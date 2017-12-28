Android Oreo ile Xiaomi Mi A1’e hızlı şarj desteği geliyor

Günümüz akıllı telefonlarında hızlı şarj desteği artık yaygın hale geldi. Her segmentte akıllı telefonların hızlı şarj ile piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Buna rağmen bu özelliği aktif etmeyen üreticiler oluyor.

Farklı uygulamalar

Hızlı şarj teknolojileri bugün çok farklı isimler altında geliştiriliyor. Samsung, Meizu, OnePlus, Huawei, Oppo gibi pek çok firma kendi hızlı şarj teknolojilerini kullanıyor. Bunlar ya sıfırdan geliştiriliyor ya da Qualcomm’dan lisans alınarak üzerine inşa ediliyor.

Xiaomi gibi pek çok üretici ise Qualcomm QuickCharge veya MediaTek PumpExpress teknolojilerini doğrudan yonga setlerinin yanında lisans ücretini ödeyerek kullanıyor.

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Xiaomi’nin Android One programı kapsamındaki ilk akıllı telefonu Mi A1, USB Tip-C üzerinden hızlı şarj desteklemesine rağmen ilk etapta aktif değildi. Muhtemelen ya yetişmedi ya da firma ilgiyi gördükten sonra lisans ücreti ödemeyi tercih etti. Android Oreo beta sürecinde bu özelliğin aktif edildiği görülüyor.

Beta programına katılan Xiaomi Mi A1 kullanıcıları, Android Oreo ile birlikte şarj sürelerinde iyileşme fark etmiş. Telefonun 3080mAh kapasiteli bataryası tam doluluk oranına 2 saat değil de 1 saat 32 dakikada ulaşmaya başlamış. Bu hız telefonun kendi adaptörü değil de OnePlus’ın Dash adaptörü ile elde ediliyor.

Android Oreo henüz beta sürecinde olduğu için kesin olarak güncellemenin ne zaman verileceği belli değil. Bununla birlikte hızlı şarjdan faydalanmak isteyenlerin uyumlu bir adaptöre ihtiyaçları var. Xiaomi Mi A1 ülkemizde de satılıyor ve fiyatı 1100TL-1300TL arasında değişiyor.