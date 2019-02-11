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Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış

Disney, dün gece düzenlenen Grammy ödül töreninde Aladdin filminin yeni fragmanını yayınladı. Yeni görüntülerde Will Smith tarafından canlandırılan Cin karakterini ilk kez görüyoruz.
3 ay
5,2b
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10
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney'in önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan live action Aladdin filmi için yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Merakla beklenen filmin ikinci tanıtım videosu Grammy ödüllerinde bugün yayınlandı. Yeni fragmanda Will Smith'in oynadığı Cin karakterini ilk kez görüyoruz.


Aladdin filminin ilk fragmanı geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmıştı ancak Disney o fragmanda Cin'i göstermemeyi tercih etmişti. Aladdin hikayesinin en ünlü ve en çok sevilen karakteri olan Cin yeni fragmanda ilginç görünüşüyle ortaya çıkıyor. Will Smith'in canlandırdığı Cin beklendiği gibi mavi renkli ve kaslı bir yapıya sahip.

Aladdin filminin oyuncu kadrosunda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine) ve Will Smith (Cin) gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie oturuyor.

Aladdin, 24 Mayıs 2019'da vizyona girecek. 

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Portraitclub 3 ay en beğenilen
Güzel filme benziyor, will smith olmasaydı daha iyi olabilirdi. Şuan fragrama baktığım zaman Bağdat’lı cin değil Los Angeles’lı cin görüyorum bu da filmi baltalıyor.
Güzel filme benziyor, will smith olmasaydı daha iyi olabilirdi. Şuan fragrama baktığım zaman Bağdat’lı cin değil Los Angeles’lı cin görüyorum bu da filmi baltal...
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JESKO 3 ay
Tam torentlik film.
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obili 3 ay
Çocukluğumdan beri hep sevmişimdir hikayeyi. Olağanüstü bir çaba gösterip batırmadıkları sürece , en azından çerezlik olarak illa izlenir. Will aktörlüğünü beğendiğim biridir ama kaprisli ve egoist tavırlarını duydukça antipatik gelmeye başlıyor. Umarım filmlerine sadece "film" gözüyle bakmaya devam edebilirim.
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Nike 3 ay
Will Smith CGI çok sırıtıyor felaket inşallah daha tamamlanmamış halidir.
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pastadanadam 3 ay
Çin seyircisini toplamak için mi bu renk ve aydınlık?
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Mr. Cheritto 3 ay
Arapları sevmiyorum izlenmez bu
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koçari 3 ay
Göbek bıngıldamaya başlamış will reyiz

Fena durmuyor. Her türlü izlerim ya, bendeki depreştirdiği anılar yeter, ah çocukluğum ah


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kucukyenici 3 ay
Yine en yılın en kötüsü seçilmesin de. 😊
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Portraitclub 3 ay en beğenilen
Güzel filme benziyor, will smith olmasaydı daha iyi olabilirdi. Şuan fragrama baktığım zaman Bağdat’lı cin değil Los Angeles’lı cin görüyorum bu da filmi baltalıyor.
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MERNEPTAH 3 ay mnyksvsc
iki cgı'da kalite ,sorun nerde
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