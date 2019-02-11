Aladdin filminin yeni fragmanı yayınlandı: Will Smith'in Cin'ine ilk bakış

Disney'in önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan live action Aladdin filmi için yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor. Merakla beklenen filmin ikinci tanıtım videosu Grammy ödüllerinde bugün yayınlandı. Yeni fragmanda Will Smith'in oynadığı Cin karakterini ilk kez görüyoruz.Aladdin filminin ilk fragmanı geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmıştı ancak Disney o fragmanda Cin'i göstermemeyi tercih etmişti. Aladdin hikayesinin en ünlü ve en çok sevilen karakteri olan Cin yeni fragmanda ilginç görünüşüyle ortaya çıkıyor. Will Smith'in canlandırdığı Cin beklendiği gibi mavi renkli ve kaslı bir yapıya sahip.Aladdin filminin oyuncu kadrosunda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine) ve Will Smith (Cin) gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie oturuyor.Aladdin, 24 Mayıs 2019'da vizyona girecek.