Akıllı telefonlarda ciddi bir WiFi açığı bulundu

Gün geçmiyor ki mobil işletim sistemlerinde yeni bir açık haberi ile karşılaşmayalım. Tizen OS platformundaki onlarca açık haberinin ardından Android ve iOS platformlarında da riskli bir açığın haberi geldi.

Pek çok cihazı kapsıyor

Google’ın Project Zero projesinde de çalışan güvenlik uzmanı Gal Beniamini, Android ve iOS telefonların WiFi yongalarında ciddi bir açığın yer aldığını açıkladı. Özellikle paylaşılan WiFi ağlarında kullanıcının herhangi bir etkileşimine gerek kalmadan cihaz sistemi ele geçirilebiliyor.

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Beniamini, WiFi yongalarında yer alan bu açığın yanında bazı sistem açıklarını da bir araya getirerek bir cihazı tamamen ele geçirmeyi başarmış. Bahse konu açık iPhone 4s sonrasındaki tüm telefonları, pek çok Nexus ve Samsung Galaxy telefonlarını etkiliyor.

İyi haber ise henüz bu açık kötü niyetli kişiler tarafından keşfedilmedi ve teknoloji devlerine konu ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Apple’ın iOS 10.3.1 güncellemesi ile bu açığı yamadığı ifade ediliyor. Google ise belirli cihazlara güncelleme vermeye başladı. İlerleyen günlerde daha fazla cihaz güvenlik güncellemesini alacak.