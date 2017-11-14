Akıllı telefonlara yüz tanımadan sonra "ter tanıma" özelliği geliyor

Bilim insanları, vücut terini kullanan yeni bir biyometrik tabanlı kimlik doğrulama yönteminin, akıllı telefon ve diğer giyilebilir cihazların kilidinin açılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. ABD Albany Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından önerilen yeni yöntem, cihaz sahibine özgü bir amino asit profili oluşturmak için cilt sekresyonlarının (veya terin) analiz edilmesini temel alıyor.

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Araştırmacılar, profilin cihaz içinde saklanacağını ve her kilit açma girişiminde kimlik doğrulama amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Albany Üniversitesi'nden yardımcı doçent Jan Halamek "Elektronik cihazlar için kimlik doğrulama işlemini tamamen değiştirebilecek yeni bir güvenlik formu geliştiriyoruz. Tanımlayıcı olarak ter kullanmak, potansiyel saldırganlar tarafından kolayca taklit edilememesi anlamına geliyor. Yani tam korumaya yakın" dedi.

Laboratuar testleri başarılı bir sonraki adım uygulama

Cilt sekresyonları, her biri kimlik doğrulama analizi için hedeflenebilecek birçok küçük molekül veya metabolit içeriyor. Bu teknolojiyle donatılacak cihazlarda, profil oluşturmak için ter seviyelerini günün çeşitli zamanlarında sürekli olarak ölçecek bir "izleme dönemi" olacak. Bu yaklaşım mevcut kimlik doğrulama yöntemlerini iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda parmaklarını hareket ettirip cihazı açamayacak durumda olan engelli kişilere de yardımcı olabilecek.

Halamek "Parola ve PIN kolayca görülebilir, ayrıca internette cihazları açabilecek şekilde bir parmak izi kalıbının nasıl oluşturulacağını anlatan çok sayıda video var. Bununla birlikte yüz tanıma yöntemi de sıklıkla doğru çalışmayabiliyor" dedi. Profesör analizi laboratuarda başarıyla test ettiklerini, bir sonraki adımın ise bu yöntemi uygulamaya yardımcı olabilecek mühendislerle işbirliği yapmak olduğunu belirtti. Kendisi konsepti önümüzdeki 5-10 yıl içinde gerçek dünyada görebileceğimize inanıyor.

http://mashable.com/2017/11/13/biometric-smartphone-security-sweat/#LtdmUCD7Oiqs