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Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor

Akıllı telefon kameralarının gelişmiş özellikler sunması, tüketicilerin alt seviye bas-çek dijital kameralarından uzaklaşmasına neden oluyor. Üreticiler ise, üst seviyeye yönelmiş durumda.
3 yıl
2b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk yıllarında VGA olarak tabir edilen kameralarla donatılmış ve çektiği fotoğraflar zar zor seçilen akıllı telefonlar, aradan geçen süre de şaşırtıcı bir gelişme gösterdi. Kimse, bas-çek tarzında kompakt makinalar varken, kullanıcıların akıllı telefonlar ile yetineceğini tahmin edemiyordu ancak oldu.

Yüksek çözünürlükler, karanlık ortamlarda en iyi performans, 4K video kaydı gibi etkenler; kullanıcıların akıllı telefonlarına sıkı sıkıya sarılmasına neden oldu. Ayrıca hızlı paylaşım imkanı da buna katkı sağladı. Bunun sonucunda da, dijital kamera sektörü olumsuz etkilenmeye başladı.

Yapılan gözlemlere göre, bahar aylarında piyasaya çıkacak olan dijital kamera sayısı, geçen yıla göre yüzde 30 azaldı. Nikon ve Canon geçen yıla göre modellerin sayısını üçer tane azaltırken, Sony ile Samsung ise henüz bahar dönemi için yeni bir model tanıtmış değil.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, ikinci nesil akıllı güvenlik kamerasını duyurdu"

Akıllı telefonların kameralarından farklılaşmak amacıyla, üreticiler daha çok üst seviyeye yöneliyor ve dikkat çekici özellikler sunuyor. Örneğin Nikon, DSLR kameralarında kullandığı Nikkor lensleri bas-çek  kameralarına da getirdi. Ayrıca, 1 inçlik büyük CMOS sensörlere yer vermeye başladı.

Üst seviyeye yönelim, elbette fiyatları da yükseltiyor. Geçen yıl 500$ üzerinde fiyata sahip bas-çek kameraların oranı yüzde 6 civarındaydı. Bu yıl ise oran yüzde 34.6’ya fırlamış durumda. Nikon’un yukarıda saydığımız dijital kameraları, 630$-950$ arasında değişiyor. Dijital kamera pazarında stratejinin değişmesi, bas-çek kameraların yavaş yavaş DSLR kamera özelliklerine sahip olmaya başlamasına da neden oluyor. 

 

http://www.digitimes.com/news/a20160318PD203.html Yorum Yaz
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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
"Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor"
o yüzden mi 5 - 10 bin tl lik kamera dolu piyasa üst seviye değil alınabilir bir fiyata indirmeleri gerek örnek canon eos m 1000 tl civarında eos m2 japonya pazarında sadece o da piyasaya çıksa 1200 tl civarında olrdu canon eos m3 çıktı global anlamda ülkeme 2200 tl giriş yaptı.
şimdi soruyorum eos m4 5 10 neyse çıksa fiyatı 3500 4000 tl bulur peki bunu kim alacak yada sony a6000 şuan 1700 tl 16-50mm lenslen full framelisi çıkmıştı 3000-4000 tl civarında bundan sonra çıkarsalar 6000 tl lik bir makina çıkar peki kim alacak bunu da
fiyatları düşürsünler yeni model çıkaracağına bakın pazar bir anda nasıl canlanıyor...
"Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor"o yüzden mi 5 - 10 bin tl lik kamera dolu piyasa üst seviye değil alınabilir bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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aspirin_00 3 yıl
donanımhaberin de bu fotoğraf makina teknolojisine endexlenmesi gerek artık hangi kamera iyi hangiis kötü + lar - ler alınabilirlik gibi ciddi testler yapmaları gerek.
her fotoğrafla ilglenenler için öncelikli önemli olan fotoğraf kalitesi bunu hangi makına fiytat performans olarak veriyor. Lensin etkiside yadırganamaz tabi burada
donanımhaberin de bu fotoğraf makina teknolojisine endexlenmesi gerek artık hangi kamera iyi hangiis kötü + lar - ler alınabilirlik gibi ciddi testler yapmaları...
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CoreXXX 3 yıl
evdeki 2 tane kamera çekmecede çürüyor. çünkü lumia 930 süper foto çekiyor . +ları her zaman yanımda ve compact istediğim an yayınlayabiliyorum.. sabit telefon gibi dijital kameraların geleceği yok gibi. sadece profosyoneller kalır bence
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kadirirdem 3 yıl
Bence de haklilar telefonlar artık çok iyi çekiyor..
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Fenomenon 3 yıl
Ben de yakın zamanda (muhtemelen) 2. el bir aynasız almayı düşünüyorum. 600 liralık telefonla da instagram'lık fotoğraf çekebiliyorsunuz ama hiçbir cep telefonu slr'nin yerini tutmaz bana göre.
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aspirin_00 3 yıl
donanımhaberin de bu fotoğraf makina teknolojisine endexlenmesi gerek artık hangi kamera iyi hangiis kötü + lar - ler alınabilirlik gibi ciddi testler yapmaları gerek.
her fotoğrafla ilglenenler için öncelikli önemli olan fotoğraf kalitesi bunu hangi makına fiytat performans olarak veriyor. Lensin etkiside yadırganamaz tabi burada
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aspirin_00 3 yıl en beğenilen
"Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor"
o yüzden mi 5 - 10 bin tl lik kamera dolu piyasa üst seviye değil alınabilir bir fiyata indirmeleri gerek örnek canon eos m 1000 tl civarında eos m2 japonya pazarında sadece o da piyasaya çıksa 1200 tl civarında olrdu canon eos m3 çıktı global anlamda ülkeme 2200 tl giriş yaptı.
şimdi soruyorum eos m4 5 10 neyse çıksa fiyatı 3500 4000 tl bulur peki bunu kim alacak yada sony a6000 şuan 1700 tl 16-50mm lenslen full framelisi çıkmıştı 3000-4000 tl civarında bundan sonra çıkarsalar 6000 tl lik bir makina çıkar peki kim alacak bunu da
fiyatları düşürsünler yeni model çıkaracağına bakın pazar bir anda nasıl canlanıyor...
1 Yanıt Yanıtla +9
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Hasan07-36 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
"Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor"
o yüzden mi 5 - 10 bin tl lik kamera dolu piyasa üst seviye değil alınabilir bir fiyata indirmeleri gerek örnek canon eos m 1000 tl civarında eos m2 japonya pazarında sadece o da piyasaya çıksa 1200 tl civarında olrdu canon eos m3 çıktı global anlamda ülkeme 2200 tl giriş yaptı.
şimdi soruyorum eos m4 5 10 neyse çıksa fiyatı 3500 4000 tl bulur peki bunu kim alacak yada sony a6000 şuan 1700 tl 16-50mm lenslen full framelisi çıkmıştı 3000-4000 tl civarında bundan sonra çıkarsalar 6000 tl lik bir makina çıkar peki kim alacak bunu da
fiyatları düşürsünler yeni model çıkaracağına bakın pazar bir anda nasıl canlanıyor...

Aynen hocam. Özellikle Canon EOS M serisinde fiyat artışı muazzam oldu. Ben aynasız makine düşünüyordum ama almayı düşündüğüm EOS M de piyasadan kalktı. M3 de aşırı pahalı ki zaten M'i ucuz diye almak istemiştim.
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