Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı

Ayrıca Bkz.

"Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı"

"Senaryoyu okudum, gerçekdışı bir şey olacak."

21. yüzyılın en iyi yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen, yeni projesiyle yine sinemaseverleri koltuklarına kilitlemeye hazırlanıyor.vizyona girecek olan yeni filmin ismi nihayet bugün belli oldu Warner Bros tarafından yapılan resmi açıklamaya göre filmin ismiolacak.Warner Bros ayrıca filmin kadrosunu da detaylandırdı.vebildiğiniz gibi daha önce açıklanan isimlerdi. Şimdi bu üçlüye Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, vekatıldı. Kenneth Branagh, Nolan'ın Dunkirk filminde de yer alıyordu. Michael Caine ise bildiğiniz gibi Nolan filmlerinde en sık gördüğümüz yüzlerden birisi.Tenet filminin konusuyla ilgili yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmedi ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan söylentilerde filminilgili bazı bilim kurgu öğeleri içeren, anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryoya sahip olacağı belirtilmişti.Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeniile tekrar bir araya gelecek. İkili daha öncevefilmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri iseile Oscar kazanantarafından hazırlanacak. Nolan yeni filmindeile çalışmıyor.Tenet filminin çekimleri bu hafta itibarıyla resmen start verdi. Warner Bros'un yaptığı açıklamada çekimlerin yedi farklı ülkede yapılacağı belirtilmiş.Tenet filmiyle ilgili geçtiğimiz aylarda USA Today'a konuşan Robert Pattinson,"Büyük filmlerde rol almak konusunda uzun yıllardır aslında biraz çekingen davranıyorum. Ama Chris Nolan'ın işleri gerçekten de çok farklı. Nolan; büyük ölçekli, ancak buna rağmen bağımsız ve kişisel ruhunu kaybetmemiş filmler çekebilen günümüzdeki tek yönetmen gibi. Yeni filmin senaryosunu okudum, gerçekdışı bir şey olacak." ifadelerini kullandı.Tenet, 17 Temmuz 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.