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Akıllı telefon talebi yılın ilk çeyreğinde %9.2 düşüş yaşadı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Pazar araştırma şirketi TrendForce'un açıkladığı son rakamlara göre akıllı telefon sektörü bu yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın son çeyreğine oranla %9.2 daralarak 291.2 Milyon adet cihaz teslimatı gerçekleştirdi. 
Akıllı telefon talebi yılın ilk çeyreğinde %9.2 düşüş yaşadı
 
Oranlara baktığımız zaman %27.8 ile Samsung birinci olarak yer alırken onu %19.9'luk oranla Apple takip etmekte. Geçen yılın son çeyreğine oranla ilk 5'teki 3 firmanın da pazar oranını kaybettiği görülen listede LG ve Huawei'nin pazar paylarını arttırması dikkat çekiyor.
Beklenenden yüksek çıkan daralma konusunda Çin pazarındaki talebin düşüşünü neden gösteren firma, sektörün 2 çeyreğin yarısından itibaren toparlanacağını düşünüyor. Samsung'un 2. çeyrekte 80 milyon cihaz nakliyatı yapmasını bekleyen firma, Apple cephesinin ise 45 milyon akıllı telefon rakamına ulaşmasını bekliyor.

http://press.trendforce.com/node/view/1889.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F8946C419 4 yıl
Batarya teknolojisini geliştirdikleri zaman talep paylaması muazzam olur,o kesin.
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McLaren64 4 yıl
S6 yokken bile Samsung'un satışlarını yükseltmesine şaşırdım. S6 ile satışlar tavan yapacaktır. Bu yıl Samsung'un yılı olacak gibi.
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BekirTemel 4 yıl
Yıllarca yüz miyonlarca akıllı telefon satıldı bir zahmet biraz duraklayı versin biraz da.
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arel.gr 4 yıl
evveeeet saltamore yavasliyor !
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JoeyBane 4 yıl
Benim gibi eylül ekimi bekleyen var mı
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pcheveslisi 4 yıl
ben şahsen taksitlendirme yok diye yeni telefon almıyorum.
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PsychicPower 4 yıl pcheveslisi
pcheveslisi
ben şahsen taksitlendirme yok diye yeni telefon almıyorum.

Dostum sen almadın diye yada Türkiye'de taksit kalktı diye pazar daralmaz
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aspirin_00 4 yıl
uşak beşuk herkeste telefon oldu bırakta düşüş olsun 2. 3. telefon sahibi mi yapmayı düşünüyorlar...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Dünyanın nüfusundan fazla cihaz var piyasada.

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javaprof 4 yıl
rom atmayı bilmeyen geri kafalılar yüzünden hiç doymayacak bence adamın telefonuna birbitrinden güzel romlar çıkıyor adam hala 2 sene önceki orjinal romu kullanıyor sonra telefonum niye yavaş diyip yeni telefon alıyorlar.
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porsche911gt2 4 yıl javaprof
javaprof
rom atmayı bilmeyen geri kafalılar yüzünden hiç doymayacak bence adamın telefonuna birbitrinden güzel romlar çıkıyor adam hala 2 sene önceki orjinal romu kullanıyor sonra telefonum niye yavaş diyip yeni telefon alıyorlar.

şaka mısın sen. dünyada cep telefonu kullanıcılarının yüzde kaçı rom yüklemeyi biliyor sence.telefona bir maaş para ver sonra rom ile uğraş. akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırmak için var ve rom atmak kolay değil kimsede öğrenmek zorunda değil.
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BARIŞ55 4 yıl
Doydu artık.

Seneye daha da duraklayacak.

Çöküş yakındır a dostlar.
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