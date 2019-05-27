Aladdin, gişedeki ilk haftasında rakip tanımadı

Disney'in geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren live action Aladdin filmi, gişedeki ilk haftasında rakip tanımadı. Ünlü aktör Will Smith'in 'Cin' rolüyle yer aldığı Aladdin, ilk hafta sonunda dünya genelinde tam 207 milyon dolarlık müthiş bir hasılat elde ederek beklentilerin üzerinde bir performansa imza atmayı başardı.
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Aladdin, Kuzey Amerika'da üç gün içerisinde 86 milyon dolar hasılat yapmış. Aladdin'in açılış hafta sonu performansı hem John Wick: Chapter 3 (57m) hem de Detective Pikachu'nun (53m) önünde. Yani Aladdin büyük bir farkla mayıs ayının gişe kralı olmayı başardı.
Aladdin filmi aslında sinema eleştirmenleri tarafından pek de iyi puanlar alamamıştı. Ancak genel izleyicinin film hakkındaki yorumlarına baktığımızda genel anlamıyla olumlu tepkiler olduğunu görüyoruz. Aladdin'in ilerleyen haftalarda da başarılı performansını sürdürmesi ve gişe macerasını toplam 700 milyon dolarlık bir hasılatla sonlandırması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı"
Aladdin filminin oyuncu kadrosunda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Will Smith (Cin) ve Numan Acar gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie oturuyor.
Aladdin, dünyayla aynı anda 24 Mayıs 2019'da ülkemizde de vizyona girdi.
Geçtiğimiz hafta vizyona giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci haftasında da başarılı bir performans ortaya koydu. BoxOfficeMojo'nun verilerine göre film Pazar günü itibarıyla dünya genelinde toplam 175 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. İlk John Wick filmi 88 milyon dolar, John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3 şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı başardı.
https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4515&p=.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
BoxOfficeMojo tarafından yayınlanan verilere göre Aladdin, Kuzey Amerika'da üç gün içerisinde 86 milyon dolar hasılat yapmış. Aladdin'in açılış hafta sonu performansı hem John Wick: Chapter 3 (57m) hem de Detective Pikachu'nun (53m) önünde. Yani Aladdin büyük bir farkla mayıs ayının gişe kralı olmayı başardı.
Aladdin filmi aslında sinema eleştirmenleri tarafından pek de iyi puanlar alamamıştı. Ancak genel izleyicinin film hakkındaki yorumlarına baktığımızda genel anlamıyla olumlu tepkiler olduğunu görüyoruz. Aladdin'in ilerleyen haftalarda da başarılı performansını sürdürmesi ve gişe macerasını toplam 700 milyon dolarlık bir hasılatla sonlandırması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı"
Aladdin filminin oyuncu kadrosunda Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Will Smith (Cin) ve Numan Acar gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie oturuyor.
Aladdin, dünyayla aynı anda 24 Mayıs 2019'da ülkemizde de vizyona girdi.
John Wick: Chapter 3 - Parabellum, şimdiden serinin en iyisi oldu
Geçtiğimiz hafta vizyona giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ikinci haftasında da başarılı bir performans ortaya koydu. BoxOfficeMojo'nun verilerine göre film Pazar günü itibarıyla dünya genelinde toplam 175 milyon dolar hasılata ulaşmış durumda. İlk John Wick filmi 88 milyon dolar, John Wick: Chapter 2 ise 171 milyon dolar hasılat yapmıştı. John Wick: Chapter 3 şimdiden serinin en başarılı filmi olmayı başardı.
https://www.boxofficemojo.com/news/?id=4515&p=.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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