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Aladdin, gişedeki ilk haftasında rakip tanımadı

Will Smith'li live action Aladdin filmi, gişedeki ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 207 milyon dolar hasılat yaptı. Aladdin'in gişe performansı Disney'de yüzleri güldürüyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Disney'in geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren live action Aladdin filmi, gişedeki ilk haftasında rakip tanımadı. Ünlü aktör Will Smith'in 'Cin' rolüyle yer aldığı Aladdin, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 207 milyon dolarlık müthiş bir hasılat elde ederek beklentilerin üzerinde bir performansa imza atmayı başardı.

BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Aladdin, Kuzey Amerika'da üç gün içerisinde 86 milyon dolar hasılat yapmış. Aladdin'in açılış hafta sonu performansı hem John Wick: Chapter 3 (57m) hem de Detective Pikachu'nun (53m) önünde. Yani Aladdin büyük bir farkla mayıs ayının gişe kralı olmayı başardı.

Aladdin filmi aslında sinema eleştirmenleri tarafından pek de iyi puanlar alamamıştı. Ancak genel izleyicinin film hakkındaki yorumlarına baktığımızda genel anlamıyla olumlu tepkiler olduğunu görüyoruz. Aladdin'in ilerleyen haftalarda da başarılı performansını sürdürmesi ve gişe macerasını toplam 700 milyon dolarlık bir hasılatla sonlandırması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı"
Aladdin filminin oyuncu kadrosunda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Will Smith (Cin) ve Numan Acar gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie oturuyor.

Aladdin, dünyayla aynı anda 24 Mayıs 2019'da ülkemizde de vizyona girdi.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, şimdiden serinin en iyisi oldu


Geçtiğimiz hafta vizyona giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci haftasında da başarılı bir performans ortaya koydu. BoxOfficeMojo'nun verilerine göre film Pazar günü itibarıyla dünya genelinde toplam 175 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. İlk John Wick filmi 88 milyon dolar, John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3 şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı başardı.
https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4515&p=.htm Yorum Yaz
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu
mavi olacaktı yanlış olmuş... hiç olmamış...
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DH Misafiri 1 hf.
En çok konuşulan Detective Pikachuydu ancak iyi bir gişe yakalayamadı. Film gayette güzel olmuş, 600-700 milyon dolar rahat beklerdim ama 400, en fazla 500 gibi bir gişe yapacak. Pokemon gibi bir marka için oldukça düşük rakam. Umutlarım gelecekte çıkacağını düşündüğüm ana hikaye Pokemon filmine. Mümkünse daha iyi bir tarihe çıksın. Baksanıza felaket bir ayda çıkmış.(Endgame, JW3, Aladdin, Godzilla)
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G1903K 1 hf.
Rakip tanımadı mı? Kimmiş ki rakipleri? :)
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darkaura 1 hf.
yeni trend disney klasiklerinin aynisini live action cekmek oldu. pamuk prensese kadar devami patir patir gelir.
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DH Misafiri 1 hf.
Filim animasyon olan ile %80 aynı izlemek isteyenlere duyurulur, peki farklar ne prenses yasemini isteyen ilk prensin kıyafetleri osmanlı kıyafetleri ve o prens geri zekalı gibi gösterilmiş yine filmin bir çok yerinde bizimki gibi hükümetleri eleştiren mesajlar serpiştirilmiş hatta direkt kanun koruyuculara yozlaşmış kanunlara uymak kanunsuzluk dur diyerek ders verilmiş (haklılar ama bizlere ders verecek son ülke amerika gitsinler kendi totolarına baksınlar sonra bizim başımıza bela ettikleri yobaz canilere laf söylesinler) ve son olarak final de cin e kıyak çekmişler toplamda çocuklara yönelik hint filmi çıkmış ortaya... :D
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El Prezidente 1 hf.
müzikal mi?
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Kulak Misafiri 1 hf.
Tüh. Tutarsa yandık. Müzikal filmler yolda demektir.
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Bloodin 1 hf.
Will Smith kurtarmıştır filmi, fragmanların Will Smith'in cin performansı hariç çekici hiçbir yanı yok...
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danmur 1 hf.
john wick 3 hiç hoşuma gitmedi.
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nefendim 1 hf.
Aladdin cineeeee rindeeeeee
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