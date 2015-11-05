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Akıllı telefonlarda bağımsız grafik belleği dönemi başlıyor

Akıllı telefonlar giderek daha fazla güçleniyor ve performansını artırıyor. Üreticilerin daha iyi performans için masaüstü sistemlerde bulunan çeşitli çözümleri bu tarafa da aktardıklarını görüyoruz.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda bağımsız grafik belleği dönemi başlıyor

Mobil cihazlar için geliştirilen grafik birimleri yıllar boyunca büyük mesafeler kat etti ve artık kaliteli görsellere sahip oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Bununla birlikte sıkça vadedilen konsol kalitesinde grafikler halen uzağımızda olsa da gelecek için önemli yenilikler yolda olabilir. 

İlk 2K ekranlı akıllı telefon, en ince akıllı telefon gibi önemli başarılara imza atan Vivo'nun X6 adındaki yeni amiral gemi modeli ile birlikte pazarda yeni bir dönemin kapısını açabileceği konuşuluyor. Vivo tarihte ilk kez grafik birimi için 1GB boyutunda atanmış bir bellek ayıracak.

Günümüzde mobil grafik birimleri masaüstü sistemlerden hatırlayacağımız gibi GDDR5 şeklinde ayrılmış belleklere sahip değil. Genelde mobil cihazın RAM belleğinde sistemin kullanması için ayrılan bölümü grafik birimi de tampon şeklinde kullanıyor. Tabii bu bölüm genelde 300-400MB olduğu için grafik biriminin payına küçük bir tampon alanı düşüyor. 

Vivo X6 modelindeki 1GB atanmış grafik belleği sayesinde grafik biriminin daha fazla hareket alanı bulacağı ve daha yüksek performans göstereceği  düşünülüyor ancak bu durumda atanmış belleğin sistemi daha fazla yorması, daha fazla enerji tüketimine sebep olması yüksek ihtimal. 

Vivo X6 modelinde 10 çekirdekli Helio X20 yongasetinin kullanılması bekleniyor. 4 adet Cortex-53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini orta seviye yüklerde sırasıyla çalıştıran yongaseti yoğun işlemlerde ise çift Cortex-A72 çekirdeğini devreye sokuyor. Atanmış bellek ise yongasetindeki Mali-T880 grafik birimi için ayrılacak. 

ARM'ın verdiği bilgilere göre Mali-T880 grafik birimi sanal bellek teknolojisi kullanıyor yani yukarıda bahsettiğimiz RAM alanından tamponlama konusu burada geçerli. Peki Mali-T880 nasıl atanmış belleğe sahip olacak bunun hakkında çok fazla detay mevcut değil. Tahminlerimize göre cihazdaki 4GB DDR4 RAM belleğin 1GB'ının sadece grafik birimi için ayrılacağı yönünde. Yani aslında eski gelenek devam etmiş olacak. Tabii Vivo 1GB'lık ayrı bir yonga kullanarak bir sürpriz de yapabilir. 

Vivo X6 modelinde bunun haricinde 6 inçlik ekran, 4000mAh gücünde batarya, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklerin yer alacağı belirtiliyor. Model 11 Kasım tarihinde resmiyet kazanacak. 

http://www.phonearena.com/news/Vivo-teases-the-X6-a-monster-phablet-with-dedicated-graphics-RAM_id75441 Yorum Yaz
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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
HEMEN nvidia başlar gtx mobile diye :)
1 Yanıt Yanıtla +11
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mbald 4 yıl
Başlığa bak içeriğe bak,ortada heyecan yapıcak hiçbir yenilik olmamadığının haberde söylenmesine rağmen daha fazla okunma olması için güzel bir çaba sarfedilmiş.
Haberin başı ile sonu arasında söylenen şeyler bile farklı."Yani aslında eski gelenek devam etmiş olacak."tan sonrası ile öncesinin alakası yok.
Başlığa bak içeriğe bak,ortada heyecan yapıcak hiçbir yenilik olmamadığının haberde söylenmesine rağmen daha fazla okunma olması için güzel bir çaba sarfedilmiş...
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kadirirdem 4 yıl
Başlıkla içeriğin pek alakasi yok...
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CaRviLLE 4 yıl
mbald
Başlığa bak içeriğe bak,ortada heyecan yapıcak hiçbir yenilik olmamadığının haberde söylenmesine rağmen daha fazla okunma olması için güzel bir çaba sarfedilmiş.Haberin başı ile sonu arasında söylenen şeyler bile farklı.Yani aslında eski gelenek devam etmiş olacak.tan sonrası ile öncesinin alakası yok.

Aynen katılıyorum zaten bi kaç satır okuduktan sonra bitirmeden yorumlara geçtim haberi yapana bakıyoruz ekrem71 ve hiç şaşırmadan bu sayfayı kapatıyoruz yaşı mı ufak bu çocuğun yazdıktan sonra bi okuyup kontrol mü etmiyo neden böyle anlayamadım
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BekirTemel 4 yıl
Grafikler de gelişecek mi peki bu doğrultuda?
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Muhammet0689 4 yıl
Sadece grafik için 1gb ayrılması kulağa çok iyi geliyor ve eğer bunun devamı Samsung-Qualcomm vb işlemci üretimi yapan firmalar tarafından incelenip değerlendirilirse ciddi performans sonuçları alınır diye düşünüyorum, sonuç olarak 14nm mimarisi ile bu proje ele alınırsa da ısınma ve güç tüketimini de aradan çıkarabilirler.
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meego 4 yıl
Evet Nvidia nerde göremedim. :)
Begenmişmi haberi?
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deoksiriboz1000 4 yıl
Oh oh daha rahat candy crush oynayacağız desenize. Şimdi gelir gta 5 i açar mıcılar
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Patren 4 yıl
nvidia bu haberi begendi
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gun 4 yıl
Oyun performansının en iyi olduğu Apple daha yapmadıysa pek gerek yok gibi. Anca ilerde yapabilir ama grafik belleğinin amacı normal bellekten çok daha hızlı olması oda cep telefonlarında zaten hep en hızlı modeller var yani çok hız farkı yaratmaz.
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cok yakinda 4 yıl gun
gun
Oyun performansının en iyi olduğu Apple daha yapmadıysa pek gerek yok gibi. Anca ilerde yapabilir ama grafik belleğinin amacı normal bellekten çok daha hızlı olması oda cep telefonlarında zaten hep en hızlı modeller var yani çok hız farkı yaratmaz.

Bence bunun amaci telefonlari bilgisayara gibi kullanmaya basladigimizda lazim olacak.
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mbald 4 yıl
Başlığa bak içeriğe bak,ortada heyecan yapıcak hiçbir yenilik olmamadığının haberde söylenmesine rağmen daha fazla okunma olması için güzel bir çaba sarfedilmiş.
Haberin başı ile sonu arasında söylenen şeyler bile farklı."Yani aslında eski gelenek devam etmiş olacak."tan sonrası ile öncesinin alakası yok.
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huseyincarnege 4 yıl en beğenilen
HEMEN nvidia başlar gtx mobile diye :)
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MrHS 4 yıl
İşlemci sd 820
Ram 6gb
Ekran 1080p ve oyunlarda 4k olabilen zımbırtı
Boyut 5.7 inc
Kamera 16-8
Batarya 2000 Mah ve priz sabitlemeli wireless şarj aleti,3metreye kadar şarj tutar

Sıvı soğutma sistemli pencereli aliminyum polikarbonat karışım kasa,
Recep in dı haus cingılı eşliğinde tanıtım videosuyla vivo ascent mi 5.5xs.
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