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Akıllı telefonlar için 52 megapiksel çözünürlük seviyesi geliyor

4 yıl
5,2b
1
32
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar için 52 megapiksel çözünürlük seviyesi geliyor
 
Günümüzde fotoğraf kaliteleri ve çözünürlük seviyeleri ciddi seviyede artan akıllı telefonlar, Silikon Vadisi merkezli "Light" isimli şirketin koyduğu hedef doğrultusunda 52 megapiksel seviyesinde de çıkış yapmaya hazırlanıyor.
Bu yüksek megapiksel seviyesini tek bir sensör ile lens kullanmak yerine yukarıda yer alan görselden de görüldüğü üzere birden fazla lens ve sensör birimiyle sağlamayı hedefleyen Light, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin verdiği bilgilere göre ilk olarak akıllı telefonlara girmeyi planlıyor ve bu teknolojisiyle akıllı telefonlara yüksek fotoğraf kalitesi ile büyük zoom lens imkanlarının sığdırılabileceği inanıyor.
Akıllı telefonlar için 52 megapiksel çözünürlük seviyesi geliyor
 
Light Kamera modülünün detay kesiti
Şimdilik halen geliştirme aşamasında olan sistem, yine MIT'nin verilerine göre birden fazla sensör ve lens ile çekilen fotoğrafları yazılımsal olarak bir araya getiriyor. Önemli olarak 52 megapiksel seviyesini başlangıç olarak alan ve bu değeri ileriye taşıyabileceği söylenen Light, aynı zamanda ışık alanı kamera altyapısı gibi (Ltyro gibi) çekim sonrası odak noktası değiştirme imkanını da kullanıcılarına sunabilecek.
Light kamera modülü için şimdilik herhangi bir çalışan prototip hazırlanmadığı, gelen bilgiler doğru çıkarsa da 2016 yılının sonunda 52 megapiksel çözünürlük ile hazır olacağı söyleniyor. Dünyanın en büyük elektronik üreticileriden Foxconn ile lisans ve yatırım anlaşması imzalayan Light, bu nedenle de tüketici pazarına giriş için büyük bir potansiyel vaat ediyor.

http://www.technologyreview.com/news/536816/a-way-to-get-much-higher-resolution-selfies/ Yorum Yaz
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WhiteLotus 4 yıl en beğenilen
Foto çekinirken hangisine bakacaz bunların ??
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Uçan Gergedan 4 yıl
Elf gözlerim 52 megapikseli bekliyordu iyi oldu
1 Yanıt Yanıtla +11
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stradivardi 4 yıl
Dünyanın en iyi teknik fakulteleri arasında her daim ilk 3 te yer alan hatta çalışanları veya mezunları birçok teknolojiye yon veren bir üniversitenin kafası çalışmıyor ama bizim donanım haber her zamanki gibi çok biliyor Bi prototip çıktığında ilk çıktığı şekliyle kalmaz zaten
Dünyanın en iyi teknik fakulteleri arasında her daim ilk 3 te yer alan hatta çalışanları veya mezunları birçok teknolojiye yon veren bir üniversitenin kafası ça...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 4 yıl
Boş işler bunlar. İsterse 100 Mp yapsınlar bir Canon 5DSR olamaz. Hiçbir zaman bir cep telefonu bir SLR kadar iyi çekemez. Merak edenler gerçek 50 Mp nasıl olurmuş araştırsın.
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mehmet4006 4 yıl
Arka ekran çatlama sorunu
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beter.böcek 4 yıl
Sensör ve mercek
kalitesi iyi olmadiktan sonra isterse 5000 mpx olsun onemi yok.
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Götterfunken 4 yıl
sağolun valla selfie'lerimi apartmanın cephesine atacaktım 50mp olmasa n'apardım..
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Götterfunken 4 yıl
sağolun valla selfie'lerimi apartmanın cephesine atacaktım 50mp olmasa n'apardım..
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doctor_bey 4 yıl
Bu cihazla video çekmekte büyük bir zevk olurdu herhalde, tüm sensörler çalışacaksa video sırasında muazzam olur
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bigbooss 4 yıl
kibrit çöpü kadar lense sahip makinenide 52 mgpiksel olsa ne yazar.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
İyi de bunları nasıl depolayacağız. 10mb civarı bir boyutu olur fotoğrafın. Enteresan doğrusu. apple gibi halletseler şu işi.
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Morphinz 4 yıl
Her kareyi birbiriyle eşleştirip daha yoğun ppi kullanımı çok fazla işlem gücü gerektirir. Sadece lensler değil, bellek, ram, cpu, gpu kullanımı söz konusu olduğunda ve fiyatını düşünürsek bence boşa uğraş. Tabi mit'de hiç birşey son kullanıcı için tasarlanma orası ayrı..
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MK* 4 yıl
nokia için zor olmaması gereken bir yenilik olurdu bu.
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stradivardi 4 yıl
Dünyanın en iyi teknik fakulteleri arasında her daim ilk 3 te yer alan hatta çalışanları veya mezunları birçok teknolojiye yon veren bir üniversitenin kafası çalışmıyor ama bizim donanım haber her zamanki gibi çok biliyor Bi prototip çıktığında ilk çıktığı şekliyle kalmaz zaten
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Umutcan 4 yıl
Bence mantıklı olmuş toplamda alacağı ışık daha fazla olacağından tek sensöre 52mp sıkıştırmaktan daha iyi. Ayrıca tek sensöre yüklenilmediğinden sensör ısınmaları da azaltılmış olur.
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Captain_Ivy 4 yıl
Böyle bi telefon her foto çekişinde %1 şarj götürür herhalde
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