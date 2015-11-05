Akıllı telefonlarda bağımsız grafik belleği dönemi başlıyor

Mobil cihazlar için geliştirilen grafik birimleri yıllar boyunca büyük mesafeler kat etti ve artık kaliteli görsellere sahip oyunları rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Bununla birlikte sıkça vadedilen konsol kalitesinde grafikler halen uzağımızda olsa da gelecek için önemli yenilikler yolda olabilir.





İlk 2K ekranlı akıllı telefon, en ince akıllı telefon gibi önemli başarılara imza atan Vivo'nun X6 adındaki yeni amiral gemi modeli ile birlikte pazarda yeni bir dönemin kapısını açabileceği konuşuluyor. Vivo tarihte ilk kez grafik birimi için 1GB boyutunda atanmış bir bellek ayıracak.





Günümüzde mobil grafik birimleri masaüstü sistemlerden hatırlayacağımız gibi GDDR5 şeklinde ayrılmış belleklere sahip değil. Genelde mobil cihazın RAM belleğinde sistemin kullanması için ayrılan bölümü grafik birimi de tampon şeklinde kullanıyor. Tabii bu bölüm genelde 300-400MB olduğu için grafik biriminin payına küçük bir tampon alanı düşüyor.





Vivo X6 modelindeki 1GB atanmış grafik belleği sayesinde grafik biriminin daha fazla hareket alanı bulacağı ve daha yüksek performans göstereceği düşünülüyor ancak bu durumda atanmış belleğin sistemi daha fazla yorması, daha fazla enerji tüketimine sebep olması yüksek ihtimal.





Vivo X6 modelinde 10 çekirdekli Helio X20 yongasetinin kullanılması bekleniyor. 4 adet Cortex-53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini orta seviye yüklerde sırasıyla çalıştıran yongaseti yoğun işlemlerde ise çift Cortex-A72 çekirdeğini devreye sokuyor. Atanmış bellek ise yongasetindeki Mali-T880 grafik birimi için ayrılacak.





ARM'ın verdiği bilgilere göre Mali-T880 grafik birimi sanal bellek teknolojisi kullanıyor yani yukarıda bahsettiğimiz RAM alanından tamponlama konusu burada geçerli. Peki Mali-T880 nasıl atanmış belleğe sahip olacak bunun hakkında çok fazla detay mevcut değil. Tahminlerimize göre cihazdaki 4GB DDR4 RAM belleğin 1GB'ının sadece grafik birimi için ayrılacağı yönünde. Yani aslında eski gelenek devam etmiş olacak. Tabii Vivo 1GB'lık ayrı bir yonga kullanarak bir sürpriz de yapabilir.





Vivo X6 modelinde bunun haricinde 6 inçlik ekran, 4000mAh gücünde batarya, 21MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.1 işletim sistemi gibi özelliklerin yer alacağı belirtiliyor. Model 11 Kasım tarihinde resmiyet kazanacak.

http://www.phonearena.com/news/Vivo-teases-the-X6-a-monster-phablet-with-dedicated-graphics-RAM_id75441