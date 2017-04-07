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Akıllı telefonlarda ciddi bir WiFi açığı bulundu

Gündelik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelen akıllı telefonlar aslında sandığımızdan çok daha fazla güvenlik açığını bünyesinde barındırıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda ciddi bir WiFi açığı bulundu

Gün geçmiyor ki mobil işletim sistemlerinde yeni bir açık haberi ile karşılaşmayalım. Tizen OS platformundaki onlarca açık haberinin ardından Android ve iOS platformlarında da riskli bir açığın haberi geldi.

Pek çok cihazı kapsıyor

Google’ın Project Zero projesinde de çalışan güvenlik uzmanı Gal Beniamini, Android ve iOS telefonların WiFi yongalarında ciddi bir açığın yer aldığını açıkladı. Özellikle paylaşılan WiFi ağlarında kullanıcının herhangi bir etkileşimine gerek kalmadan cihaz sistemi ele geçirilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "DJI Spark sızdırıldı"

Beniamini, WiFi yongalarında yer alan bu açığın yanında bazı sistem açıklarını da bir araya getirerek bir cihazı tamamen ele geçirmeyi başarmış. Bahse konu açık iPhone 4s sonrasındaki tüm telefonları, pek çok Nexus ve Samsung Galaxy telefonlarını etkiliyor.

İyi haber ise henüz bu açık kötü niyetli kişiler tarafından keşfedilmedi ve teknoloji devlerine konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Apple’ın iOS 10.3.1 güncellemesi ile bu açığı yamadığı ifade ediliyor. Google ise belirli cihazlara güncelleme vermeye başladı. İlerleyen günlerde daha fazla cihaz güvenlik güncellemesini alacak. 

 

http://bgr.com/2017/04/06/ios-and-android-security-wi-fi-exploit-hack/ Yorum Yaz
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Colouse 2 yıl en beğenilen
İşin kötü tarafı ise S4, G2, Z2 gibi cihazların bu güncellemeyi almayacak olmaları. Zamanında 2000 TL, belki daha fazla verip aldığınız telefona belli bir süre destek verip kesiliyor. Firmalar çok açgözlü...
İşin kötü tarafı ise S4, G2, Z2 gibi cihazların bu güncellemeyi almayacak olmaları. Zamanında 2000 TL, belki daha fazla verip aldığınız telefona belli bir süre ...
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fthyrr1976fy 2 yıl
ne iş hep bi dünya para ver hemde ajan gibi çalışın başka yere çok kötü
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merveyanar 2 yıl
bi yerden soğuk geliyor diiyordum meğer telefonda açık varmış kapatın örtün şu açıkları ceryan yapıyo :) şaka bi yana keşfedilmeden farkedilmesi iyi bi haber
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axaxa 2 yıl
Ben güncelledim.
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takip1 2 yıl
Amerikadan cikan tüm işlemciler yasa gereyi açık bulunmak zorunda.
maalesef iphone ve nvidia chipsetleri amerikan malı.
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GenkaNuank 2 yıl takip1
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Colouse 2 yıl en beğenilen
İşin kötü tarafı ise S4, G2, Z2 gibi cihazların bu güncellemeyi almayacak olmaları. Zamanında 2000 TL, belki daha fazla verip aldığınız telefona belli bir süre destek verip kesiliyor. Firmalar çok açgözlü...
1 Yanıt Yanıtla +25
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sniper23 2 yıl Colouse
Colouse

İşin kötü tarafı ise S4, G2, Z2 gibi cihazların bu güncellemeyi almayacak olmaları. Zamanında 2000 TL, belki daha fazla verip aldığınız telefona belli bir süre destek verip kesiliyor. Firmalar çok açgözlü...

İnsanların sağılması lazım ...
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