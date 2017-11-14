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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlara yüz tanımadan sonra "ter tanıma" özelliği geliyor

Albany Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, vücut terini kullanan yeni bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi geliştirdi. Ter profili cihaz içinde saklanacak ve kimlik doğrulama için kullanılabilecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bilim insanları, vücut terini kullanan yeni bir biyometrik tabanlı kimlik doğrulama yönteminin, akıllı telefon ve diğer giyilebilir cihazların kilidinin açılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. ABD Albany Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından önerilen yeni yöntem, cihaz sahibine özgü bir amino asit profili oluşturmak için cilt sekresyonlarının (veya terin) analiz edilmesini temel alıyor.
Ayrıca Bkz. "YouTube, iOS uygulamasının aşırı pil tükettiğini kabul etti"
Araştırmacılar, profilin cihaz içinde saklanacağını ve her kilit açma girişiminde kimlik doğrulama amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Albany Üniversitesi'nden yardımcı doçent Jan Halamek "Elektronik cihazlar için kimlik doğrulama işlemini tamamen değiştirebilecek yeni bir güvenlik formu geliştiriyoruz. Tanımlayıcı olarak ter kullanmak, potansiyel saldırganlar tarafından kolayca taklit edilememesi anlamına geliyor. Yani tam korumaya yakın" dedi.

Laboratuar testleri başarılı bir sonraki adım uygulama

Cilt sekresyonları, her biri kimlik doğrulama analizi için hedeflenebilecek birçok küçük molekül veya metabolit içeriyor. Bu teknolojiyle donatılacak cihazlarda, profil oluşturmak için ter seviyelerini günün çeşitli zamanlarında sürekli olarak ölçecek bir "izleme dönemi" olacak. Bu yaklaşım mevcut kimlik doğrulama yöntemlerini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda parmaklarını hareket ettirip cihazı açamayacak durumda olan engelli kişilere de yardımcı olabilecek.
Halamek "Parola ve PIN kolayca görülebilir, ayrıca internette cihazları açabilecek şekilde bir parmak izi kalıbının nasıl oluşturulacağını anlatan çok sayıda video var. Bununla birlikte yüz tanıma yöntemi de sıklıkla doğru çalışmayabiliyor" dedi. Profesör analizi laboratuarda başarıyla test ettiklerini, bir sonraki adımın ise bu yöntemi uygulamaya yardımcı olabilecek mühendislerle işbirliği yapmak olduğunu belirtti. Kendisi konsepti önümüzdeki 5-10 yıl içinde gerçek dünyada görebileceğimize inanıyor.

http://mashable.com/2017/11/13/biometric-smartphone-security-sweat/#LtdmUCD7Oiqs Yorum Yaz
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Chuckly 1 yıl en beğenilen
Allah aşkına kim bu insanlara "BİR TELEFONUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ KİLİDİ NASIL AÇTIĞINDIR" dedi acaba?
Kilit açma yöntemleriyle uğraşacağınıza pil geliştirmesiyle uğraşın.
Allah aşkına kim bu insanlara "BİR TELEFONUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ KİLİDİ NASIL AÇTIĞINDIR" dedi acaba?Kilit açma yöntemleriyle uğraşacağınıza pil geliştirme...
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MetalWave 1 yıl
bizim millet için risk bu, diğer odadan bile açılır o telefon
1 Yanıt Yanıtla +11
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faniseyler 1 yıl
Iyk ikinci el biter biter
Adam teri ile milyon defa aç kapa yapacak telefonu sonra ilan verecek.
2 yıllık cihaz terimle salya sümüğümle çok az kullandım.
Iyk ikinci el biter biterAdam teri ile milyon defa aç kapa yapacak telefonu sonra ilan verecek.2 yıllık cihaz terimle salya sümüğümle çok az kullandım...
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DH Misafiri 1 yıl
Telefonlar çok pahalı. Alırken kıçımız terliyor. En çok kıçımız hakettiği için terleyen yere dokundurarak açarız artık
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Extreme Victory 1 yıl
Herkes konuyla alakalı konuşmuş, fikrini söylemiş adamın yazdığına bak

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonra adama “ağır Trolsün” deyince birsürü alakasız, yalan dolan lafla aklınca üste çıkmaya çalışır. “Teen age Trol”
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kadirirdem 1 yıl
Bunun iyice suyu çıktı.
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karahuso 1 yıl
bir sonraki adımda "yellenme tanıma" özelli gelecekmiş.
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drejtc 1 yıl
Yakında sıçmalı işemeli yaparlar.
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huso60 1 yıl
Ulan yaptığınız parmak izi okuyucusu parmağım terliyken okumuyor sizin neyinize ter tanıyan kilit açma sistemi falan ? Açıyoruz işte bi şekilde sanki herşey tam da kilit sistemi yarım. İşletim sistemleri rezalet gitgide daha kötü hal alıyor bataryaları nasıl daha verimli kullanırız falan bunlara kafa yoracaklarına cihazı neremizle açsak diye düşünüyor adamlar
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10ff 1 yıl
İdrar tahlilide var mi?
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Overkahan 1 yıl
Çok üst düzey bir pozisyonda olursun bu tür şeyleri anlarım ama sıradan kullanıcı için gereksizin gereksizi şeyler.Bir arkadaşın dediği gibi pil geliştirin siz.
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Kabiz Civciv 1 yıl
Bu tür haberler bana hep Black Mirror 'ı hatırlatıyor
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murdocklawless 1 yıl
telefon kilidini açmak için sağa sola koşturup terlemek mi lazım şimdi?
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