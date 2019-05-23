Yeni Christopher Nolan filminin ismi ve detayları açıklandı

21. yüzyılın en iyi yönetmenlerinden birisi olarak gösterilen Christopher Nolan, yeni projesiyle yine sinemaseverleri koltuklarına kilitlemeye hazırlanıyor. 2020 yılında vizyona girecek olan yeni filmin ismi nihayet bugün belli oldu Warner Bros tarafından yapılan resmi açıklamaya göre filmin ismi Tenet olacak.
Warner Bros ayrıca filmin kadrosunu da detaylandırdı. John David Washington, Elizabeth Debicki ve Robert Pattinson bildiğiniz gibi daha önce açıklanan isimlerdi. Şimdi bu üçlüye Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, ve Michael Caine katıldı. Kenneth Branagh, Nolan'ın Dunkirk filminde de yer alıyordu. Michael Caine ise bildiğiniz gibi Nolan filmlerinde en sık gördüğümüz yüzlerden birisi.
Tenet filminin konusuyla ilgili yapılan açıklamada,"uluslararası casusluk dünyasında epik bir macera/aksiyon" ifadeleri kullanıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmedi ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan söylentilerde filmin uzay-zaman sürekliliğiyle ilgili bazı bilim kurgu öğeleri içeren, anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryoya sahip olacağı belirtilmişti.
Ayrıca Bkz. "Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı"
Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.
Tenet filminin çekimleri bu hafta itibarıyla resmen start verdi. Warner Bros'un yaptığı açıklamada çekimlerin yedi farklı ülkede yapılacağı belirtilmiş.
Tenet filmiyle ilgili geçtiğimiz aylarda USA Today'a konuşan Robert Pattinson,"Büyük filmlerde rol almak konusunda uzun yıllardır aslında biraz çekingen davranıyorum. Ama Chris Nolan'ın işleri gerçekten de çok farklı. Nolan; büyük ölçekli, ancak buna rağmen bağımsız ve kişisel ruhunu kaybetmemiş filmler çekebilen günümüzdeki tek yönetmen gibi. Yeni filmin senaryosunu okudum, gerçekdışı bir şey olacak." ifadelerini kullandı.
Tenet, 17 Temmuz 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.
Warner Bros ayrıca filmin kadrosunu da detaylandırdı. John David Washington, Elizabeth Debicki ve Robert Pattinson bildiğiniz gibi daha önce açıklanan isimlerdi. Şimdi bu üçlüye Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, ve Michael Caine katıldı. Kenneth Branagh, Nolan'ın Dunkirk filminde de yer alıyordu. Michael Caine ise bildiğiniz gibi Nolan filmlerinde en sık gördüğümüz yüzlerden birisi.
Tenet filminin konusuyla ilgili yapılan açıklamada,"uluslararası casusluk dünyasında epik bir macera/aksiyon" ifadeleri kullanıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler verilmedi ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan söylentilerde filmin uzay-zaman sürekliliğiyle ilgili bazı bilim kurgu öğeleri içeren, anlaması güç/kafa karıştırıcı bir senaryoya sahip olacağı belirtilmişti.
Ayrıca Bkz. "Once Upon a Time in Hollywood'un ilk uzun fragmanı yayınlandı"
Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.
Tenet filminin çekimleri bu hafta itibarıyla resmen start verdi. Warner Bros'un yaptığı açıklamada çekimlerin yedi farklı ülkede yapılacağı belirtilmiş.
"Senaryoyu okudum, gerçekdışı bir şey olacak."
Tenet filmiyle ilgili geçtiğimiz aylarda USA Today'a konuşan Robert Pattinson,"Büyük filmlerde rol almak konusunda uzun yıllardır aslında biraz çekingen davranıyorum. Ama Chris Nolan'ın işleri gerçekten de çok farklı. Nolan; büyük ölçekli, ancak buna rağmen bağımsız ve kişisel ruhunu kaybetmemiş filmler çekebilen günümüzdeki tek yönetmen gibi. Yeni filmin senaryosunu okudum, gerçekdışı bir şey olacak." ifadelerini kullandı.
Tenet, 17 Temmuz 2020'de sinemaseverlerle buluşacak.
https://www.indiewire.com/2019/05/christopher-nolan-new-movie-tenet-cast-details-1202143944/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek beni hayal kırıklığına uğratan, Nolan kadrosuna Hintli veya Pakistanlı oyuncu koyanlardan olmamalıydı. Cidden artık bıktım her filmde bu ırkları görmekten. Şimdi son yıllarda da kapalı müslüman kadınlar moda oldu filmlerde ve dizilerde. Neyse filmin konusu uluslararası olduğu için koyduğunu umuyorum.
O filmi Nolan yapsaydı baya ses getirirdi, ama pek bilen yok PreDestination'u.
Onu yapan biraderiydi, Jonathan Nolan,
Kısa bir not düşmek isterim. Senaryosunda Jonathan'ın parmağı olan filmler daha çok beğenilmiştir izleyici tarafından. Dunkirk'te Jonathan'ın eksikliği hissediliyordu bu yüzden beklenen etkiyi verememişti.
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