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Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı

İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yeni projesiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Filmin resmi ismi ve oyuncu kadrosu bugün Warner Bros tarafından açıklandı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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21. yüzyılın en iyi yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Christopher Nolan, yeni projesiyle yine sinemaseverleri koltuklarına kilitlemeye hazırlanıyor. 2020 yılında vizyona girecek olan yeni filmin ismi nihayet bugün belli oldu Warner Bros tarafından yapılan resmi açıklamaya göre filmin ismi Tenet olacak.

Warner Bros ayrıca filmin kadrosunu da detaylandırdı. John David Washington, Elizabeth Debicki ve Robert Pattinson bildiğiniz gibi daha önce açıklanan isimlerdi. Şimdi bu üçlüye Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, ve Michael Caine katıldı. Kenneth Branagh, Nolan'ın Dunkirk filminde de yer alıyordu. Michael Caine ise bildiğiniz gibi Nolan filmlerinde en sık gördüğümüz yüzlerden birisi.

Tenet filminin konusuyla ilgili yapılan açıklamada,"uluslararası casusluk dünyasında epik bir macera/aksiyon" ifadeleri kullanıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmedi ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan söylentilerde filmin uzay-zaman sürekliliğiyle ilgili bazı bilim kurgu öğeleri içeren, anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryoya sahip olacağı belirtilmişti.

Ayrıca Bkz. "Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı"
Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

Tenet filminin çekimleri bu hafta itibarıyla resmen start verdi. Warner Bros'un yaptığı açıklamada çekimlerin yedi farklı ülkede yapılacağı belirtilmiş.

"Senaryoyu okudum, gerçekdışı bir şey olacak."


Tenet filmiyle ilgili geçtiğimiz aylarda USA Today'a konuşan Robert Pattinson,"Büyük filmlerde rol almak konusunda uzun yıllardır aslında biraz çekingen davranıyorum. Ama Chris Nolan'ın işleri gerçekten de çok farklı. Nolan; büyük ölçekli, ancak buna rağmen bağımsız ve kişisel ruhunu kaybetmemiş filmler çekebilen günümüzdeki tek yönetmen gibi. Yeni filmin senaryosunu okudum, gerçekdışı bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Tenet, 17 Temmuz 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.

https://www.indiewire.com/2019/05/christopher-nolan-new-movie-tenet-cast-details-1202143944/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jowiyaga 2 hf. en beğenilen KaleyDeskop
Interstellar'a sıradan film diyen neleri izliyor merak ediyorum.
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GAMBIT 2 hf.
Interstellar sinemada izlediğim en iyi filmdi. Birkaç gün etkisinden çıkamamıştım müthiş bir deneyim. Ayrıca aynı adam Prestige, The Dark Knight, Memento, Inception gibi filmler de çekmiş. Bunların hepsi son 20 yılın en çok ses getiren filmlerinden. Nolan sıradansa kim sıradan değil?
Interstellar sinemada izlediğim en iyi filmdi. Birkaç gün etkisinden çıkamamıştım müthiş bir deneyim. Ayrıca aynı adam Prestige, The Dark Knight, Memento, Incep...
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Jowiyaga 2 hf.
Hans Zimmer nasıl olmaz ya :(
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JeffJason 5 sa.
Nolan'ın cidden zaman kavramıyla alıp veremediği bir şeyler var. Dunkirk ve Batman hariç her filmi zamanla alakalı.
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LorneMalvo 4 gün
Umarım Dunkirk seviyesinde bir film izlemeyiz.
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Xrollann 2 hf.
Bilim kurguya boğ bizi Nolan babaaaaaa..
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Assassino! 2 hf.
İsmine ve konusuna bakılacak olursa yine Nolan günlerce haftalarca ağzımızı açık bırakacak bir film ile geliyor. Yalnız Hans Zimmer'in olmaması büyük bir kayıp ama o da Dune'u bestelemekle meşgul olduğu için herhalde. Yoksa 10 yılı aşkın beraber çalışan iki dahi dostun tekrar bir araya gelmemesi için bir sebep yok. Ayrıca Prestige Hans Zimmer olmamasına rağmen yine başyapıt bir filmdi. O yüzden umutsuzluğa kapılmaya gerek yok.
Tek beni hayal kırıklığına uğratan, Nolan kadrosuna Hintli veya Pakistanlı oyuncu koyanlardan olmamalıydı. Cidden artık bıktım her filmde bu ırkları görmekten. Şimdi son yıllarda da kapalı müslüman kadınlar moda oldu filmlerde ve dizilerde. Neyse filmin konusu uluslararası olduğu için koyduğunu umuyorum.
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dreamblue35 2 hf.
bu film değilde geçen gün sony PS oyunlarının sinemaya uyarlanacağı yönünde bir haber vardı, god o f war gibi bir oyunu çekebilir mi diye düşündüm
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Shingeki 2 hf.
nolanın filmlerini beğenmeyeni recep ivedik cumali cebber gibi filmleri izlemelerini tavsiye ediyorum
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sistemli adam 2 hf.
Nolan büyük balondur.
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adigeafsin 2 hf. sistemli adam
Aynen kardeşim dünyada az sayıda bulunan IMAX kameralar ile film çekip her filmini IMDB'de Top 50'ye sokan adam ve Hans Zimmer ile ortak çalışan bir adam şişirlmiş bir balon aynen kardeşim. Hiçbir şekilde yönetmenlik eğitimi almayıp buralara gelen bir adama bu yorumu yapacak kadar ne buluyorsun kendinde?
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BlackLead 2 hf. sistemli adam
ilahi ekonomist kardeş
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Xrollann 2 hf. sistemli adam
Şiişt lan sistemli adam kalk git buradan, güldürme beni :D
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The Balance 2 hf.
Predestination gibi mi olacak?
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kreat 2 hf. The Balance
The Balance
Predestination gibi mi olacak?

O filmi Nolan yapsaydı baya ses getirirdi, ama pek bilen yok PreDestination'u.
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Celonfix 2 hf.
Person Of İnterest'ı keşke böyle erken bitirmeseydi.
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MPT-76 2 hf. Celonfix
Celonfix
Person Of İnterest'ı keşke böyle erken bitirmeseydi.

Onu yapan biraderiydi, Jonathan Nolan,

Kısa bir not düşmek isterim. Senaryosunda Jonathan'ın parmağı olan filmler daha çok beğenilmiştir izleyici tarafından. Dunkirk'te Jonathan'ın eksikliği hissediliyordu bu yüzden beklenen etkiyi verememişti.
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MatureHunter 2 hf.
Cebimdeki üç kuruşun üstüne bahse girerim adam yine muazzam bir film ortaya koyucam
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