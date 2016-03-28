"Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor"

İlk yıllarında VGA olarak tabir edilen kameralarla donatılmış ve çektiği fotoğraflar zar zor seçilen akıllı telefonlar, aradan geçen süre de şaşırtıcı bir gelişme gösterdi. Kimse, bas-çek tarzında kompakt makinalar varken, kullanıcıların akıllı telefonlar ile yetineceğini tahmin edemiyordu ancak oldu.

Yüksek çözünürlükler, karanlık ortamlarda en iyi performans, 4K video kaydı gibi etkenler; kullanıcıların akıllı telefonlarına sıkı sıkıya sarılmasına neden oldu. Ayrıca hızlı paylaşım imkanı da buna katkı sağladı. Bunun sonucunda da, dijital kamera sektörü olumsuz etkilenmeye başladı.

Yapılan gözlemlere göre, bahar aylarında piyasaya çıkacak olan dijital kamera sayısı, geçen yıla göre yüzde 30 azaldı. Nikon ve Canon geçen yıla göre modellerin sayısını üçer tane azaltırken, Sony ile Samsung ise henüz bahar dönemi için yeni bir model tanıtmış değil.

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Akıllı telefonların kameralarından farklılaşmak amacıyla, üreticiler daha çok üst seviyeye yöneliyor ve dikkat çekici özellikler sunuyor. Örneğin Nikon, DSLR kameralarında kullandığı Nikkor lensleri bas-çek kameralarına da getirdi. Ayrıca, 1 inçlik büyük CMOS sensörlere yer vermeye başladı.

Üst seviyeye yönelim, elbette fiyatları da yükseltiyor. Geçen yıl 500$ üzerinde fiyata sahip bas-çek kameraların oranı yüzde 6 civarındaydı. Bu yıl ise oran yüzde 34.6’ya fırlamış durumda. Nikon’un yukarıda saydığımız dijital kameraları, 630$-950$ arasında değişiyor. Dijital kamera pazarında stratejinin değişmesi, bas-çek kameraların yavaş yavaş DSLR kamera özelliklerine sahip olmaya başlamasına da neden oluyor.