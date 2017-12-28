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Android Oreo ile Xiaomi Mi A1’e hızlı şarj desteği geliyor

Xiaomi’nin ilk Android One akıllı telefonu olan Mi A1, Android 8.0 Oreo güncellemesi ile birlikte yakın zamanda bataryasını şimdikinden daha hızlı şarj edebilecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüz akıllı telefonlarında hızlı şarj desteği artık yaygın hale geldi. Her segmentte akıllı telefonların hızlı şarj ile piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Buna rağmen bu özelliği aktif etmeyen üreticiler oluyor.

Farklı uygulamalar

Hızlı şarj teknolojileri bugün çok farklı isimler altında geliştiriliyor. Samsung, Meizu, OnePlus, Huawei, Oppo gibi pek çok firma kendi hızlı şarj teknolojilerini kullanıyor. Bunlar ya sıfırdan geliştiriliyor ya da Qualcomm’dan lisans alınarak üzerine inşa ediliyor.

Xiaomi gibi pek çok üretici ise Qualcomm QuickCharge veya MediaTek PumpExpress teknolojilerini doğrudan yonga setlerinin yanında lisans ücretini ödeyerek kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "4000mAh kapasiteli Alcatel A7 raflara çıkıyor"

Xiaomi’nin Android One programı kapsamındaki ilk akıllı telefonu Mi A1, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj desteklemesine rağmen ilk etapta aktif değildi. Muhtemelen ya yetişmedi ya da firma ilgiyi gördükten sonra lisans ücreti ödemeyi tercih etti. Android Oreo beta sürecinde bu özelliğin aktif edildiği görülüyor.

Beta programına katılan Xiaomi Mi A1 kullanıcıları, Android Oreo ile birlikte şarj sürelerinde iyileşme fark etmiş. Telefonun 3080mAh kapasiteli bataryası tam doluluk oranına 2 saat değil de 1 saat 32 dakikada ulaşmaya başlamış. Bu hız telefonun kendi adaptörü değil de OnePlus’ın Dash adaptörü ile elde ediliyor.

Android Oreo henüz beta sürecinde olduğu için kesin olarak güncellemenin ne zaman verileceği belli değil. Bununla birlikte hızlı şarjdan faydalanmak isteyenlerin uyumlu bir adaptöre ihtiyaçları var. Xiaomi Mi A1 ülkemizde de satılıyor ve fiyatı 1100TL-1300TL arasında değişiyor. 

 

https://www.androidauthority.com/xiaomi-mi-a1-fast-charging-android-oreo-beta-update-825666/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 1 yıl en beğenilen ONY86
5 tane boş bardağın var (batarya) bunlara su doldurman gerek. standart şarjda her bardağı sırayla tek tek dolduruyorsun. Hızlı şarjda sürahiyi 5'inin üzerinde gezdirerek dolduruyorsun. Bardaklarda kalan ufak boşlukları da tek tek dolduruyorsun.
5 tane boş bardağın var (batarya) bunlara su doldurman gerek. standart şarjda her bardağı sırayla tek tek dolduruyorsun. Hızlı şarjda sürahiyi 5'inin üzerinde g...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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qooqie 1 yıl
Ben hep 1 saatlik şarj ettiğim için beni ilgilendirmeyen durum
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YesimCirakli 1 yıl
Xiaomi Mi A1'e an itibariyle Android 8.0.0 OREO güncellemesi geldi. Hayırlı uğurlu olsun.
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apodur 1 yıl
Xioami Redmi Note 4 ün neredeyse bire bir aynı modeli
kamerası
bataryası
Android versiyonu dışında pek fark yok. Hatta Xioami yetkilisiniz ifadesine göre Xiaomi Mi A1 in ROM'unu Xioami Redmi Note 4 e yükleyebiliyormuşuz. denemedim ama deneyince paylaşırım.
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ekorender 1 yıl apodur
Bu nasıl oluyormuş ben anlamadım. birisi tek arka kameralı birisinde çift arka kamera var. Bunların yazılımları da farklı. Bana pek inandırıcı gelmedi.
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10ff 1 yıl
ekremden beklenmeyen bir haber.
konuya gelecek olursak, benim 5300ah bataryali telefonum 3 gun pili gidiyor. 1.5 saatte sarj oluyor. gordugum kadariyla iphone x in kıytırık bataryasi bile şarj olmasi cok daha uzun suruyor. artik pil teknolojilerinin gelismesi lazim.
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qooqie 1 yıl
Ben hep 1 saatlik şarj ettiğim için beni ilgilendirmeyen durum
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kadirirdem 1 yıl qooqie
zödnsfklsdfşs :D
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ONY86 1 yıl
şu hızlı şarjın mantığını anlatabilecek var mı?
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Kefelon 1 yıl ONY86
5 tane boş bardağın var (batarya) bunlara su doldurman gerek. standart şarjda her bardağı sırayla tek tek dolduruyorsun. Hızlı şarjda sürahiyi 5'inin üzerinde gezdirerek dolduruyorsun. Bardaklarda kalan ufak boşlukları da tek tek dolduruyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +11
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ardicli2000 1 yıl
Eş dost akrabaya önerilecek bir telefon gibi...
Her geçen gün güzel özellikleri dinliyoruz.
Kamerası da az iyi olaymış...
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furi 1 yıl ardicli2000
Yaklaşık 20 gündür telefonu kullanıyorum. En iyi özelliği kamerası diyebilirim. Fiyat bandının çok üstünde bir kameraya sahip, örnek çekimleri internetten bulabilirsiniz veya bende size özelden bir kaç fotoğraf atabilirim
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