkan daralma konusunda Çin pazarındaki talebin düşüşünü neden gösteren firma, sektörün 2 çeyreğin yarısından itibaren toparlanacağını düşünüyor. Samsung'un 2. çeyrekte 80 milyon cihaz nakliyatı yapmasını bekleyen firma, Apple cephesinin ise 45 milyon akıllı telefon rakamına ulaşmasını bekliyor.

http://press.trendforce.com/node/view/1889.html