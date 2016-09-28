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Alcatel Pixi 4 Plus Power da batarya yarışına katılıyor

Telefonun donanımına çok önem vermiyor ancak yüksek kapasiteli bir batarya olsun istiyorsanız, Alcatel’in yeni Pixi 4 Plus Power adındaki yeni akıllı telefonuna bir göz atın.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yüksek kapasiteli batarya barındıran akıllı telefonların sayısı giderek artmaya başladı. Meizu ve Huawei’den sonra diğer bir Çinli üretici Alcatel de uzun kullanım sürelerine imza atan yeni bir akıllı telefon duyurdu.

Alcatel Pixi 4 Plus Power adındaki yeni akıllı telefon 5000mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor. Normal kullanımda bataryanın 2.7 günlük bir süre sunacağı ifade ediliyor. Yani tek şarjla yaklaşık olarak 3 gün kullanmanız mümkün. Ayrıca şarj istasyonu gibi harici cihazlara da enerji aktarımı yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy On7 2016 Çin’de resmiyet kazandı"

Bunun haricinde cihaz giriş seviyesine yönelik bir donanım barındırıyor. 5.5 inçlik 720p ekran, 1GB RAM, 8GB arttırılabilir kapasite, hızlı şarj teknolojisi, bilinmeyen bir işlemci, 3G bağlantısı, Android 6.0 işletim sistemi bunlar arasında sayılabilir.

Alcatel Pixi 4 Plus Power yakın zamanda piyasaya çıkacak ancak henüz fiyatı belli değil. Donanıma bakarsak muhtemelen modelin 150$-200$ bandı arasında seyredeceğini söyleyebiliriz. Sadece gündelik işlerle ilgilenen ve uzun kullanım sürelerine ihtiyaç duyan tüketiciler için iyi bir alternatif olacaktır. 


 

http://www.zdnet.com/article/lenovo-fires-over-1000-more-employees-mostly-from-motorola/ Yorum Yaz
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wrisked 3 yıl en beğenilen
sene olmuş 2016, 3 ay sonra 2017.

hala 1 gb ram 8 gb rom.

o batarya ve bu donanım ile ancak nokia 3310 nostaljisi yapmak isteyenler için ideal olabilir.
sene olmuş 2016, 3 ay sonra 2017.hala 1 gb ram 8 gb rom.o batarya ve bu donanım ile ancak nokia 3310 nostaljisi yapmak isteyenler için ide...
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fantomasds 3 yıl
Aşağıda 1000 liraya kadar telefon modelleri ve özellikleri var. Vestel ve Lenovo fiyatları ve özellikleriyle öne çıkıyor.
Samsung J120 / 4.5” / Spreadtrum SC9830 1.3 GHz x 4 / 1 GB / 8 GB / 5 MP ön 2 Mp arka/Accelerometer, proximity / Radyo var / Micro sd var / 2050 mah / Android 5.1.1 / 565 Lira
Samsung j3 / 5” / Spreadtrum SC9830 1.3 GHz x 4 / 1,5 GB / 8 GB / 8 MP ön 5 Mp arka/Accelerometer, proximity / Radyo var / Micro sd var / 2600 mah / Android 5.1.1 / 650 Lira
Samsung j510 / 5.2” / Snapdragon 410 1.2 GHz x 4 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka/Accelerometer, proximity / Radyo var / Micro sd var / 3100 mah / Android 6.0.1 / 900 Lira
Samsung Galaxy J710 / 5.5” / Snapdragon 617 1.6 GHz x 4 + 1.0 Ghz x 4 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka/Accelerometer, proximity / Radyo var / Micro sd var / 3300 mah / Android 6.0.1 / 1028 Lira
Vestel V3 5040 / 5.0” / Snapdragon 212 1.3 GHz x 4 / 1 GB / 16 GB / 8 MP ön 5 Mp arka/Accelerometer, gyro, proximity, compass/ Radyo yok / Micro sd var / 2100 mah / Android 5.1 / 450 Lira
Vestel V3 5020 / 5.0” / MTK 6735p 1.0 GHz x 4 / 1 GB / 16 GB / 8 MP ön 5 Mp arka/Accelerometer, gyro, proximity, compass/ Radyo yok / Micro sd var / 3140 mah / Android 5.1 / 600 Lira
Vestel Venüs V3 5070 / 5.0” / Snapdragon 615 1.7 GHz x 4 + 1.0 Ghz x 4 / 2 GB / 32 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Accelerometer, gyro, proximity, compass/ Radyo yok / Micro sd var / 2100 mah / Android 6.0.1 / 650 Lira
Vestel Venüs V3 5570 / 5.5” / Snapdragon 615 1.7 GHz x 4 + 1.0 Ghz x 4 / 2 GB / 32 GB / 13 MP ön 8 Mp arka / Accelerometer, gyro, proximity, compass / Radyo yok / Micro sd var / 2480 mah / Android 6.0.1 / 750 Lira
LG K4 / 4.5” / Snapdragon 210 1.1 GHz X 4/ 1 GB / 8 GB / 5 MP ön 2 Mp arka / Accelerometer, proximity, / Radyo var / Micro sd var / 1940 mah / Android 5.1.1 / 579 Lira
LG K10 / 5.3” / MTK 6735 1.3 GHz X 4 / 1,5 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Accelerometer, proximity, / Radyo var / Micro sd var / 2300 mah / Android 6.0 / 685 Lira
LG Stylus 2 / 5.7” / Snapdragon 410 1.2 GHz x 4/ 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 8 Mp arka / Accelerometer, proximity, / Radyo var / Micro sd var / 3000 mah / Android 6.0 / 860 Lira
LG X Power / 5.3” / MTK 6735 1.3 GHz X 4 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Accelerometer, proximity, compass / Radyo var / Micro sd var / 4100 mah / Android 6.0.1 / 1099 Lira
Sony Xperia E5/ 5.3” / MTK 6735 1.3 GHz X 4 / 1,5 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Accelerometer, proximity, compass / Radyo var / Micro sd var / 2300 mah / Android 6.0 / 850 Lira
Sony Xperia XA/ 5.0” / MTK 6755 2 GHz X 4 + 1 GHz X 4 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 8 Mp arka / Accelerometer, proximity, compass / Radyo var / Micro sd var / 2300 mah / Android 6.0.1 / 1180 Lira
Lenovo A2010/ 4.5” / MTK 6735M 1.0 GHz X 4 / 1 GB / 8 GB / 5 MP ön 2 Mp arka / Accelerometer, / Radyo ? / Micro sd var / 2000 mah / Android 5.1 / 400 Lira
Lenovo K5 / 5” / Snapdragon 415 1,5 GHz X 4 + 1,2 GHz X 4 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Accelerometer, proximity, / Radyo var / Micro sd var / 2750 mah / Android 5.1 / 630 Lira
Lenovo K5 Plus / 5” / Snapdragon 616 1,5 GHz X 4 + 1,2 GHz X 4 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Accelerometer, proximity, / Radyo var / Micro sd var / 2750 mah / Android 5.1 / 750 Lira
Lenovo K5 Note / 5.5” / MTK 6755 2 GHz X 4 + 1 GHz X 4 / 3 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass/ Radyo var / Micro sd var / 3500 mah / Android 5.1 / 950 Lira
Lenovo Vibe K4 Note / 5.5” / MTK 6753 1,3 GHz X 8 / 2 GB / 16 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass/ Radyo var / Micro sd var / 3300 mah / Android 6.0 / 950 Lira
Lenovo Vibe P1 / 5.5” / Snapdragon 615 1,5 GHz X 4 + 1,1 GHz X 4 / 2 GB / 32 GB / 13 MP ön 5 Mp arka / Fingerprint, accelerometer, proximity/ Radyo var / Micro sd var / 5000 mah / Android 5.1 / 1070 Lira
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serkan78689 3 yıl
Trash.
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BekirHan 3 yıl
O değlde telefonun köşe kısmına 5000mAh yazmak hangi akla hizmettir anlayamadım. 5 vites Şahin der gibi...
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*siteci* 3 yıl
Yedek telefon işte.
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berkayjan 3 yıl
Zenfone Max alın bunu alacağınıza.
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Guest-183E69799 3 yıl
Ağır çöp.
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wrisked 3 yıl
sene olmuş 2016, 3 ay sonra 2017.

hala 1 gb ram 8 gb rom.

o batarya ve bu donanım ile ancak nokia 3310 nostaljisi yapmak isteyenler için ideal olabilir.
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