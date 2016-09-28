Alcatel Pixi 4 Plus Power da batarya yarışına katılıyor

Son dönemde yüksek kapasiteli batarya barındıran akıllı telefonların sayısı giderek artmaya başladı. Meizu ve Huawei’den sonra diğer bir Çinli üretici Alcatel de uzun kullanım sürelerine imza atan yeni bir akıllı telefon duyurdu.

Alcatel Pixi 4 Plus Power adındaki yeni akıllı telefon 5000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Normal kullanımda bataryanın 2.7 günlük bir süre sunacağı ifade ediliyor. Yani tek şarjla yaklaşık olarak 3 gün kullanmanız mümkün. Ayrıca şarj istasyonu gibi harici cihazlara da enerji aktarımı yapabiliyorsunuz.

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Bunun haricinde cihaz giriş seviyesine yönelik bir donanım barındırıyor. 5.5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 8GB arttırılabilir kapasite, hızlı şarj teknolojisi, bilinmeyen bir işlemci, 3G bağlantısı, Android 6.0 işletim sistemi bunlar arasında sayılabilir.

Alcatel Pixi 4 Plus Power yakın zamanda piyasaya çıkacak ancak henüz fiyatı belli değil. Donanıma bakarsak muhtemelen modelin 150$-200$ bandı arasında seyredeceğini söyleyebiliriz. Sadece gündelik işlerle ilgilenen ve uzun kullanım sürelerine ihtiyaç duyan tüketiciler için iyi bir alternatif olacaktır.



