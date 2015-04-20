Akıllı telefonlar için 52 megapiksel çözünürlük seviyesi geliyor

Günümüzde fotoğraf kaliteleri ve çözünürlük seviyeleri ciddi seviyede artan akıllı telefonlar, Silikon Vadisi merkezli "Light" isimli şirketin koyduğu hedef doğrultusunda 52 megapiksel seviyesinde de çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Bu yüksek megapiksel seviyesini tek bir sensör ile lens kullanmak yerine yukarıda yer alan görselden de görüldüğü üzere birden fazla lens ve sensör birimiyle sağlamayı hedefleyen Light, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin verdiği bilgilere göre ilk olarak akıllı telefonlara girmeyi planlıyor ve bu teknolojisiyle akıllı telefonlara yüksek fotoğraf kalitesi ile büyük zoom lens imkanlarının sığdırılabileceği inanıyor.

Light Kamera modülünün detay kesiti

Şimdilik halen geliştirme aşamasında olan sistem, yine MIT'nin verilerine göre birden fazla sensör ve lens ile çekilen fotoğrafları yazılımsal olarak bir araya getiriyor. Önemli olarak 52 megapiksel seviyesini başlangıç olarak alan ve bu değeri ileriye taşıyabileceği söylenen Light, aynı zamanda ışık alanı kamera altyapısı gibi (Ltyro gibi) çekim sonrası odak noktası değiştirme imkanını da kullanıcılarına sunabilecek.

Light kamera modülü için şimdilik herhangi bir çalışan prototip hazırlanmadığı, gelen bilgiler doğru çıkarsa da 2016 yılının sonunda 52 megapiksel çözünürlük ile hazır olacağı söyleniyor. Dünyanın en büyük elektronik üreticileriden Foxconn ile lisans ve yatırım anlaşması imzalayan Light, bu nedenle de tüketici pazarına giriş için büyük bir potansiyel vaat ediyor.

http://www.technologyreview.com/news/536816/a-way-to-get-much-higher-resolution-selfies/