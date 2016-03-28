"Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor"

İlk yıllarında VGA olarak tabir edilen kameralarla donatılmış ve çektiği fotoğraflar zar zor seçilen akıllı telefonlar, aradan geçen süre de şaşırtıcı bir gelişme gösterdi. Kimse, bas-çek tarzında kompakt makinalar varken, kullanıcıların akıllı telefonlar ile yetineceğini tahmin edemiyordu ancak oldu.
Yüksek çözünürlükler, karanlık ortamlarda en iyi performans, 4K video kaydı gibi etkenler; kullanıcıların akıllı telefonlarına sıkı sıkıya sarılmasına neden oldu. Ayrıca hızlı paylaşım imkanı da buna katkı sağladı. Bunun sonucunda da, dijital kamera sektörü olumsuz etkilenmeye başladı.
Yapılan gözlemlere göre, bahar aylarında piyasaya çıkacak olan dijital kamera sayısı, geçen yıla göre yüzde 30 azaldı. Nikon ve Canon geçen yıla göre modellerin sayısını üçer tane azaltırken, Sony ile Samsung ise henüz bahar dönemi için yeni bir model tanıtmış değil.Ayrıca Bkz. "Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu"
Akıllı telefonların kameralarından farklılaşmak amacıyla, üreticiler daha çok üst seviyeye yöneliyor ve dikkat çekici özellikler sunuyor. Örneğin Nikon, DSLR kameralarında kullandığı Nikkor lensleri bas-çek kameralarına da getirdi. Ayrıca, 1 inçlik büyük CMOS sensörlere yer vermeye başladı.
Üst seviyeye yönelim, elbette fiyatları da yükseltiyor. Geçen yıl 500$ üzerinde fiyata sahip bas-çek kameraların oranı yüzde 6 civarındaydı. Bu yıl ise oran yüzde 34.6’ya fırlamış durumda. Nikon’un yukarıda saydığımız dijital kameraları, 630$-950$ arasında değişiyor. Dijital kamera pazarında stratejinin değişmesi, bas-çek kameraların yavaş yavaş DSLR kamera özelliklerine sahip olmaya başlamasına da neden oluyor.
http://www.digitimes.com/news/a20160318PD203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o yüzden mi 5 - 10 bin tl lik kamera dolu piyasa üst seviye değil alınabilir bir fiyata indirmeleri gerek örnek canon eos m 1000 tl civarında eos m2 japonya pazarında sadece o da piyasaya çıksa 1200 tl civarında olrdu canon eos m3 çıktı global anlamda ülkeme 2200 tl giriş yaptı.
şimdi soruyorum eos m4 5 10 neyse çıksa fiyatı 3500 4000 tl bulur peki bunu kim alacak yada sony a6000 şuan 1700 tl 16-50mm lenslen full framelisi çıkmıştı 3000-4000 tl civarında bundan sonra çıkarsalar 6000 tl lik bir makina çıkar peki kim alacak bunu da
fiyatları düşürsünler yeni model çıkaracağına bakın pazar bir anda nasıl canlanıyor...
her fotoğrafla ilglenenler için öncelikli önemli olan fotoğraf kalitesi bunu hangi makına fiytat performans olarak veriyor. Lensin etkiside yadırganamaz tabi burada